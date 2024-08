Welche Coins heute kaufen? Meme-Coins – mehr als die Underdogs im Kryptouniversum

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Meme-Coins haben sich mittlerweile als feste Größe im Kryptouniversum etabliert und sind weit mehr als die reinen „Scherzwährungen“ der ersten Krypto-Jahre. Deutlich wurde dies im ersten Quartal 2024, als die Meme-Coins die Liste der Renditebringer anführten. Über durchschnittlich 1.300 % Gewinn konnten sich die Investoren der Top-Meme-Coins freuen. Auch im zweiten Quartal konnte sich mit Brett wieder ein Meme-Coin an die Spitze setzen. Allerdings blieben auch die Token nicht von den enormen Schwankungen verschont, die im zweiten Quartal 2024 an der Tagesordnung waren. $BRETT brachte seinen Investoren eine durchschnittliche Rendite von 90 %. Meme Token gelten bis heute als die „lustige“ Alternative zu „seriösen“ Token wie Ethereum oder Bitcoin und viele Meme-Coins pflegen dieses Underdog-Image sehr sorgfältig.

Was sind Meme-Coins?

Im Grunde genommen kann man bei den Meme-Coins zwischen zwei Kategorien unterscheiden. Den „klassischen Meme-Coins“ bei denen der Nutzen eher überschaubar ist und die rein als Spekulations- oder Anlageobjekte dienen und den „Meme-Coins mit Utility“, die einen konkreten Anwendungsfall haben. Die meisten Meme-Coins beruhen, wie der Name schon verrät, auf Memes. Bei Dogecoin ist es beispielsweise das Meme der Shiba Inu Hündin Kabosu, bei Pepe ist es „Pepe the Frog“ aus „The Boys Club“ von Matt Furie und bei Popcat ist es das Meme der Katze Oatmeal.

Die Meme-Coin Welt ist allerdings bunt und so sind mittlerweile „Promi-Coins“ wie zum Beispiel $JENNER, der Token von Caitlyn Jenner oder $MOTHER von Iggy Azalea hinzugekommen. Wobei Meme-Coins und Promis nicht immer ein „Match made in Heaven“ sind. Das aber nur am Rande bemerkt. Es gibt außerdem Token mit einem politischen Hintergrund (Politifi-Coins) von denen einige recht erfolgreich sind und mit $TURBO sogar einen Coin, der mithilfe von ChatGPT erstellt wurde. Noch etwas haben alle Meme-Coins miteinander gemeinsam: Ihre Communitys. Meme-Coins leben von viralen Trends und davon, dass sie in sozialen Medien Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Eine engagierte Community sorgt dafür, dass der Coin in Gesprächen, Posts und Memes präsent bleibt, was neue Investoren anziehen kann und die Popularität des Coins erhöht. Das beste Beispiel ist die Community von Dogecoin, an deren Spitze der selbsternannte „Dogefather“ Elon Musk steht.

Meme-Coins: Cleveres Investment oder Risiko?

Ob sich eine Investition in Meme-Coins lohnt oder nicht, kann an dieser Stelle nicht so pauschal beantwortet werden. Denn es kommt, egal ob man in „normale“ Kryptos oder in Meme-Coins investiert, auch ein wenig auf die persönlichen Vorlieben und vor allem auf die Risikobereitschaft an. Denn im sowieso schon volatilen Kryptospace gehören die Meme-Coins zu den volatilsten Token. Das heißt, die Token neigen dazu, Marktbewegungen übertrieben abzubilden, wobei diese Schwankungen durchaus in beide Richtungen auftreten können. Ein Beispiel: Während auf dem Kryptomarkt momentan die Kurse wieder korrigieren, ist der Meme-Coin $SUNDOG in den letzten 24 Stunden um rund 60 % gestiegen. Early Bird Investoren des Pepe Coins, die ihre Coins immer noch halten, werden mit ihrer Investition vermutlich auch noch immer ziemlich glücklich sind, denn der Coin ist seit seinem AllTime Low im April 2023 um rund 26.000 % gestiegen. Bei Shiba Inu waren es sogar 16.101.356 %. Die meisten Meme-Coins sind relativ günstig bewertet, was die Einstiegshürde in die Kryptowelt senkt, da man sozusagen mehr Coins für sein Geld bekommt. Allerdings sollte man an dieser Stelle immer die alte Anlegerweisheit im Hinterkopf behalten, nie mehr Geld zu investieren, als man im schlimmsten Fall verkraften kann, komplett zu verlieren.

When things get exciting, have fun – but remember to increase your vigilance also. https://t.co/py0tgFyUv7 — Dogecoin (@dogecoin) December 6, 2023

Pepe Unchained ($PEPU)

Als Pepe im April 2023 die Kryptobühne der Welt betrat, war der Meme-Coin der Überraschungshit und eroberte in Windeseile die Wallets und Herzen der Anleger und Trader. Seitdem sind viele Froschcoins nachgefolgt, aber keinem ist es so wirklich gelungen, in die großen Fußstapfen des „Urvaters“ zu treten. Pepe Unchained will das jetzt ändern und man kann durchaus sagen, die positiven Zeichen sind da. Mit seinem erst kürzlichen gestarteten Vorverkauf ist es $PEPU gelungen über 9 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln. Pepe Unchained hat nämlich etwas im Gepäck, was ihn grundlegend von Pepe unterscheidet. Der $PEPU läuft auf seiner eigenen Layer 2. Da das Projekt auch einen eigenen Blockchainexplorer hat, könnte Pepe Unchained der Startpunkt für viele weitere Meme-Coin Projekte und andere digitale Assets werden – ähnlich wie Base. $PEPU kann im Moment noch im Vorverkauf gekauft werden. Ein $PEPU kostet 0,009163 US-Dollar.

PlayDoge ($PLAY)

🚨 Important Announcement 🚨 PlayDoge’s highly anticipated #Presale ends on Monday, August 26th at 10am UTC! ⏳ Buy $PLAY in final stages now! 💰

👉 https://t.co/JT0VEofqf2 pic.twitter.com/aWQCHxox0H — PlayDoge (@PlayDogeGame) August 16, 2024

Das neue Meme-Coin Projekt PlayDoge bringt mit der Tamagotchi Spielmechanik eines der klassischen 90er Jahre Handheld Games ins Web 3 und aufs Smartphone. Im Gegensatz zum Original müssen sich die fleißigen virtuellen Tierbesitzer jedoch nicht um einen kleinen Außerirdischen, sondern um einen kleinen Pixeldoge kümmern und mit ihm spannende Abenteuer erleben. Als Belohnung bekommen die Gamer $PLAY Token, die dann im Spiel ausgegeben werden können, beispielsweise für Zubehör oder spezielle Skins. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die $PLAY Token in andere Kryptowährungen zu tauschen. Der native Token kann im Moment noch im PreSale gekauft werden, wobei die Betonung hier eindeutig auf „noch“ liegt, denn der Vorverkauf befindet sich mittlerweile auf der Zielgeraden. Ein $PLAY kostet im Moment 0,00531 US-Dollar.

Crypto All Stars ($STARS)

Crypto All Stars ist ein neues Meme-Coin Projekt, das den Meme-Coin Inhabern dabei helfen will, das gewisse etwas mehr aus ihren Token herauszuholen. Dafür hat das Team hinter dem Projekt die „MemeVault“ erfunden. Die Meme-Coin Inhaber zahlen ihre Token in diese Schatzkammer ein, sperren diese für einen gewissen Zeitraum und können so Belohnungen in Form des nativen $Stars Token verdienen. Möglich macht das der ERC-1155 Standard, mit dem es möglich ist, Coins beziehungsweise Assets blockchainübergreifend in einem Smart Contract zusammenzufassen (stark vereinfacht erklärt). Um am Crypto All Stars Staking teilzunehmen, müssen die Investoren den nativen Token $STARS halten. Dieser kann im Moment im PreSale gekauft werden; ein Coin kostet 0,0013911 US-Dollar. Das Projekt wurde sowohl von Coinsult als auch von SolidProof auditiert.

Zuletzt aktualisiert am 19. August 2024

