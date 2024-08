Welche Coins heute kaufen? Meme-Coins mit Potenzial

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Um es an dieser Stelle vorwegzunehmen, ein Portfolio sollte immer breit aufgestellt sein und man sollte nicht nur auf einen einzigen Coin setzen. Dies gilt sowohl für Bitcoin als auch für alle anderen Altcoins, einschließlich der Meme-Coins, sowie für Aktien oder andere Vermögenswerte. Mit einem breit aufgestellten Portfolio streut man das Risiko und man kann, unter gewissen Umständen, Volatilitäten ausgleichen. Allerdings sollte man, egal ob breit gestreutes Portfolio oder nicht, nie mehr Geld investieren als man, im schlimmsten Fall, auch verschmerzen kann, komplett zu verlieren. Aber warum jetzt in Meme-Coins investieren? Zum einen ist da der teilweise enorm günstige Preis der „Scherzwährungen“. Man bekommt also, sozusagen, mehr Coin fürs Geld, was die Einstiegshürde für Kryptoanfänger senkt. Manche Meme-Coins haben in der Vergangenheit enorme Kurssprünge erlebt. Da wäre beispielsweise der Pepe-Coin, der im April 2023 mit einem Stealth Launch über Nacht auf den Markt geworfen wurde. Seitdem ist der Coin um über 26.000 % gestiegen. Early Bird Investoren, die bis heute ihre Coins gehalten haben, werden über ihre Investition vermutlich immer noch ziemlich glücklich sein. Auch wenn Meme-Coins sich ihre Nische in der Kryptowelt mittlerweile gesichert haben und manche im Ranking ziemlich weit oben mitspielen, pflegen viele Projekte ihr „Underdog“- Image bis heute sorgfältig, was sie bei Anlegern ebenfalls äußerst beliebt macht. Denn Meme-Coins gelten bis heute als eine Art „Gegenbewegung“ zu den „ernsten“ Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum.

Die bunte Welt der Meme-Coins

Der Dogecoin war der erste Meme-Coin, der Ende 2013 auf den Markt gebracht wurde. Als Billy Markus und Jackson Palmer ihren Krypto launchten, haben die beiden vermutlich nicht damit gerechnet, dass sie damit ein komplett eigenes Genre im Kryptouniversum begründen.

Seitdem ist die Zahl der Scherzwährungen, wie sie von ihren Communitys liebevoll und von so manchem Kritiker abschätzig genannt werden, stetig gewachsen. Es gibt die „klassischen Meme-Coins“ deren Erfolg sich (meist) in ihrer Viralität und ihren starken Communitys begründet. Dann gibt es die Meme-Coins, die eine Utility haben, wie beispielsweise BONK. Der Coin wurde mittlerweile in 131 Anwendungen auf der Solana Blockchain integriert. Außerdem hat dieser Coin, ähnlich wie der Shiba Inu (SHIB) auch eine eigene NFT-Kollektion. Zu den eher klassischen Meme-Coins zählen Token wie Dogwifhat, Pepe oder Brett. Dogecoin hat im Übrigen auch eine Utility. Der Coin soll als Zahlungsmittel dienen, auch wenn die Möglichkeiten dafür im Moment eher überschaubar sind. War früher Ethereum noch die Go-to-Blockchain für Meme-Coin Projekte, hat sich auch hier die Kryptowelt gewandelt. Sowohl Solana als auch Base machen Ethereum mittlerweile ernsthaft Konkurrenz in diesem Bereich.

Die Sache mit den Rug Pulls und dem Pump and Dump

An dieser Stelle soll natürlich nicht unter den Teppich gekehrt werden, dass Meme-Coin Projekte anfällig für sogenannte Rug Pulls (die Betrüger machen sich mit dem Geld der Anleger auf und davon) beziehungsweise Pump and Dump Schema sind (der Kurs wird künstlich in die Höhe getrieben und plötzlich werden alle Coins verkauft).

Das liegt unter anderem daran, dass manche Meme-Coins, wie bereits oben erwähnt, keine realen Anwendungsfälle haben. Ihr Wert wird fast ausschließlich durch Hype, virale Trends und die Community bestimmt, was leicht von Betrügern ausgenutzt werden kann. Es ist relativ einfach, einen neuen Meme-Coin zu erstellen. Das macht es auch für unerfahrene Entwickler und eben Betrüger einfach, schnell einen neuen Coin zu erstellen und ihn zu bewerben. Viele Meme-Coin-Projekte werden von anonymen Teams oder Einzelpersonen betrieben, was die Verfolgung und Verantwortlichkeit erschwert. Wenn die Entwickler anonym bleiben, können sie im Falle eines Rug Pulls oder Pump and Dump-Schemas schnell verschwinden, ohne dass rechtliche Konsequenzen drohen. Viele Investoren steigen in neue Meme-Coins´Projekte ein, weil sie Angst haben, eine Gelegenheit zu verpassen (FOMO). Dadurch kann ein Projekt künstlich aufgeblasen werden, was dann zu einem Rug Pull oder einem Pump and Dump führen kann. Manche neuen Meme-Coin-Projekte haben keine transparenten oder überprüfbaren Sicherheitsvorkehrungen, wie beispielsweise unabhängige Audits. Das macht es für Betrüger einfach, versteckte Hintertüren oder andere betrügerische Mechanismen in den Code einzubauen.

Neue Meme-Coin Projekte mit Potenzial

Wer auf der Suche nach neuen Meme-Coins mit Potenzial ist, sollte einen Blick auf die nachfolgenden Projekte werfen, die alle aus den unterschiedlichsten Bereichen stammen. Die Token können im Moment noch im PreSale gekauft werden.

Crypto All Stars ($STARS)

Das Projekt Crypto All Stars will es den Inhabern der Top Meme-Coins ermöglichen, mehr aus ihren Token zu machen. Der Schlüssel dazu ist das MemeVault Ökosystem, in dem die Anleger ihre Meme-Coins einzahlen und sperren können, um sich so Belohnungen in Form des nativen $STARS Token zu verdienen. Ganz im Gegensatz zum traditionellen Staking das in den meisten Fällen auf einen einzelnen Token auf einer bestimmten Blockchain beschränkt ist. Möglich macht das der ERC-1155-Standard, der die nahtlose Verwaltung mehrerer Token innerhalb eines einzigen Smart Contracts ermöglicht. Um am Crypto All Stars Staking teilnehmen zu können, müssen die Nutzer lediglich den $STARS Token halten. Dieser kann im Moment im PreSale gekauft werden und kostet aktuell 0,0013855 US-Dollar. Crypto All Stars ist von Coinsult und Solid Proof auditiert worden.

Hier geht es zu Crypto All-Stars

PlayDoge (PLAY)

PlayDoge holt die Spielmechanik des 90er Jahre Gaminghits Tamagotchi aufs Smartphone und ins Web 3. Statt um einen kleinen Außerirdischen müssen sich die Gamer allerdings, wie der Name schon verrät, um ein kleines Doge kümmern, das natürlich ganz stilecht in Pixeloptik gehalten ist. Im Gegenzug dafür bekommen die fleißigen virtuellen Tierbesitzer als Belohnung $PLAY Token. Diese können dann entweder im Spiel ausgegeben werden oder man kann sie gegen andere Kryptowährungen tauschen. Der $PLAY kann im Moment noch im PreSale gekauft werden, wobei die Betonung hier auf „noch“ liegt, da der Vorverkauf langsam aber sicher auf die Zielgeraden einbiegt. Ein Coin kostet 0,0053 US-Dollar. PlayDoge wurde von Solidproof auditiert.

Jetzt PlayDoge kaufen

Base Dawgz (Dawgz)

Mulitchain ist auch im Meme-Coin Universum ein großes Thema. Obwohl Base Dawgz’s Home Chain Base ist, bietet der Coin seinen Nutzern ein einzigartiges Multi-Chain-Erlebnis, das Ethereum (ETH), Solana (SOL), Binance Smart Chain (BSC) und Avalanche (AVAX) umfasst. Durch den Einsatz von Web3-Technologien wie Wormhole und Portal Bridge wird eine nahtlose Interaktion gewährleistet. Obwohl Base Dawgz auf Base geprägt wird, kann der Coin auch auf Ethereum, Solana, Binance Smart Chain und Avalanche eingefordert und gehandelt werden. Wie bei jedem Meme-Coin liegt auch bei Base Dawgz der Schwerpunkt auf der Community. Besonders fleißige Mitglieder werden sogar belohnt. Dazu muss man sich mit dem X-Account verbinden und Memes erstellen oder teilen, die einen Bezug zu Base Dawgz haben. Für jeden Beitrag gibt es Punkte. Diese Punkte können gegen $DAWGZ-Token eingetauscht werden, sobald der Vorverkauf abgeschlossen ist.Der $DAWGZ kann im Moment im PreSale gekauft werden und kostet 0,007784 US-Dollar. Das Projekt wurde von Solidproof auditiert.

Jetzt Base Dawgz kaufen

Zuletzt aktualisiert am 16. August 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale Base Dawgz - Basis Meme Coin mit Multi Chain Kaufmöglichkeiten Multi-Chain-Kaufoptionen: Kaufen Sie $DAWGZ nahtlos über mehrere Blockchain-Netzwerke hinweg

Kombiniert die Popularität von Base mit der Attraktivität von Dog Meme Coins, die den Kryptomarkt dominieren

Punkte aus dem Teilen von Base-Dawgz-Inhalten können nach Abschluss des Vorverkaufs gegen $DAWGZ-Tokens eingelöst werden 9.5 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.