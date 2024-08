Ethereum-ETFs erzielen zum ersten Mal keine Kapitalabflüsse!

Seit ihrem Handelsstart am 23. Juli sind die Ethereum-ETFs das Thema zahlreicher Analysen und Prognosen. Viele Marktteilnehmer werfen dabei täglich einen Blick auf die Veränderungen. Dabei stehen natürlich besonders die Zu- und Abflüsse im Fokus.

Diese waren in den letzten Wochen eher weniger positiv, da der Grayscale Ethereum Trust hohe Abflüsse zu verzeichnen hatte. Das hat nicht nur die gesamte Bilanz der börsengehandelten Ether-Fonds beeinflusst, sondern zusätzlich auch den Ethereum-Kurs. Und zwar entgegen aller hohen Erwartungen nicht zum Positiven! Jetzt sieht es aber erstmals so aus, als wäre die Serie der hohen Abflüsse endlich unterbrochen.

The first day of zero outflow on #Ethereum has been recorded!

This is an important week. If this week is a positive net inflow week of more than $50 million, I think we're on the edge of having a strong upward trend for the Ethereum ecosystem. pic.twitter.com/GwQpAvKusu

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 13, 2024