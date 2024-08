Ethereum Kurs Prognose: Kann ETH noch im August auf 3.000 US-Dollar steigen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Wie zu erwarten ist am heutigen Sonntag nicht viel Bewegung am Kryptomarkt zu beobachten. Zumindest nicht bei den Größen Bitcoin, Ethereum oder Solana. Das bedeutet aber nicht, dass die Seitwärtsbewegung der letzten Wochen fortgesetzt wird. Mit dem Öffnen der Börsen morgen könnte schnell wieder Bewegung in den Markt kommen, wobei Anleger ihren Fokus unter anderem auf Ethereum (ETH) richten sollten. Derzeit deutet einiges darauf hin, dass das Schlimmste überstanden ist und es nun schnell bergauf gehen könnte für die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung.

Kapitalzuflüsse bei ETFs erwartet

Bisher ist die Markteinführung der Spot Ethereum ETFs in den USA nicht ganz so gelaufen, wie sich das die meisten Investoren erhofft haben. Viele haben erwartet, dass der Ether-Kurs direkt nach dem Handelsstart der ETFs durch die Decke geht. Wie so oft ist es ganz anders gekommen, als von den meisten angenommen.

Dabei war das auch vorhersehbar. Mit der Zulassung der börsengehandelten Fonds wurde auch der Grayscale Ethereum Trust in einen solchen umgewandelt, sodass viele Kunden die Chance genutzt und ihre Gewinne realisiert haben. Grayscale hat seit der Markteinführung der ETFs Ether im Wert von über 2,5 Milliarden US-Dollar verkauft. Dadurch sind die Kapitalzuflüsse der restlichen Emittenten von mehr als 2 Milliarden US-Dollar natürlich nicht ins Gewicht gefallen.

Bitcoin ETFs have seen inflows for the fifth consecutive day, despite ongoing selling by $GBTC, while Ethereum ETFs have faced five straight days of outflows, the longest streak since their launch. Over this period, Bitcoin ETFs gained $236.6 million, while Ethereum ETFs lost… pic.twitter.com/zcwfI88ror — Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) August 22, 2024

Grayscale hält zwar immer noch ETH im Wert von mehr als 5 Milliarden US-Dollar, es ist aber unwahrscheinlich, dass alle Kunden die Chance nutzen, um auszusteigen. Der Verkaufsdruck lässt nach über einem Monat nun schon deutlich nach, während die restlichen Emittenten in Fahrt kommen und die steigenden Kurse der letzten Tage schnell für weitere Kapitalzuflüsse sorgen könnten.

Starke Fundamentaldaten

Ein weiterer Grund, warum ETH schnell auf 3.000 US-Dollar steigen könnte, ist die Tatsache, dass mit Hochdruck daran gearbeitet wird, die Blockchain wettbewerbsfähig zu halten. Konkurrenten wie Solana sind in einigen Bereichen deutlich leistungsstärker. Der Ethereum-Gründer Vitalik Buterin hat aber erst kürzlich zusammengefasst, was auf Ethereum alles passiert, um Nutzer, Entwickler und Investoren bei Laune zu halten.

Ethereum has gotten stronger: * Under $0.01 txfees on L2

* Two EVM L2s (@Optimism @arbitrum) now at stage 1

* Cross-L2 wallet UX has improved a lot (eg. no more manually switching networks), though still a long way to go

* Much more powerful and mature ZK tooling making life… pic.twitter.com/4jQGeZ3qEA — vitalik.eth (@VitalikButerin) August 22, 2024

Dabei betont Buterin, dass die Transaktionskosten auf Layer-2-Lösungen inzwischen weniger als 0,01 US-Dollar betragen. Außerdem sind Optimism und Arbitrium, die zwei größten Layer-2-Netzwerke, inzwischen ausgereift und bieten eine stabile Umgebung für Anwendungen, die auf der Ethereum Virtual Machine (EVM) laufen. Auch Cross L2 Wallets sind inzwischen deutlich benutzerfreundlicher, da man nicht mehr manuell zwischen den einzelnen Netzwerken wechseln muss.

Buterin betont zwar auch, dass es noch viel zu tun gibt, allerdings ist man offenbar auf dem richtigen Weg. Auch der Verdacht, dass Ethereum durch die Umstellung auf den Proof of Stake-Mechanismus zur Konsensfindung zu stark zentralisiert wird, hat sich nicht bestätigt.

Starke Fundamentaldaten und eine hohe Nachfrage von institutionellen Anlegern, die im Laufe der nächsten Monate noch deutlich steigen dürfte, sind ideale Bedingungen für einen Kursanstieg in naher Zukunft. Die langfristigen Prognosen für ETH sind extrem bullish, sodass das Erreichen der 3.000 Dollar Marke nur ein Zwischenstopp sein dürfte.

Zuletzt aktualisiert am 25. August 2024

