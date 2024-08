Ethereum News: ETF-Handelsvolumen geht auf 0! Keine Rallye für ETH?

Es war eine der größten Sensationen dieses Jahres. Als die US-Börsenaufsichtsbehörde nach den Spot Bitcoin ETFs auch noch Spot Ethereum ETFs genehmigt hatte, kamen Anleger und Analysten aus der Feierlaune nicht mehr heraus. Der Optimismus hat zumindest angehalten, bis die Fonds dann tatsächlich eingeführt wurden. Seitdem ist es für Ethereum (ETH) nämlich steil bergab gegangen. Das konnte man zwar auch bei Bitcoin nach der Markteinführung der ETFs beobachten, allerdings nicht in diesem Ausmaß. Ethereum erholt sich auch nicht so schnell wie es bei Bitcoin der Fall war. Bei einem Blick auf die Zahlen ist das auch kein Wunder.

Die Spot Bitcoin ETFs haben bei ihrer Markteinführung alle Rekorde gebrochen. Schon in den ersten Tagen wurden die Fonds für Milliarden von Dollar gehandelt und auch heute – 7 Monate später – gibt es oft noch Tage, an denen weit mehr als 100 Millionen Dollar über die Fonds in den Kryptomarkt gespült werden. Bei Ethereum sieht das schon anders aus. Hier haben viele Emittenten an einigen Tagen gar keine Kapitalzuflüsse erzielen können. Berichten zufolge hat es gestern sogar überhaupt keine Zu- oder Abflüsse bei den Ethereum-Fonds gegeben.

On Aug. 30, spot #Bitcoin ETFs saw massive outflows of $175.6M, with Grayscale's GBTC leading with an outflow of $70.2M. This marks 4 days of consecutive outflows for spot BTC ETFs.

Meanwhile, spot #Ethereum ETFs recorded zero total net inflow and outflow for the first time in… pic.twitter.com/V0GKGmCgMp

