Ethereum News: Zuflüsse trotz Krypto-Crash? Das passierte gestern mit den ETH-ETFs

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

In den letzten Tagen musste die gesamte Finanzwelt einen starken Crash durchleben. Auch die Krypto-Branche blieb davon nicht verschont und so stehen noch immer viele Kryptowährungen bei einem Blick auf die vergangene Woche im Minus: Bitcoin verlor über 18 % an Wert, der BNB-Token fast 17 % und Solana sogar über 24 %.

Noch stärker hat es allerdings Ethereum getroffen, denn die zweitgrößte Kryptowährung der Welt musste ein Minus von fast 27 % hinnehmen. Trotz dieses bärischen Verhaltens gab es allerdings bei den US-amerikanischen ETH-Spot-ETFs eine Art Anti-Trend, denn die Nettozuflüsse waren gestern trotz des Crashes – oder vielleicht gerade deshalb – äußerst positiv ausgefallen.

Fast 50 Millionen US-Dollar an Zuflüsse: Ethereum-Trading-Volumen mit hohen Werten

Nachdem der ETH-Token 20 % an Wert alleine am Montagmorgen verloren hatte, war der Finanzcrash weltweit bereits in vollem Gange. Die Gründe für diesen unerwartet starken Crash sind vielfältig: Nachdem der Leitzins in Japan angepasst wurde, verlor der Nikkei über 12 % innerhalb eines Handelstages. Hinzu kamen schlechte Quartalszahlen für einige große US-Unternehmen sowie die Tatsache, dass sich derzeit der Konflikt im Nahen Osten zuzuspitzen scheint. All diese Faktoren sorgten dafür, dass die Anleger am Finanzmarkt eine große Verunsicherung gespürt haben.

Gerade Bitcoin und Ethereum waren große Verlierer am Krypto-Markt. Trotzdem konnte das Handelsvolumen des ETH-Tokens unerwartet stark ansteigen, nachdem der Ethereum Kurs so stark eingebrochen war. Es wurde sogar das höchste Handelsvolumen an einem Tag seit Mai 2021 erreicht. Damals konnte Ethereum den bisher zweithöchsten Stand erreichen, der lediglich vom aktuellen Allzeithoch im November 2021 noch übertroffen wurde.

Huge trading volume on #Ethereum $ETH yesterday. Highest trading volume since May 2021 !!! pic.twitter.com/e1ASOEs0tZ — Coinalyze (@coinalyzetool) August 6, 2024

Ein großer Anteil des Ethereum-Handels wurde von institutionellen Anlegern durchgeführt, denn trotz des ETH-Crashes flossen fast 50 Millionen US-Dollar innerhalb von 24 Stunden in die ETF-Angebote. Das ist weiterhin bemerkenswert, weil in den Tagen zuvor über 340 Millionen US-Dollar an Nettoabflüssen verzeichnet wurden. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass viele Anleger versucht hatten, den ETH-Tiefpunkt zu erwischen und so günstig in Ethereum zu investieren, bevor der Kurs in den kommenden Wochen und Monaten ansteigen könnte.

Klar ist außerdem, dass nicht nur Ethereum unter dem Crash gelitten hat, sondern das gesamte ETH-Ökosystem ebenfalls merkliche Verluste verzeichnen musste. Gerade der große Ethereum-Meme-Token PEPE – derzeit der drittgrößte Meme-Coin am Markt nach Marktkapitalisierung – durchlebte eine besonders starke Kurskorrektur. Alleine in der letzten Woche kam so ein Minus von fast 35 % zustande. Immer mehr Anleger wechseln deshalb aktuell zu Pepe Unchained ($PEPU) – eine moderne Pepe-Alternative, die gleich in einigen Punkten bessere Optionen bietet.

Jetzt zum Pepe Unchained Presale

Pepe Unchained mit neuem Meilenstein: 7,4 Millionen US-Dollar im Presale gesammelt

Der Grund, warum Pepe Unchained als moderne Pepe-Alternative gehandelt wird, liegt in der Nutzung der Layer-2-Technologie. Das aktuell im Presale befindliche Projekt basiert zwar genau wie der PEPE-Token auf der Ethereum-Blockchain, bietet jedoch durch den Layer-2-Ansatz eine wesentlich schnellere und günstigere Möglichkeit, die Transaktionen durchzuführen. Dabei ist Pepe Unchained nicht nur 100-mal schneller als das Ethereum-Netzwerk, sondern tatsächlich auch wesentlich günstiger.

Eines der größten Probleme des Pepe Coins war es bisher nämlich, dass eine Transaktion im Vergleich zu den populären Solana-Meme-Coins wesentlich teurer gewesen ist. Dieses Problem möchte Pepe Unchained nun beheben.

Gleichzeitig profitieren Anleger von den höheren Staking-Renditen: Bereits jetzt läuft das erste Staking-Programm und bietet eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von satten 263 %. Hier werden über die nächsten zwei Jahre hinweg ein Anteil von 30 % des 8 Milliarden $PEPU großen Tokenvorrats als Belohnung an die Community vergeben.

Als erster Layer-2-Meme-Coin möchte Pepe Unchained nach dem offiziellen Launch außerdem über die Layer-2-Technologie ein eigenes Ökosystem etablieren und damit den Meme-Coin-Hype auch auf die Ethereum-Blockchain übertragen.

Jetzt in $PEPU investieren

Zuletzt aktualisiert am 6. August 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Base Dawgz - Basis Meme Coin mit Multi Chain Kaufmöglichkeiten Multi-Chain-Kaufoptionen: Kaufen Sie $DAWGZ nahtlos über mehrere Blockchain-Netzwerke hinweg

Kombiniert die Popularität von Base mit der Attraktivität von Dog Meme Coins, die den Kryptomarkt dominieren

Punkte aus dem Teilen von Base-Dawgz-Inhalten können nach Abschluss des Vorverkaufs gegen $DAWGZ-Tokens eingelöst werden 9.5 /10 Zum Presale Playdoge - Mobiles P2E-Spiel mit Doge-Meme Potenzieller Binance-CEX-Launch nach dem Presale

Verdiene Belohnungen im mobilen P2E-Spiel – sichere dir $PLAY!

Verwandelt ikonisches Doge-Meme in virtuelles Haustier 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.