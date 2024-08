Krypto News: Altcoins im Abwärtssog! Ab wann werden die Kryptowährungen wieder steigen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Während Bitcoin sich an 60.000 US-Dollar klammert, verzeichnen zahlreiche Altcoins immense Verluste – ob Memecoins, AI Coins oder Gaming-Coins, ob Ethereum-Ökosystem oder Solana. Die alternativen Kryptowährungen befinden sich im Abwärtssog – doch für wie lange noch? Ist ein Ende der bearishen Flaute in Sicht – oder werden die Kryptowährungen niemals wieder steigen?

Was ist heute bei Krypto los?

Vor einigen Tagen schienen sich die Märkte noch für den nächsten Bull-Run bereitzumachen – jetzt kehrt sich die Perspektive aber langsam um. Es wirkt, als seien die Bären zurück – und mit ihnen fallende Preise.

oh gotcha, ya I'd definitely say we are in a bear market for altcoins these past few months. sneakiest bear market ever because it was dislocated from btc lol — Fabian D. (@_FabianHD) August 29, 2024

Bitcoin (BTC) schlägt sich mit einem Minus von gerade einmal 0,49 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden zwar prima. Altcoins befinden sich aber offenbar in einem regelrechten Abwärtssog.

Selbst Ethereum (ETH) musste die durch den gestrigen Pump entstandenen Tagesgewinne wieder abgeben, tradet infolge bei aktuell 2.522 US-Dollar – ein Rückgang um 5,52 Prozent in der letzten Woche. Ebenfalls rasant abwärts geht’s für die meisten anderen digitalen Assets – von wenigen Ausnahmen abgesehen.

Memecoin FLOKI (FLOKI) beispielsweise crasht um satte -18,22 Prozent und steigt zum unrühmlichen Top-Verlierer der letzten 24 Stunden auf. Memecoin-Aufsteiger DOGS (DOGS) folgt mit -16,58 Prozent, Popcat (SOL) (POPCAT) enttäuscht Anleger ebenfalls mit einem Rückgang um 11,79 Prozent. Auch für Solana sehen Prognosen kein Licht am Horizont – hier droht ebenfalls ein Crash:

Ein gutes Dutzend Assets der Top-100 legt auch zu – allerdings in Relation zu den Verlusten vergleichsweise bescheiden. Als da wären: Ronin Coin (RON) mit einem Anstieg um 5,25 Prozent, Conflux Coin (CFX) steigt 4,73 Prozent, bei Privacy-Kryptowährung Monero (XMR) sind es 4,34 Prozent. Auch Dinosaurier-Krypto Litecoin (LTC) gelingen auf Tagesbasis Gewinne von 1,93 Prozent.

Insgesamt hat sich die weltweite Krypto-Marktkapitalisierung seit gestern um 0,82 Prozent zurückgezogen, sie befindet sich damit bei aktuell 2,09 Billionen US-Dollar. Ist die 2-Billionen-Dollar-Marke in Gefahr? Darauf deuten aktuelle Prognosen und Analysen hin.

Wann werden die Kryptowährungen wieder steigen?

Der beliebte Altcoin-Experte „Altcoin Sherpa“ etwa, einer der bekanntesten und meistzitierten Krypto-Strategen der Branche, warnt in einer neuen Prognose bei Altcoins vor weiteren Verlusten. Die explodierenden Kurse der vergangenen Jahre: Die kommen womöglich nie wieder, so seine Warnung – oder zumindest mit gewisser Verspätung. Der Experte an seine mehr als 11.000 Abonnenten auf Youtube:

„Dein Altcoin wird vielleicht keine so verrückten [Preis-Vervielfachungen] erreichen wie Anfang des Jahres. Es könnte sein, dass er nicht auf ein Allzeithoch steigt, wie es 2021 der Fall war, und dein Altcoin könnte einfach schon den Höhepunkt des Zyklus erreicht haben.“

Bitter für zahlreiche Anleger, deren bevorzugter Altcoin bislang noch keine neuen Allzeithochs erreicht hat. Altcoin Sherpa zufolge ist der Bull-Run für viele dieser Coins nämlich womöglich schon vorbei! Man müsse „realistisch sein, was die Gesamtziele angeht“, so der Analyst. Nur weil Bitcoin stark steige, bedeute das nicht, dass auch Altcoins ihre Allzeithochs zurückerobern würden. Denn, so Altcoin Sherpa:

„Der Markt hat sich, wie ich schon sagte, ziemlich verändert. Er ist ganz anders, er ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem Markt im Jahr 2021. Und nur weil es bei einem Coin zu Flows kommt, heißt das nicht, dass es bei allen Coins der Fall ist.“

Sein Fazit: Explodierende Kurse werde es „für eine sehr lange Zeit“ für viele dieser Coins nicht mehr geben. Nur einige wenige, gut positionierte Altcoins würden im Laufe des aktuellen Krypto-Zyklus neue Allzeithochs erreichen:

„Aber ich weiß nicht, welche.“

Für die meisten Altcoins gilt also: mehr Glück beim nächsten Mal! In diesem Zyklus rechnet Altcoin Sherpa nicht mehr mit nennenswerten Preissteigerungen – sondern potenziell erst im nächsten Krypto-Zyklus. Also in jenem, der sich dem nächsten Bärenmarkt anschließt – vermutlich irgendwann 2028. Bitcoin kaufen bleibt bis dahin weiterhin eine solide Investment-Strategie. Hier findest du die vollständige Altcoin-Prognose von Altcoin Sherpa (auf englisch).

Zuletzt aktualisiert am 30. August 2024

