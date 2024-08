Wal kauft ETH für 99 Millionen Dollar! Beginnt die Ethereum-Rallye jetzt?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Seit Monaten warten Anleger gespannt auf den großen Bullrun, der von Analysten spätestens seit dem Bitcoin-Halving im April dieses Jahres heraufbeschwört wird. Bisher fallen die Kurse aber eher. Experten beharren aber nach wie vor darauf, dass es schon bald wieder bergauf gehen wird für Bitcoin, Ethereum und Co. Die Mehrheit geht davon aus, dass die größten Coins nach Marktkapitalisierung schon bald ein neues Allzeithoch erreichen werden. Auch der Krypto Wal, der ETH für 99 Millionen Dollar gekauft hat, dürfte davon ausgehen.

99 Millionen Dollar seit Mai investiert

Auch wenn immer davon gesprochen wird, dass der Kurs jetzt garantiert explodiert, wissen erfahrene Investoren natürlich, dass es keine Garantie an den Märkten gibt. Am Kryptomarkt erst Recht nicht. Daher empfiehlt es sich, seine Käufe aufzuteilen und gestaffelt in den Markt zu gehen, um im Falle einer Korrektur günstiger nachkaufen zu können und so den Durchschnittspreis zu senken. Genau das macht ein Wal, der seit Ende Mai ETH im Wert von 99 Millionen Dollar gekauft hat.

A whale bought 1,800 $ETH($4.7M) again 30 minutes ago! This whale has accumulated 37,800 $ETH($99M) since May 24, with an average buying price of $2,420, and currently has an unrealized profit of $7.5M.https://t.co/OQ10QrT6IQ pic.twitter.com/Ehow9crtov — Lookonchain (@lookonchain) August 9, 2024

Erst vor wenigen Minuten hat der Wal wieder zugeschlagen und ETH im Wert von 4,7 Millionen Dollar nachgekauft. Damit kommt er nun auf eine Gesamtsumme von 99 Millionen Dollar. Schon bis jetzt sitzt er auf Gewinnen von 7 Millionen Dollar. Der Kurs dürfte aber in den nächsten Wochen und Monaten wohl noch weiter steigen.

Startet die Ethereum-Rallye?

Derzeit gibt es viele Gründe, die darauf hindeuten, dass die Ethereum-Rallye, die schon lange erwartet wird, tatsächlich bald startet. Zum einen arbeiten die Entwickler mit Hochdruck daran, ein reibungsloses Nutzererlebnis zwischen den verschiedenen Layer 2 Lösungen und Ethereum zu bieten, wobei Vitalik Buterin – der Gründer von Ethereum – von einem baldigen Durchbruch spricht. Zum anderen heben natürlich die Spot Ethereum ETFs die Erwartungen der Anleger.

Seit knapp 3 Wochen sind Ethereum ETFs in den USA handelbar und die Kapitalabflüsse, die von Grayscale seitdem erfolgen, werden langsam weniger. Grayscale hat seit der Markteinführung der börsengehandelten Fonds ETH im Wert von Milliarden Dollar verkauft, da der Grayscale Ethereum Trust nun auch in einen Fonds umgewandelt wurde. Damit dürfte nun schon bald Schluss sein, sodass die Kapitalzuflüsse bald überwiegen dürften, was den Kurs ähnlich stark antreiben könnte wie die Bitcoin ETFs den Bitcoin-Kurs im ersten Quartal dieses Jahres.

Derzeit sieht es also stark danach aus, als hätte Ethereum noch eine große Zukunft vor sich. Vor allem, wenn die Interoperabilität zwischen den einzelnen Layer 2 Chains und der Main Chain verbessert wird, wie Buterin behauptet, könnte sich das extrem bullish auf den Kurs auswirken. Mit Pepe Unchained ($PEPU) kommt ein neuer Coin auf den Markt, der mit einer neuen Layer 2 für Ethereum überzeugt und bei Anlegern große Hoffnungen weckt.

Pepe Unchained überzeugt mit eigener Blockchain

Pepe Unchained ($PEPU) ist, wie der Name vermuten lässt, ein neuer Meme Coin, der an PEPE angelehnt ist. Allerdings handelt es sich nicht nur um eine von vielen Kopien, das Projekt überzeugt mit einer eigenen Blockchain, wodurch sich der Meme Coin klar vom Rest unterscheidet. Mit einer eigenen Layer 2 sollen Transaktionen 100 x schneller und deutlich günstiger als auf Ethereum werden. Damit könnte $PEPU schon bald das Zentrum eines neuen Ökosystems sein, wenn in Zukunft auch andere Entwickler auf der Chain launchen.



($PEPU Initial Coin Offering – Quelle: Pepe Unchained Website)

Die $PEPU-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Investoren noch die Möglichkeit haben, vor dem Listing an den Kryptobörsen zu einem Fixpreis einzusteigen. Innerhalb kürzester Zeit wurden so fast 8 Millionen Dollar umgesetzt, wodurch das Potenzial des neuen Meme Coins schnell deutlich wird. Analysten vermuten, dass der Kurs nach dem Launch schnell explodieren könnte, wobei schon DOGE gezeigt hat, dass ein Meme Coin mit eigener Blockchain das Potenzial hat, durch die Decke zu gehen.

Zuletzt aktualisiert am 9. August 2024

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.