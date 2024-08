Welche Coins heute kaufen? Neue Staking Coins

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Passives Einkommen ist auf YouTube und fast überall im Web momentan ein Buzzword. Das Staking von Kryptowährungen ist eine Möglichkeit, durch das Halten und Staken bestimmter Coins Rewards zu verdienen. Allerdings gilt auch für das passive Einkommen durch Staking genau das Gleiche, wie für jede andere Art von passivem Einkommen auch: Man muss vorher aktiv etwas dafür tun.

Was ist Staking?

Im Grunde genommen kann man das Staking in etwa mit den Zinsen aus der „alten“ Finanzwelt vergleichen. Man sperrt Coins oder Tokens in einem Netzwerk und trägt damit seinen Teil zur Sicherung und zum Betrieb der Blockchain bei. Im Gegenzug erhält man Belohnungen in Form von zusätzlichen Coins oder Tokens.

Was ist Proof of Stake (PoS)?

Im Kryptouniversum unterscheidet man zwischen dem Proof-of-Work (PoW) Konsensmechanismus und dem Proof-of-Stake (PoS) Konsensmechanismus. Beim PoW konkurrieren die Miner darum, Transaktionen zu validieren, neue Blöcke in die Blockchain einzufügen. Dafür müssen die Miner komplizierte algorithmische Rechenaufgaben lösen. Wem das als Erstes gelingt, der darf eine Transaktion validieren, einen neuen Block in die Blockchain einfügen und bekommt im Gegenzug dafür Coins. Das machen die Miner natürlich nicht mit Papier, Bleistift und Taschenrechner, sondern mit modernen Hochleistungsrechnern. Mittlerweile ist um das Mining eine ganze Industrie entstanden, mit dem dementsprechenden Stromverbrauch, weswegen der Proof of Work Konsensmechanismus nicht den besten Ruf genießt. Anstatt wie bei Proof of Work (PoW) enorme Rechenleistung aufzuwenden, um Transaktionen zu validieren, setzt PoS auf die Menschen, die ihre Coins im Netzwerk in einem Smart Contract gestaked haben. Diese Anleger werden Validatoren genannt. Sie erhalten, ähnlich wie beim PoW Belohnungen in Form von Kryptowährung. Die Höhe der Belohnung variiert je nach Netzwerk. Bei den meisten Proof of Stake Coins ist es, dass man, je mehr Coins man in ein Netzwerk eingezahlt hat, eine desto größere Chance hat, als Validator ausgewählt zu werden. Denn beim Staking gilt das Zufallsprinzip, das heißt in der Theorie könnte jeder periodisch Validator werden.

Wie viele Coins muss man staken, um als Validator ausgewählt zu werden?

Die Menge der Coins, die gestaked werden muss, ist von Netzwerk zu Netzwerk ebenfalls unterschiedlich. Bei Ethereum sind es beispielsweise mindestens 32 Coins, die im Netzwerk gesperrt werden müssen. Das entspricht beim aktuellen Kurs etwa einer Summe von rund 83.000 US-Dollar, was für gerade für Kleininvestoren eine enrome Summe sein kann. In solchen Fällen können sich die Staker in Spe einem Staking Pool anschließen, bei dem mehrere Benutzer ihre Coins zusammenlegen, um als Validator teilzunehmen. Die Belohnungen werden dann proportional zu den Beiträgen der Teilnehmer aufgeteilt. Man sollte außerdem im Hinterkopf behalten, dass beim Staking die Coins für einen bestimmten Zeitraum gesperrt werden. Gesperrt bedeutet aber auch gesperrt, das heißt, man kann in diesem Zeitraum die Coins auch nicht handeln. Staking ist deswegen vor allem für die Anleger geeignet, die ihre Token langfristig halten möchten.

Neue Staking Coins im PreSale

PlayDoge ($PLAY)

PlayDoge ist ein Meme-Coin Projekt, das jede Menge 90er Jahre Flair ins Web 3 bringt. Denn die Play-to-Earn Plattform holt den Spieleklassiker Tamagotchi in die Kryptowelt und interpretiert diesen komplett neu. Statt um einen kleinen Außerirdischen müssen sich die virtuellen Tierbesitzer um ein kleines Pixeldoge kümmern und erhalten im Gegenzug dafür $PLAY Token. Diese können entweder als InGame Währung ausgegeben werden oder man kann sie in andere Kryptowährungen tauschen. Der Coin hat zudem eine Stakingfunktion. Der $PLAY kann entweder auf der Heimatchain BNB gestaked werden, der APY liegt bei 68 % oder auf Ethereum. Hier liegt der APY bei 75 %. Wer als Early Bird Investor in den PreSale einsteigen möchte, sollte sich allerdings etwas beeilen, denn der Vorverkauf befindet sich auf der Zielgeraden. Ein $PLAY kostet 0,0053 US-Dollar.

Pepe Unchained ($PEPU)

Als der Pepe Coin im April 2023 auf der Bildfläche auftauchte, war der Frosch Meme-Coin der Überraschungserfolg des Frühjahrs. Seitdem sind viele weitere Frosch-Token auf der Bildfläche aufgetaucht, aber keiner konnte so richtig an den Erfolg des „Urvaters“ anschließen. Mit Pepe Unchained ist jetzt allerdings ein neuer Player aufgetaucht, dessen Potenzial enorm ist. Das sehen wohl auch die Early Bird Investoren so, denn dem Projekt ist es innerhalb von kürzester Zeit gelungen, über 9 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln. Was $PEPU und $PEPE voneinander unterscheidet? Pepe Unchained läuft, im gegensatz zu Pepe, auf seiner eigenen Layer 2. Das Projekt hat einen eigenen Blockchain Explorer und könnte der Startpunkt für weitere Assets sein, ähnlich wie Base. Der $PEPU hat außerdem eine Stakingfunktion. Derzeit sind rund 756 Millionen Coins im Staking Contract gesperrt, der APY liegt bei 211 %. Pepe Unchained kann im Moment im PreSale gekauft werden. Ein Token kostet 0,009163 US-Dollar.

Crypto All Stars ($STARS)

Crypto All Stars ist ein neues Meme-Coin Projekt, dessen PreSale erst vor kurzem gestartet ist und das es Nutzern ermöglichen will, das gewisse Etwas mehr aus ihren Token zu holen. Dazu hat das Team von Crypto All Stars den „MemeVault“ erschaffen, wo die Investoren ihre Meme-Coins sperren können und dann Belohnungen in Form des nativen $STARS Token erhalten können. Das ist möglich durch den ERC-1155 Standard, bei dem, vereinfacht erklärt, mehrere Token, die auf verschiedenen Blockchains laufen, unter einem „Dach“ verwaltet werden können. Um an diesem Staking teilnehmen zu können, müssen die Investoren lediglich den nativen $STARS Token halten. Dieser kann ebenfalls gestaked werden. Aktuell sind rund 248 Millionen Token im Contract gesperrt, der APY liegt bei rund 2.800 %. Wie bereits oben erwähnt, befindet sich das Projekt noch in der ICO Phase. Ein $STARS Token kostet 0,0013911 US-Dollar.

