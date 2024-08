Ethereum News: Diese Metrik könnte trotz schwachen ETH-Kurs eine Trendwende einführen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

In den letzten Wochen konnte Ethereum keine signifikanten Kursgewinne erzielen und musste sogar mitunter starke Korrekturen durchleben. Dies ist allerdings keine Seltenheit, denn ein Blick auf die gesamte Krypto-Branche zeigt, dass derzeit viele Anleger vorsichtig agieren und eine allgemeine Stagnation vorhanden ist.

Trotzdem gibt es jetzt eine Metrik, die ein erneut erstarkendes Interesse am Ethereum-Ökosystem beweist und dafür sorgen könnte, dass langfristig betrachtet nicht nur eine Trendwende auftreten wird, sondern merkliche Kursgewinne auftreten. Denn aktuell ist das Volumen für dezentrale Anwendungen (dApps) auf der Ethereum-Blockchain stark angestiegen.

Über 40 Prozent mehr Volumen: ETH-dApps werden immer populärer

Ethereum ist bereits die beliebteste Blockchain, wenn es um das Entwickeln und Betrieben von dApps geht. Jetzt konnte noch einmal das Volumen im ETH-Ökosystem im Vergleich zur letzten Woche steigen – und zwar um satte 40 Prozent. Das geht zumindest aus den aktuellen Daten von Dappradar vor, die auch direkt zeigen, woher dieser starke Wachstum stammt: Das Handelsvolumen auf Uniswap – der größten dezentralen Kryptobörse (DEX) der Welt – konnte ein Niveau von über 30 Milliarden US-Dollar erreichen.

Weiterhin konnte Balancer – ein Market-Maker-Protokoll – ein merklich erhöhtes Volumen feststellen, denn hier gab es eine Erhöhung von 46 Prozent, sodass es in der vergangenen Woche auf 18,1 Milliarden US-Dollar angestiegen war.

Allerdings zeigen die Daten von DefiLlama (siehe Bild oben), dass das Total Value Locked (TVL) von Ethereum im selben Zeitraum gesunken ist – und zwar um immerhin 6 Prozent. Gleichzeitig ist – obwohl das Volumen der dApps gestiegen ist – die Anzahl der aktiven ETH-Adressen, die mit den dApps agiert haben, um 5 Prozent gesunken.

Das sorgt dafür, dass es schwierig ist, eine Ethereum Prognose zu erstellen, die diese Daten auch tatsächlich richtig einordnet. Denn klar ist außerdem, dass der Ethereum Kurs in den letzten Wochen einige Probleme damit hatte, wichtige Widerstandsmarken zu durchbrechen und einen Wertanstieg zu verzeichnen.

Fast 25 Prozent Verlust – Ethereum weiterhin in einer Konsolidierungsphase

Tatsächlich setzt sich der aktuelle Trend der Konsolidierungsphase auch weiterhin fort, den nachdem am 08. August der Flash Crash die Krypto-Welt erschüttert hatte, konnte sich Ethereum nicht mehr erholen. Denn obwohl der Ethereum Kurs noch am Anfang des laufenden Monats auf einem Niveau von über 3.300 US-Dollar gelegen hatte, wurde die Marke von 2.800 US-Dollar nach dem Flash Crash nur kurzfristig überschritten, nur um dann wieder auf tiefere Werte zu fallen (siehe Bild unten). So liegt der ETH-Token bei einem Blick auf den vergangenen Monat mit satten 24,17 Prozent im Minus.

Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass viele Anleger sich aktuell eher unsicher zeigen und entsprechend verhalten, in die zweitgrößte Kryptowährung der Welt investieren.

Tatsächlich ist auch das Handelsvolumen der letzten 24 Stunden um 17,33 Prozent zurückgegangen, was darauf hinweisen könnte, dass zumindest in den nächsten Tagen keine starken Kursveränderungen zu erwarten sind. Das dürfte zusätzlich daran liegen, dass die Nettoabflüsse aus dem Grayscale Ethereum Trust (ETHE) weiterhin dominieren und damit den Preis tief halten. Dies könnte sich allerdings in den kommenden Wochen ändern – vor allem im Hinblick darauf, dass die US-Notenbank Federal Reserve wahrscheinlich bereits Mitte September den US-Leitzins senken wird.

Zuletzt aktualisiert am 30. August 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale Base Dawgz - Basis Meme Coin mit Multi Chain Kaufmöglichkeiten Multi-Chain-Kaufoptionen: Kaufen Sie $DAWGZ nahtlos über mehrere Blockchain-Netzwerke hinweg

Kombiniert die Popularität von Base mit der Attraktivität von Dog Meme Coins, die den Kryptomarkt dominieren

Punkte aus dem Teilen von Base-Dawgz-Inhalten können nach Abschluss des Vorverkaufs gegen $DAWGZ-Tokens eingelöst werden 9.5 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.