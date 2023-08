Ethereum-ETF Launch Datum bekannt gegeben – könnte der Kurs nun durch die Decke gehen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

In der dynamischen Welt der Kryptowährungen steht erneut eine bahnbrechende Neuerung an: Das offizielle Launch-Datum des Ethereum-ETFs wurde bekannt gegeben. Diese Ankündigung hat das Potenzial, den Markt erheblich zu beeinflussen und könnte als Katalysator für einen signifikanten Anstieg des Ethereum-Kurses dienen. In diesem Artikel betrachten wir die Bedeutung dieses Meilensteins und spekulieren über die möglichen Auswirkungen auf den Kurs von Ethereum in den kommenden Wochen.

Volatility Shares stellt Strategie für den ersten US-Ether-Futures-ETF vor

Ein entscheidender Meilenstein für die Kryptoadaption könnte die bevorstehende Einführung des ersten Ether-Futures-ETF in den USA durch Volatility Shares sein. Dieses Unternehmen, das sich bereits einen Namen im ETF-Bereich gemacht hat, hat seine Ambitionen klar definiert und plant den Launch des Ether Strategy ETF (Ticker: ETHU) für den 12. Oktober 2023.

Das Bemerkenswerte an dieser Entwicklung ist, dass der ETF nicht direkt in Ether investiert. Stattdessen konzentriert sich Volatility Shares auf bargeldgestützte Ethereum-Futures-Kontrakte, die am CBOE gehandelt werden. Dies wurde in der Einreichung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC betont, in welcher es heißt: “Der Fonds strebt sein Anlageziel an, indem er sein Vermögen hauptsächlich in bargeldgestützte Kontrakte investiert, die auf Ether verweisen … Der Fonds investiert nicht direkt in Ether.”

Volatility Shares plans to launch Ethereum futures ETF trading on October 12. Volatility Shares introduced in the SEC filing on July 28 that the ETF will invest in cash-settled Ethereum futures contracts traded on the CME, and will not invest directly in Ethereum.… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 16, 2023

Stuart Barton, der CIO von Volatility Shares, äußerte sich optimistisch über diese neue Initiative. Nachdem das Unternehmen bereits im Juli den ersten 2x Bitcoin-gebundenen ETF (BITX) erfolgreich auf den Markt gebracht hat, sieht Barton den ETHU als den nächsten logischen Schritt, bevor man sich auf die Spotmärkte konzentriert.

Die aggressive Zeitplanung von Volatility Shares, die den ETF schon im Oktober auf den Markt bringen will, hat in der Branche Aufmerksamkeit erregt. Experten und Analysten beobachten die Entwicklung genau, da sie das Potenzial hat, den Kryptomarkt in den USA erneut zu revolutionieren. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Frage, wie die SEC auf diesen Vorstoß reagieren wird. Doch das Unternehmen scheint zuversichtlich zu sein, da es bisher keine Rückzüge seitens der SEC gegeben hat.

We're in new territory. It's been 13 days since Volatility Shares was first in a wave of #Ethereum futures ETF filings. Back in 2021 it was just a couple days before SEC forced withdrawals and was just ~7 days in May of this year. The odds of launching increase as time goes by pic.twitter.com/RJPLRr0RW3 — James Seyffart (@JSeyff) August 10, 2023

Die potenziellen Auswirkungen des Ethereum Futures ETF auf den Kryptomarkt Der Aufstieg und die Integration von Kryptowährungen in traditionelle Finanzsysteme haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Die Ankündigung des ersten Ethereum Futures ETF in den USA durch Volatility Shares ist ein weiteres Beispiel für die zunehmende Legitimität und Akzeptanz von Kryptowährungen in der breiteren Finanzwelt. Erinnert man sich zurück, hat der Start des ersten Bitcoin-Futures-ETF in den USA im Oktober 2021 erhebliche Auswirkungen auf den Markt gehabt. Insbesondere führte dies zu einem erheblichen Interesse und einer gesteigerten Investitionstätigkeit, was wiederum den Preis von Bitcoin beeinflusste. Es wird erwartet, dass die Einführung des Ethereum Futures ETF ähnliche Auswirkungen auf den Ethereum-Preis und den gesamten Kryptomarkt haben könnte. Wenn der Ethereum Futures ETF tatsächlich zugelassen und gestartet wird, könnte er eine Reihe von Reaktionen auf dem Markt auslösen: Erhöhtes Handelsvolumen: Genau wie beim Bitcoin Futures ETF könnten wir einen Anstieg des Handelsvolumens von Ethereum beobachten, da mehr institutionelle und Einzelinvestoren den Markt betreten. Preisschwankungen: Wie in der Vergangenheit gesehen, könnten wichtige Ankündigungen und Einführungen zu erheblichen Preisbewegungen führen, sowohl positiv als auch negativ. Erweiterte Legitimität: Die Genehmigung eines solchen ETF durch die SEC könnte als weiterer Beweis für die Legitimität von Ethereum als Anlageklasse dienen und möglicherweise mehr konservative Investoren anziehen. Wettbewerbslandschaft: Mit der Zulassung des ersten Ethereum Futures ETF könnten andere Finanzinstitutionen ermutigt werden, ähnliche Produkte auf den Markt zu bringen, was zu einem erhöhten Wettbewerb führen könnte. Marktstimmung: Der Erfolg oder Misserfolg des ETF könnte die allgemeine Stimmung und das Vertrauen in den gesamten Kryptomarkt beeinflussen. Ein erfolgreicher Start könnte das Vertrauen stärken, während Probleme oder Kontroversen das Gegenteil bewirken könnten. Dementsprechend lässt sich sagen, dass, obwohl die genauen Auswirkungen der Einführung des Ethereum Futures ETF schwer vorherzusagen sind, die Vergangenheit zeigt, dass solche Entwicklungen erhebliche und vielfältige Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben können. Es wird spannend zu beobachten sein, wie sich dieser neue ETF in das größere Bild des Krypto-Ökosystems einfügt.

