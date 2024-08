Enthüllt: US-Regierung ist ein Shiba-Inu-Wal – PlayDoge nähert den 6 Millionen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Die neuesten Daten von Arkham Intelligence zeigen, dass die US-Regierung 13 Milliarden Dollar in Kryptowährungen hält, darunter etwa 54,89 Milliarden Shiba Inu ($SHIB) Token. Unterdessen nähert sich der aufstrebende Konkurrent PlayDoge ($PLAY) der 6-Millionen-Dollar-Marke.Diese Daten unterstreichen die bedeutende Rolle der Meme-Coins auf dem Markt. PlayDoge hat weit mehr zu bieten als $SHIB. Dazu gehört auch ein P2E-Mobile-Game mit 90er-Jahre-Nostalgie, das in Kürze gelauncht werden soll. Damit könnte PlayDoge Shiba Inu bald ernsthaft Konkurrenz im Ranking machen. mInvestoren haben noch die Möglichkeit, den Token für 0,00524 US-Dollar zu erwerben. Der Preis wird jedoch in den nächsten zwei Tagen auf 0,00525 USD steigen, da dann die aktuelle PreSale-Phase von PlayDoge endet.

In Anbetracht der Aufmerksamkeit, die PlayDoge bereits auf sich gezogen hat, ist es jedoch unwahrscheinlich, dass der Preis für einen längeren Zeitraum auf diesem Niveau bleiben wird. Das wachsende Interesse deutet darauf hin, dass der Kurs weiter steigen könnte, sobald PlayDoge auf einer großen Börse wie Binance gelistet ist. Das ist durchaus plausibel, wenn man bedenkt, dass PlayDoge auf der BNB-Chain basiert und somit auf dem Radar des Binance-Listing-Teams auftauchen könnte. Also, seien Sie schnell und sichern Sie sich jetzt Ihre $PLAY-Token.

Warten die USA auf die nächste $SHIB-Explosion?

Die von der US-Regierung gehaltenen 54,89 Milliarden $ SHIB sind derzeit etwa 910.000 US-Dollar wert. Obwohl dieser Betrag im Vergleich klein ist, ist er groß genug, um die US-Regierung als Shiba-Inu-Wal zu klassifizieren. Darüber hinaus ist der $SHIB der einzige Hunde-Meme-Coin, den die Regierung in Milliardenhöhe besitzt.

Obwohl die US-Regierung noch nicht bekannt gegeben hat, was sie mit ihren $SHIB-Beständen vorhat, ist es denkbar, dass die Bestände verkauft werden, sobald der $SHIB-Kurs in die Höhe schnellt. Da der August vor der Tür steht und die Meme-Coin-Szene Anzeichen eines Comebacks zeigt, könnten die Dinge interessant werden.

Der beliebte YouTuber ClayBro teilt diese Ansicht und ist der Meinung, dass $SHIB für einen starken August bereit ist und dass dieses Momentum eine perfekte Gelegenheit für PlayDoge sein könnte, inmitten einer neuen Hausse, die von Meme-Coins angeführt wird, zu glänzen.

PlayDoge: Die perfekte Mischung aus P2E und Meme Coin

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei PlayDoge nicht um ein weiteren auf den Markt geworfenen Meme Coin, sondern um ein spannendes Handygame, das in Kürze bei Google Play und im Apple App Store verfügbar sein wird. Das Spiel ist auch alles andere als gewöhnlich, im Gegensatz zu anderen, bei denen die Nutzer mit unzähligen Anzeigen bombardiert werden, um Premium-Abonnements zu bewerben. Stattdessen handelt es sich um eine moderne Variante des süchtig machenden Handheld-Klassikers Tamagotchi aus den 90er Jahren mit ganz eigenen, einzigartigen Krypto-Elementen.

Im Spiel pflegen, trainieren und füttern die Spieler ihren virtuellen Shiba Inu, ähnlich wie bei Tamagotchi, allerdings mit dem Vorteil, dass sie dabei $PLAY Token verdienen.

Wer sich am besten um seinen virtuellen Shiba Inu kümmert, wird in die Rangliste des Spiels aufgenommen und kann Bonus $PLAY verdienen. Der $PLAY kann für Interaktionen im Spiel oder auf dem gesamten Kryptowährungsmarkt verwendet werden. Damit ist er nützlicher als ein Token, der wie der $SHIB nur in der Wallet eines Investors liegt.

Und das ist noch nicht alles: Die Entwicklung des Spiels ist in vollem Gange und zusätzliche Funktionen und Dienstprogramme sind zu erwarten. PlayDoge hat bereits viele Fans gefunden und wurde von der bekannten Krypto-Bildungsseite 99Bitcoins als eines der besten P2E-Spiele der Gegenwart bewertet. Nehmen Sie am PlayDoge-Vorverkauf teil und sichern Sie sich Ihre $PLAY-Token. Dazu müssen Sie Ihre Wallet mit der PlayDoge-Website verbinden und können den Token mit BNB, USDT, ETH oder einer Bankkarte kaufen. Der Smart Contract von PlayDoge wurde von SolidProof einer umfassenden Prüfung unterzogen, bei der keine kritischen Probleme im Code festgestellt wurden. Um über die neuesten Entwicklungen von PlayDoge auf dem Laufenden zu bleiben, treten Sie der PlayDoge-Community auf X und Telegram bei.Verbessern Sie Ihre Shiba Inu Meme Coin Sammlung mit der besten Version: Kaufen Sie $PLAY noch heute.

Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2024

