Krypto News: 6 kritische Faktoren â€“ 4 bullish, 2 bearish! Wie geht’s fÃ¼r BTC und Co. jetzt weiter?

Blockchain-Forscher haben sich den Stand der Krypto-Märkte genauer angesehen und 6 kritische Faktoren erkannt. Vier davon sind bullish, zwei davon sind bearish. Auf was sollten Anleger sich einstellen?

Sollte man jetzt Bitcoin kaufen?

Kündigt sich bei Bitcoin, Ethereum und vielen anderen Coins der Krypto-Top-100 bereits eine bullishe Erholung an? +4,87% konnte Bitcoin seit gestern zulegen, Ethereum immerhin +3,32%.

Top-Performer: Solana (SOL) mit +12,23% innerhalb der letzten 24 Stunden und Memecoin dogwifhat (WIF) mit +28,16%. Die Bewegungen nach unten hingegen sind in ihrer Intensität überschaubar: Akash Network (AKT) beispielsweise fällt -2,01%, Maker (MKR) 2,08%, Lido DAO (LDO) -0,57%.

Insgesamt schrauben sich die Krypto-Märkte aufwärts, die weltweite Krypto-Marktkapitalisierung ist seit gestern +4,06% gestiegen.

Ist das Ende der bearishen Fahnenstange bereits erreicht? Welche Hinweise gibt es für eine bullishe Fortsetzung des Aufwärtstrends?

Das haben sich die Krypto-Forscher von CryptoQuant genauer angesehen und lassen den Chef höchstpersönlich zu Wort kommen. Auf X präsentiert Ki Young Ju die gesammelten On-Chain-Analysen – einige davon positiv, einige negativ.

Beispielsweise bewege sich die Hashrate auf ihr Allzeithoch zu, zudem würden Wale massiv Bitcoin kaufen. Ju an seine mehr als 360.000 Follower:

„Bullish

– Hashrate-Erholung: Die Kapitulation der Miner ist fast vorbei, und die Hashrate nähert sich dem [Allzeithoch]. U.S. Mining-Kosten liegen bei ~$43K pro BTC, sodass die Hashrate wahrscheinlich stabil bleibt, solange die Preise nicht unter diesen Wert fallen.

– Wal Akkumulation: Signifikante BTC-Zuflüsse in Custody-Wallets. Permanente Inhaberadressen sind um 404.000 BTC gestiegen, darunter 40.000 BTC in US-Spot-ETFs in den letzten 30 Tagen. Neue Wale akkumulieren.

– Abwesenheit von Kleinanlegern: Kleinanleger sind weitgehend abwesend, ähnlich wie Mitte 2020.

– Geringere Aktivität alter Wale: Alte Wale (3+ Jahre) haben ihre Bestände zwischen März und Juni an neue Wale verkauft. Derzeit gibt es keinen nennenswerten Verkaufsdruck seitens der alten Wale.“

In welche Krypto investieren als Anfänger?

Der Quantenanalyst ist deshalb überzeugt:

„Ich bin ziemlich sicher, dass hinter den Kulissen etwas passiert.“

I’m pretty sure something is happening behind the scenes. 404,448 #Bitcoin have moved to permanent holder addresses over the past 30 days, and it’s clearly accumulation. We’ll know within a year. https://t.co/Ip0jow2pGN pic.twitter.com/OOxuWcyxJu — Ki Young Ju (@ki_young_ju) August 6, 2024

Den vier bullishen Faktoren gegenüber stehen allerdings auch zwei bearishe – die sollen hier nicht unter den Tisch fallen.

So könnten Makro-Risiken zu erzwungenen Ausverkäufen führen, glaubt Ju. Auch seien einige On-Chain-Indikatoren bärisch geworden. Die befänden sich allerdings im Grenzbereich. Seine Prognose:

„Wenn der Abwärtstrend länger als zwei Wochen anhält, könnte eine Markterholung schwierig werden.“

#Bitcoin On-chain Data Summary: Bullish • Hashrate Recovery: Miner capitulation is nearly over, with hashrate nearing ATH. U.S. mining costs are ~$43K per BTC, so hashrate likely stable unless prices dip below this. • Whale Accumulation: Significant BTC inflows into custody… — Ki Young Ju (@ki_young_ju) August 6, 2024

Welche Kryptowährung wird explodieren 2025?

Trader und Wale gehen aber offenbar nicht davon aus, dass der Abwärtstrend länger anhält – sonst würden sie nicht entsprechend kaufen.

Auch Memecoins und Presale-Kryptowährungen verzeichnen starke Nachfrage: dogwifhat (WIF) zählt unter den etablierten Coins wie erwähnt zu den aktuellen Top-Performern. Ebenfalls bullishe Trajektorie weist Vorverkaufs-Projekt PlayDoge (PLAY) auf: Das Smartphone-Spiel mit Krypto-Belohnungsfunktion sorgt kontinuierlich für Aufsehen – und steht jetzt nur wenige Dollar vor dem 6-Millionen-Dollar-Meilenstein!

Seit Wochen rennen Anleger dem Krypto-Tamagotchi die Türen ein, verhelfen PlayDoge (PLAY) zum Anwärter auf den Titel bester Memecoin 2024! Dabei positioniert sich PlayDoge (PLAY) nicht nur als Memecoin – das Krypto-Game in Retro-Pixeloptik möchte auch einen ganz konkreten Nutzen bieten.

So erlaubt dir das PlayDoge-Ökosystem nicht nur, deine Coins zu staken und so ein passives Einkommen zu generieren – du wirst fürs Spielen des Spiels auch noch mit PLAY belohnt, dem nativen Token des Projekts!

Altcoin-Experte Jacob Bury hat sich PlayDoge (PLAY) genau angesehen – und hält den Coin für einen der sechs besten Memecoins, in die man jetzt investieren kann!

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 7. August 2024

