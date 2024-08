Putin erlaubt Krypto-Mining in Russland! Bricht ein Wettkampf mit den USA aus?

In Russland war man Kryptowährungen gegenüber bisher eher skeptisch, um es harmlos auszudrücken. Sanktionen aus der ganzen Welt zwingen Russland aber dazu, zu handeln. Erst kürzlich wurde bekannt, dass in Russland ein Gesetz unterzeichnet wurde, das es Unternehmen ermöglicht, Transaktionen in Kryptowährungen durchzuführen. Damit sollten Banken, die bei Zahlungen aus Russland genauer hinsehen mussten und dadurch Transaktionen verzögert haben, umgangen werden. Nun wird auch das Krypto-Mining legalisiert. Kommt es nun zum Wettrennen mit den USA?

Putin zeigt sich kryptofreundlich

In Russland wollte man lange keine anderen Währungen akzeptieren, um den Rubel zu stärken. Das hat auch eine ganze Weile funktioniert. Inzwischen leiden russische Unternehmen aber stark unter den Sanktionen, sodass diese früher oder später nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Banken müssen Zahlungen aus Russland inzwischen genau überprüfen, was auch schon mal ein paar Tage dauern kann, was zu längeren Lieferketten und Engpässen führt. Daher wurde ein neues Gesetz verabschiedet, das russischen Unternehmen internationale Kryptozahlungen erlaubt. Nun soll auch das Mining in Russland legal werden.

Damit geht man einen weiteren Schritt in Richtung Massenakzeptanz. Einmal mehr wird deutlich, dass man zwar meinen könnte, dass es schon spät ist, um in Bitcoin zu investieren, da der Kurs bereits bei 60.000 Dollar liegt. Die Realität sieht jedoch ganz anders aus. Der Kryptomarkt steckt immer noch in seinen Kinderschuhen. In vielen Teilen der Welt steht man erst noch am Anfang der Kryptoreise.

Putin ist nicht der einzige Präsident, der sich in letzter Zeit immer kryptofreundlicher zeigt. Auch Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA und erneuter Präsidentschaftskandidat, macht kein Geheimnis mehr daraus, dass er den digitalen Währungsmarkt befürwortet. Er spricht sich gegen CBDCs aus (digitales Zentralbankgeld) und ist sogar erst kürzlich auf der Bitcoin 2024 Konferenz in Nashville aufgetreten, um dort auf Wählerfang zu gehen.

JUST IN: 🇺🇸 Former President Donald Trump says "#Bitcoin mining may be our last line of defense against a CBDC."

"We want all the remaining Bitcoin made in the USA!" pic.twitter.com/aKPoFW58EO

— Watcher.Guru (@WatcherGuru) June 12, 2024