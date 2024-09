Ripple Kurs Prognose: Krypto-Analyst sieht XRP-Kurs „mittelfristig“ bei diesem bullishen Preisniveau

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

In den letzten Tagen zeigte sich die Kryptowährung XRP von einer unerwartet bullishen Seite, denn über das vergangene Wochenende hinweg konnte der XRP Kurs deutliche Gewinne verzeichnen. Dabei könnte es sich jetzt erst um den Beginn eines Bullenmarkts handeln, der die Ripple-Währung in den kommenden Wochen und Monaten auf ein wesentlich höheres Preisniveau heben könnte.

Dies behauptet zumindest ein Krypto-Experte, der in seiner XRP-Analyse einen Blick auf den Kursverlauf der letzten drei Jahre geworfen hat. Hierbei ist ihm ein wichtiges Muster aufgefallen, das nun vom aktuellen XRP Kurs durchbrochen wurde.

XRP-Preis mittelfristig bei 2,30 US-Dollar?

Der unter dem Pseudonym “Captain Faibik” bekannte Krypto-Experte veröffentlicht regelmäßig über seinen X-Account für seine über 92.000 Follower Chart-Analysen, Neuigkeiten und Diskussionen. Zuletzt beschäftigte er sich mit dem XRP-Coin und fand bei einem Blick auf die letzten Jahre ein abwärts gerichtetes symmetrisches Dreieck – ein häufig in der Krypto-Analyse genutztes Mittel, um Trends – und Kursausbrüche aus diesen – zu erkennen.

In seinem neuesten Tweet erklärt er, dass dieses Dreieck bereits seit drei Jahren aktiv sei – und jetzt zum ersten Mal der Kurs ausbrechen kann. Dafür hängt er seinem Tweet nicht nur die entsprechende Analyse an (siehe Bild unten), sondern erklärt auch direkt, welches Preisniveau in den kommenden Monaten realistisch betrachtet erreicht werden könnte: Der Kurs könnte laut der XRP Prognose von Captain Faibik auf bis zu 2,30 US-Dollar ansteigen.

Die Gründe für den jüngsten Kursanstieg sind vielfältig: Einerseits gab es bereits vor einigen Wochen ein erstes Urteil im Rechtsstreit zwischen der US-Börsenaufsicht SEC und Ripple Labs, andererseits bereitet sich das Krypto-Unternehmen derzeit auf den Launch eines eigenen Stablecoins vor. In diesem Zusammenhang wurden die ersten 300.000 RLUSD-Coins gemintet, die noch bis zum Ende des laufenden Jahres auf den Markt gebracht werden sollen.

Gleichzeitig haben einige internationale Banken angekündigt, enger mit Ripple Labs zusammenarbeiten zu wollen, um grenzüberschreitende Überweisungen preiswerter, sicher und schneller anbieten zu können. Langfristig könnte dies den XRP-Preis tatsächlich in eine unerwartete Höhe schnellen lassen, wovon vor allem frühzeitige Ripple-Anleger profitieren könnten.

XRP-Token mit Gewinnen im zweistelligen Prozentbereich

Ein Blick auf den Kursverlauf der vergangenen Wochen zeigt, dass sich XRP lange in einer Konsolidierungsphase befunden hatte und erst in den letzten Tagen wirkliche Gewinne verzeichnen konnte. Im letzten Monat fiel der Ripple Kurs sogar zwischenzeitlich auf ein Niveau von 0,508 US-Dollar, konnte sich dann jedoch langsam wieder erholen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels stieg der XRP Preis sogar auf 0,6458 US-Dollar und konnte damit – beim Blick auf den vergangenen Monat – ein Wachstum von 13,79 Prozent erreichen.

Auch die Marktkapitalisierung der Kryptowährung konnte merklich zulegen: Mit derzeit über 36,4 Milliarden US-Dollar liegt XRP im Augenblick auf Platz 6 im Krypto-Ranking und konnte USDC (Marktkapitalisierung von 36,1 Milliarden US-Dollar) auf den siebten Platz verweisen.

Anleger sollten allerdings in den kommenden Wochen weiterhin die Aussagen der SEC im Auge behalten, denn die US-Behörde denkt darüber nach, in Berufung zu gehen und damit das bisher für Ripple Labs wohlwollende Gerichtsurteil noch einmal anzufechten.

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2024

