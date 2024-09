2,5 Millionen US-Dollar Preispool: Die Zoomex World Trading Championship 2024 startet am 12. September

Die Top-Kryptobörse Zoomex gibt bekannt, dass die Zoomex World Trading Championship (ZWTC) 2024 am 12. September beginnen wird.

Es gibt satte 2,5 Millionen USDT zu gewinnen, was es zu einem der spannendsten Krypto-Wettbewerbe dieses Jahres macht. ZWTC ist nicht nur eine Gelegenheit, tolle Belohnungen einzuheimsen, sondern auch, sich mit erfahrenen Händlern aus der ganzen Welt zu vernetzen und mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Bei der Zoomex World Trading Championship werden vier verschiedene Wettbewerbe ausgetragen: Squad Competition, Daily Trading Competition, Entertainment Zone und KOL PK Competition.

Handelstrupps treten im Squad-Wettbewerb unter der Leitung eines erfahrenen KOL-Kapitäns gegeneinander an. Der Gewinn- und Verlustprozentsatz und das Handelsvolumen bestimmen das Gewinnerteam. Die Teilnehmer können durch Abstimmungen, Social-Media-Sharing und Werbekampagnen mit ihren Squad-Leitern in Kontakt treten.

Hier ist eine Übersicht über die wichtigsten Vorteile für Gruppenleiter und -mitglieder:

Bei täglichen Handelswettbewerben werden, wie der Name schon sagt, die Gewinner auf Grundlage ihres täglichen Handelsvolumens ausgewählt. In der Entertainment-Zone finden täglich spannende Gewinnspiele statt. Hier können Teilnehmer Einzahlungsboni und Handelsrabatte gewinnen.

Einer der mit größter Spannung erwarteten Wettbewerbe ist der Eins-gegen-Eins-KOL (Key Opinion Leader) PK (Player Knock-out). Die Gewinner werden anhand des PnL-Prozentsatzes ausgewählt. Darüber hinaus dienen Engagement-Kennzahlen wie Likes und Shares als Parameter. Die Wettbewerbe werden mit Bestenlisten, Herausforderungen und Meilensteinbelohnungen strategisch spielerisch gestaltet.

Die Eintrittsbarriere für die ZWTC-Wettbewerbe ist mit nur 200 USDT niedrig. Kryptowährungshändler, KOLs, Handelsgemeinschaften, Scalper, Swinger und Signalgemeinschaften können am Wettbewerb teilnehmen, um attraktive Belohnungen zu erhalten. Es ist auch eine großartige Lernmöglichkeit für Handelsbegeisterte und Anfänger. Auf diese Weise wird der Belohnungspool auf die verschiedenen Wettbewerbskategorien verteilt:

Durch die Herstellung eines Gleichgewichts zwischen Zusammenarbeit und Wettbewerb ist das ZWTC so strukturiert, dass sowohl individuelle Spitzenleistungen als auch Teamarbeit belohnt werden. Treten Sie Zoomex bei Twitter und Telegram für die aktuellsten Informationen zum weltweiten Handelswettbewerb.

