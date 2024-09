Bitcoin Kurs Prognose: Krypto-Guru Willy Woo – JETZT ist „die beste Zeit zum Kaufen“!

Bitcoin tritt seit Kurzem wieder auf der Stelle, Anleger sind unsicher über die weitere Entwicklung. Absturz oder Aufstieg? Kaufen oder Verkaufen? Willy Woo, der wohl bekannteste und beliebteste Bitcoin-On-Chain-Analyst, erklärt in einer Prognose: Bei Bitcoin ist jetzt die beste Zeit zum Kaufen. Warum ist das so?

Auf dem Wochenchart konnte sich Bitcoin (BTC) zwar mit Nachdruck aufwärts bewegen – die 65.000-Dollar-Marke bleibt bislang aber unüberwindbar. +8,55 Prozent innerhalb der letzten sieben Tage, +1,46 Prozent seit gestern (Daten von Coinmarketcap.com): Die Bitcoin-Bullen geben sich zwar alle Mühe, die nächste Bull-Run-Rallye auszulösen – kämpfen aber gegen gut genährte Bären, die dem ganzen Kursgeschehen immer tiefere Hochs entgegenzusetzen haben.

Nichtsdestotrotz: Genau jetzt – nach dem vierten Halving, vor dem nächsten Allzeithoch – ist die beste Zeit, um Bitcoin zu kaufen. Das bestätigt auch Top-On-Chain-Analyst Willy Woo in einer neuen Prognose.

Auf X (ehemals Twitter) schreibt der Neuseeländer seinen mehr als 1,1 Millionen Followern:

Famous quote from Dr Puell.

“The best time to buy #Bitcoin is at the bottom, the second best time to buy is at the post halving re-accumulation”

He didn’t say it in words, he said it in numbers.

I’ve cleaned his model up to say it a bit clearer. pic.twitter.com/vBO6bDXsyr

— Willy Woo (@woonomic) September 21, 2024