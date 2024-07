Bitcoin News: Warum ist der BTC-Kurs über Nacht eingebrochen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

In den letzten Tagen sah es äußerst positiv für den Bitcoin Kurs aus, denn die größte Kryptowährung der Welt konnte nicht nur ein zwischenzeitliches Tief überwinden, sondern sogar auf eine Marke von 69.000 US-Dollar steigen. Viele Anleger hofften sogar darauf, dass sich der BTC-Preis erneut in Richtung des bisherigen Allzeithochs bewegen könnte.

Nun ist der Kurs allerdings über Nacht merklich eingebrochen und die Kurskorrektur drückte den Preis um über 2.000 US-Dollar auf eine Marke von unter 67.000 US-Dollar. Doch was genau hat diesen kleinen Crash verursacht?

Krypto-Markt sieht rot: Was steckt dahinter?

Der Bitcoin Preis ist am Krypto-Markt einer der größten Faktoren, denn geht es dem BTC-Token schlecht, so spüren die Auswirkungen in der Regel auch sämtliche Altcoins. Dieser Fakt hat sich in der letzten Nacht erneut bewahrheitet, denn die Bitcoin-Korrektur begann bereits am gestrigen Nachmittag und setzte sich bis in die heutigen Morgenstunden fort. So verlor der BTC-Token in den letzten 24 Stunden 3,86 % an Wert, wobei es zuletzt wieder einen langsamen Aufwind gegeben hatte. Zwischenzeitlich lag der Verlust innerhalb der letzten 24 Stunden sogar bei über 5 %.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels steht der BTC-Preis bei einem Niveau von 66.841,15 US-Dollar – allerdings bei einem stark erhöhten Handelsvolumen. Denn in den letzten 24 Stunden stieg dieses um über 75 % – ein Zeichen dafür, dass einerseits viele Anleger ihre BTC-Reserven veräußern wollten, andererseits jedoch auch viele Investoren weitere Bitcoin kaufen konnten.

Doch was genau ist der Grund dafür, dass die erste Kryptowährung der Welt in so kurzer Zeit einen so starken Kursverlust durchleben muss? Tatsächlich könnte dies an einer Transaktion der US-amerikanischen Regierung liegen: Die Kryptobörse Coinbase veröffentlichte nämlich gestern einen Blog-Post, in dem bekannt gemacht wird, dass der Marshalls Service der USA BTC-Token in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar an Coinbase Prime übertragen hatte.

Die Gründe dafür sind bisher nicht offiziell bekannt, doch vieles deutet darauf hin, dass es sich um Verkäufe der US-Regierung handelt. Die BTC-Coins könnten nämlich im Zuge von Ermittlungen gegen kriminelle Akteure beschlagnahmt worden sein und jetzt auf den Markt gebracht werden.

Bitcoin-Korrektur: Nur ein kurzfristiger Zwischenstopp?

Ein Blick auf den aktuellen Krypto-Markt verrät, dass nicht nur Bitcoin im Minus liegt, sondern fast alle großen Kryptowährungen mit merklichen Verlusten zurechtkommen müssen. Ethereum verlor in den letzten 24 Stunden immerhin 0,79 %, während Solana fast 5 % im Minus steht. BNB musste eine Korrektur von 3,06 % hinnehmen und XRP verlor im selben Zeitraum 1,44 %.

Wie lange diese globale Kurskorrektur jetzt anhalten wird, ist schwer zu sagen. Klar ist, dass der Fear & Greed Index auch weiterhin mit einem Wert von 61 im Greed-Bereich liegt – die Krypto-Anleger sind also weiterhin “gierig” und dürften somit weiterhin investieren.

Ein weiterer Faktor in den kommenden Tagen, der den aktuellen Negativtrend aufhalten könnte, könnte die Leitzinsentscheidung sein, die bereits morgen in den USA gefällt wird. Viele Finanzexperten gehen bisher davon aus, dass eine Zinssenkung erst im kommenden September verkündet wird. Sollte allerdings bereits morgen eine entsprechende Entscheidung gefällt werden, so könnte dies dem gesamten Krypto-Bereich einen merklichen Push geben – ein neues Allzeithoch für den BTC-Token wäre dann sogar nicht unwahrscheinlich, was eine äußerst rosige Bitcoin Prognose verspricht.

Allerdings gilt eine entsprechende Zinssenkung vor September derzeit als nicht wahrscheinlich. Entsprechend könnte es noch einige Tage dauern, bis sich die Krypto-Welt und vor allem Bitcoin wieder erholt haben. In diesem Zusammenhang könnte es sinnvoll sein, stattdessen eher in ICOs (Initial Coin Offerings) zu investieren. Vor allem Learn-to-Earn-Coins, die einen tatsächlichen Nutzen verfolgen und gleichzeitig das Krypto-Wissen von Nutzern verbessern, liegen derzeit genau im Trend.

99Bitcoins setzt auf Web3-Technologien und innovative Ideen

Gerade für Neulinge der Krypto-Branche ist es nicht einfach, einen Zugang zu den verschiedenen Technologien, Blockchain-Ansätzen und ungewöhnlichen Ideen zu finden. Eine Lernplattform, die all das – und mehr – erklärt, ist deshalb besonders wichtig, um sich im Web3-Bereich zurechtzufinden. Genau das bietet 99Bitcoins ($99BTC) bereits seit der Einführung der Plattform im Jahr 2013.

Mittlerweile sind hier fast 80 Stunden an Modulen, Materialien und interaktiven Kursen zusammengekommen, die nachhaltig über die Krypto-Welt informieren. Wichtig hierbei ist, dass nicht nur Anfänger neue Informationen erhalten, sondern selbst erfahrene Trader mit Sicherheit Module finden, die zur Weiterbildung sinnvoll sind.

Derzeit läuft außerdem der Vorverkauf des $99BTC-Tokens – einem Learn-to-Earn-Token, der ab dem Launch der neuen Plattform an Lernwillige vergeben wird. So können die Community-Mitglieder diesen Token dafür erhalten, dass sie die verschiedenen Module erfolgreich abschließen. Zudem wird er an die Nutzer vergeben, die selbst Content für die Plattform erstellen, im Forum aktive Hilfe leisten oder an den kommenden Community-Projekten teilnehmen.

Ferner ist ein Staking-Programm bereits implementiert, das eine erste jährliche Rendite bietet. Aktuell liegt diese bei satten 672 % pro Jahr und soll über die nächsten zwei Jahre einen Anteil des Tokenvorrats – immerhin 14 % aller $99BTC-Token – auszahlen. Grund genug, bereits frühzeitig in 99Bitcoins zu investieren und von den vielen Vorzügen zu profitieren.

Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2024

