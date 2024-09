CoinEx Research fasst die Krypto-Markttrends im August zusammen: Von der Bitcoin-Erholung zum Sui-Aufstieg

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

CoinEx Research hat einen umfassenden Bericht über den Kryptowährungsmarkt im August veröffentlicht, der die signifikante Volatilität, die Erholung und die wichtigsten Entwicklungen des Monats hervorhebt. Der Bericht ist wichtig, da er einen Einblick in die sich entwickelnde Dynamik des Krypto-Raums bietet und Investoren und Stakeholdern hilft, sich in der Komplexität eines sich verändernden Marktes zurechtzufinden.

Zinserhöhung der Bank von Japan

Die Entscheidung der Bank of Japan, die Zinssätze zu erhöhen, führte zu erheblichen Marktturbulenzen und löste in der Woche vom 4. August einen weltweiten Ausverkauf aus. Während sich die US-Aktienmärkte schnell von ihren Verlusten erholten, konnte der Kryptomarkt dieser Erholung nicht folgen. Bitcoin erholte sich zunächst allmählich und erreichte sein Eröffnungsniveau vom August, fiel dann aber weiter und schloss den Monat nahe der Marke von 58.000 USD.

Die Bitcoin-Bestände an den Börsen fielen auf einen Tiefstand von 2,39 Mio. BTC im Jahr 2024, was darauf hindeutet, dass die Anleger zunehmend dazu neigen, Bitcoin zu halten, anstatt ihre Positionen zu liquidieren.

Marktbedingungen

Der Markt befindet sich in der Schwebe, ohne klare Richtung, und der Fear & Greed-Index ist in den Bereich „Extreme Fear“ gerutscht. Die Zinssenkung der US-Notenbank im September gilt weithin als Marktkonsens und scheint weitgehend eingepreist zu sein. Für langfristig orientierte Anleger, die bereit sind, Volatilität in Kauf zu nehmen, könnte dies eine Kaufgelegenheit darstellen.

Bitcoin Staking

Die Einführung von Bitcoin durch Babylon am 22. August wurde mit Begeisterung aufgenommen und erreichte schnell den vollen Zeichnungsbetrag von 1.000 BTC, der innerhalb von nur drei Stunden von etwa 12.700 Nutzern gezeichnet wurde. Diese Initiative führte zu einem zeitweiligen Anstieg der Bitcoin-Preise auf bis zu 800 sat/vB, was die starke Nachfrage nach Bitcoin-Staking-Möglichkeiten widerspiegelt.

Ethereums Herausforderungen

Ethereum-ETFs verzeichneten im August positive Nettomittelzuflüsse in Höhe von 6,2 Mio. USD, verglichen mit erheblichen Nettoabflüssen in Höhe von 541,8 Mio. USD im Juli. Trotz der geringen Nettozuflüsse in Ethereum-ETFs steht der Preis von Ethereum weiterhin unter Abwärtsdruck. Dies gilt selbst dann, wenn sich die Abflüsse aus den ETFs von Grayscale verlangsamen, was darauf hindeutet, dass es für Ethereum weiterhin schwierig ist, den Preis stabil zu halten. Die wichtigsten Wertversprechen von Ethereum, insbesondere im DeFi-Sektor, bleiben jedoch robust und nachhaltig.

Sui’s Aufstieg

Sui gewinnt als starker Performer an Zugkraft, insbesondere im Bereich GameFi. Sui wird durch die Einführung neuer vertrauenswürdiger Produkte durch Grayscale und die starke Unterstützung wichtiger Meinungsführer (KOLs) und Investoren unterstützt. Sein einzigartiges Wertversprechen hebt es von anderen ab, selbst im Vergleich zu Solana, was den Wettbewerbscharakter von Blockchain-Plattformen unterstreicht.

Ton Ökosystem

Die Verhaftung des Telegram-Gründers Pavel Durov führte zu einem Rückgang des Toncoin-Kurses und des Total Value Locked (TVL), was zu einem Rückgang des Toncoin-Kurses um 20 % und des Total Value Locked (TVL) um 30 % führte. Die Community hat sich jedoch zusammengerauft und den Meme-Coin-Avatar „Resistance Dog“ als Symbol der Unterstützung und des Widerstands angenommen.

SunPump auf Tron

SunPump entwickelt sich zu einer beliebten Wahl unter den Meme-Coin-Händlern auf der Tron-Plattform. SunPump hat die Erstellung von mehr als 63.000 Meme-Coins ermöglicht und mehr als 25 Millionen TRX an Einnahmen generiert, was die Dominanz von Pump.Fun herausfordert und die dynamische Natur der Meme-Coin-Märkte zeigt.

Ausgabe von Stablecoins

Im August wurden weitere 4 Mrd. USDT und USDC ausgegeben, womit das Niveau vom November letzten Jahres wieder erreicht wurde. Derzeit befindet sich der Markt in einer Phase der Stagnation, die auf einen Mangel an Liquidität und Marktnarrativen zurückzuführen ist. Der starke Zufluss von Stablecoins deutet darauf hin, dass der Markt nicht in einen absoluten Bärenmarkt eingetreten ist, wie es Anfang 2022 der Fall war, als der Abfluss von Stablecoins begann.

Fazit

Der Bericht von CoinEx Research zeichnet das Bild eines Kryptowährungsmarktes am Scheideweg, der von makroökonomischen Faktoren und interner Dynamik beeinflusst wird. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Markt vor Herausforderungen steht, aber auch Chancen für Wachstum und Innovation bietet. Während die Branche auf neue Katalysatoren wartet, wird der Schwerpunkt wahrscheinlich weiterhin auf regulatorischen Entwicklungen und makroökonomischen Veränderungen liegen.

Mit Blick auf die Zukunft könnten mögliche Zinssenkungen und andere wirtschaftliche Ereignisse den notwendigen Impuls für eine Markterholung geben. Während die Akteure diese Erkenntnisse verarbeiten, wird der Schwerpunkt auf der strategischen Positionierung und der Bereitschaft liegen, aufkommende Trends und Chancen zu nutzen.

Über CoinEx

CoinEx wurde 2017 gegründet und ist eine globale Kryptowährungsbörse, die den Handel mit Kryptowährungen erleichtert. Die Plattform bietet mehr als 10 Millionen Nutzern in über 200 Ländern und Regionen eine Reihe von Dienstleistungen, darunter Spot- und Futures-Handel, Margin-Handel, Swaps, automatisierte Market Maker (AMM) und Finanzmanagementdienste. Seit seiner Gründung hat sich CoinEx stets dem Grundsatz „User-first“ verschrieben.

Mit dem aufrichtigen Wunsch, ein faires, respektvolles und sicheres Umfeld für den Handel mit Kryptowährungen zu schaffen, ermöglicht CoinEx Menschen mit unterschiedlichem Erfahrungsstand einen einfachen Zugang zur Welt der Kryptowährungen, indem es einfach zu bedienende Produkte anbietet.

CoinEx Research ist weiterhin bestrebt, detaillierte Analysen und Einblicke in den sich entwickelnden Kryptowährungsmarkt zu liefern, um Investoren dabei zu helfen, sich in der Komplexität und den sich bietenden Möglichkeiten zurechtzufinden.

Zuletzt aktualisiert am 9. September 2024

