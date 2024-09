CoinEx Staking unterstützt CET und bietet mehr Möglichkeiten, Vermögen zu vermehren

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Im April 2024 kündigte CoinEx die Einführung seines Staking-Dienstes an, um der wachsenden Nachfrage nach Blockchain-Einnahmen gerecht zu werden und Nutzern dabei zu helfen, auf einfache Weise eine neue Reise zu Blockchain-Einnahmen zu beginnen und die Möglichkeiten zur Wertsteigerung ihrer Vermögenswerte zu erweitern. Mit CoinEx Staking können Nutzer ihre Krypto-Assets einsetzen, am Konsensmechanismus des Blockchain-Netzwerks teilnehmen und stabile Einnahmen erzielen. Die Staking-Produkte sind einfach zu bedienen und benutzerfreundlich. Sie senken die Schwelle für Nutzer, sich an Blockchain-Einnahmen zu beteiligen, und ermöglichen es ihnen, die Vorteile von Blockchain-Einnahmen auf einfache Weise zu nutzen und gleichzeitig mehr Möglichkeiten zu haben, ihr Vermögen zu vermehren.

CoinEx Staking unterstützt nun offiziell CET und bietet CET-Besitzern weltweit mehr Möglichkeiten, ihren Wert zu steigern. Durch die Verwendung von CET können Nutzer potenzielle Kapitalgewinne erzielen und zusätzliche Staking-Belohnungen erhalten. Insbesondere können die Nutzer verschiedene Staking-Perioden frei nach ihren persönlichen Bedürfnissen wählen und entsprechende Renditen erzielen, was ihnen ein hohes Maß an Flexibilität bietet.

Der CoinEx Token (CET) ist der native Token von CoinEx und dient als wichtiges Wertaustauschmedium innerhalb des CoinEx-Ökosystems und wurde im Januar 2018 offiziell eingeführt. Ursprünglich auf Basis des Ethereum ERC20 Token-Standards ausgegeben, ist CET nun auf die CoinEx Smart Chain, eine unabhängig von CoinEx entwickelte öffentliche Kette, migriert und dient als deren Treibstoff. Durch den Besitz von CET erhalten Nutzer verschiedene plattformexklusive Rechte und Dienstleistungen, einschließlich der Verwendung von CET zur direkten Begleichung entsprechender Handelsgebühren und der Inanspruchnahme von Preisnachlässen; durch den Besitz einer bestimmten Menge an CET können sich Nutzer als VIP-Mitglieder qualifizieren, die Ticket-Priorität, VIP-Service und andere Privilegien erhalten; darüber hinaus können CET-Besitzer besondere Rechte bei Marketingaktivitäten der Plattform genießen, an Token-Airdrops teilnehmen und die Möglichkeit erhalten, sich für Dock-Projekte zu bewerben.

Gemäß der Wertvereinbarung stellt CoinEx 20 % der täglichen Handelsgebühreneinnahmen für den Rückkauf von CETs zur Verfügung und diese CETs werden am Ende eines jeden Kalendermonats verbrannt. Der Rückkauf- und Verbrennungsprozess wird fortgesetzt, bis die CETs auf Null reduziert sind. Durch den kontinuierlichen Rückkauf- und Verbrennungsmechanismus wird das Angebot an CETs allmählich verringert, was die Knappheit der Token und ihren langfristigen Wert erhöht.

Die Unterstützung von CET durch CoinEx Staking ist ein wichtiger Meilenstein in den Bemühungen von CoinEx, das CET-Ökosystem auszubauen und die Anwendungsszenarien zu erweitern. CoinEx hat die Nutzererfahrung und den Wert der Plattform durch technologische Innovation und Optimierung der Mechanismen kontinuierlich verbessert und die Anwendungsszenarien von CET kontinuierlich erweitert, um mehr Wert für die Nutzer zu schaffen und CET-Inhaber weltweit zu stärken.

Da CET eine immer wichtigere Rolle im CoinEx-Ökosystem spielt, ist es zu einem wichtigen Werttreiber für die Nutzer geworden. Die Unterstützung von CET durch CoinEx Staking bietet nicht nur den Nutzern neue Möglichkeiten, ihren Wert zu steigern, sondern ermöglicht es auch den Besitzern von CET, mehr Investitionsszenarien zu realisieren. Krypto-Enthusiasten auf der ganzen Welt, von Anfängern bis zu erfahrenen Investoren, können mit CoinEx Staking auf einfache Weise eine neue Reise zu On-Chain-Renditen antreten. CoinEx wird weiterhin die Entwicklung des Kryptomarktes anführen, indem es den Nutzern sicherere, stabilere, effizientere und vielfältigere Kryptoprodukte und -dienstleistungen anbietet und das Wachstum und den Fortschritt der Kryptowährungsindustrie vorantreibt.

Zuletzt aktualisiert am 4. September 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale Base Dawgz - Basis Meme Coin mit Multi Chain Kaufmöglichkeiten Multi-Chain-Kaufoptionen: Kaufen Sie $DAWGZ nahtlos über mehrere Blockchain-Netzwerke hinweg

Kombiniert die Popularität von Base mit der Attraktivität von Dog Meme Coins, die den Kryptomarkt dominieren

Punkte aus dem Teilen von Base-Dawgz-Inhalten können nach Abschluss des Vorverkaufs gegen $DAWGZ-Tokens eingelöst werden 9.5 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.