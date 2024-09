Geheimtipps ohne Ende! Wirbel um neue Binance Plattform: Kryptowährungen kaufen – noch vor dem Listing?

Wirbel um Binance, die weltgrößte Krypto-Börse: Die hat gerade eine Plattform gestartet, über die Anleger jetzt neue Kryptowährungen kaufen können – noch bevor sie offiziell gelistet werden! Was steckt dahinter?

Die Mehrzahl der Krypto-Anleger dürfte mit diesem Gefühl nur allzu gut vertraut sein: Man informiert sich ausführlich, investiert dann in eine Kryptowährung – nur um hinterher festzustellen, dass der Coin seine besten Tage bereits hinter sich hat und nur eine geringe Wahrscheinlichkeit für starke Preissteigerungen besitzt.

Dem etwas entgegensetzen möchte nun offenbar Binance: Die weltgrößte Krypto-Börse hat gerade sogenanntes „Pre-Market Trading“ angekündigt – ein neuer Trading-Service, der Binance-Kunden frühzeitig die Möglichkeit geben möchte, in neue Kryptowährungen zu investieren. Nutzer sollen befähigt werden, Coins vor einer offiziellen Spot-Notierung zu traden und „dem breiten Markt voraus zu sein“.

Top-Branchenbeobachter Wu Blockchain kommentiert:

Binance launched pre-market spot trading on September 25, 2024, allowing users to trade “real tokens” in advance before the tokens are officially listed. Only some Launchpool tokens can be used for pre-sale market trading, and users can trade these tokens before they are…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 25, 2024