Götterdämmerung für Toncoin? Blockchain fällt sieben Stunden aus – Kurs stürzt um 19 % ab

Die Zeiten für das Kryptoprojekt Toncoin sind momentan alles andere als gut. Erst wurde Gründer Pavel Durov in Frankreich verhaftet und dann fiel die Blockchain heute auch noch mehrere Stunden aus. Zu guter Letzt wurde Toncoin von Tron im Kryptoranking überholt, wobei der Vorsprung des Projekts von Justin Sun aktuell noch hauchdünn ist.

Der Netzwerkausfall – und was ein Meme-Coin damit zu tun hat

Netzwerkausfälle sind im Kryptouniversum an sich nichts Ungewöhnliches. Solana hatte beispielsweise lange den Ruf, nicht gerade zu den zuverlässigsten Blockchainprojekten zu gehören, da das Netzwerk immer wieder ausfiel und das deutlich länger als Toncoin heute. Jetzt traf es also die Blockchain von Toncoin. Für insgesamt sieben Stunden wurde die Blockproduktion gestoppt und große Kryptowährungsbörsen stellten die Transaktionen teilweise ein. Was war also passiert? Schuld an der ganzen Misere ist ein Meme-Coin Projekt namens DOGS. Der Airdrop des Coins wurde von Toncoin unterstützt. Der Haken an der Sache: Das Netzwerk war auf ein so hohes Transaktionsvolumen gar nicht vorbereitet. Dazu kamen Datenbankbereinigungen einiger Validatoren, die ebenfalls Einfluss auf die Netzwerkstabilität hatten. Nachdem das TON Adminteam die Anweisung herausgegeben hatte, dass die Validatoren ihre Knoten neu starten sollen und diese erfolgreich durchgeführt wurde, konnte die Blockproduktion wieder aufgenommen werden.

TON Blockchain is currently experiencing a disruption in block production.

The issue is occurring due to the abnormal load currently on TON. Several validators are unable to clean the database of old transactions, which has led to losing the consensus. TON Core has issued a call… — TON 💎 (@ton_blockchain) August 28, 2024

Auswirkungen auf den Markt

Doch zu diesem Zeitpunkt war der Schaden leider schon da. Der TON stürzte kurzfristig auf einen Kurs von 5,18 US-Dollar ab. Schon einige Tage vorher hatte der Coin einen herben Kurssturz hinnehmen müssen, als bekannt wurde, dass der Gründer Pavel Durov verhaftet wurde. In diesem Zuge stürzte der TON von rund 5,90 US-Dollar auf 5,11 US-Dollar. Noch am 24. August lag der Kurs des Coins bei rund 6,80 US-Dollar.

Warum wurde Pavel Durov verhaftet?

Kommen wir an dieser Stelle zum „rosa Elefanten“ im Raum, der Verhaftung von Pavel Durov. Der Telegram Gründer, der eigentlich in Dubai wohnt, war am Samstag zu einem Abendessen nach Paris geflogen und wurde am Flughafen festgenommen. Es geht um eine ganze Reihe von Straftaten, darunter organisierte Kriminalität, Drogenhandel, Cybermobbing und Verherrlichung von Terrorismus. Die Ermittler werfen Durov vor, seinen Messenger Dienst nicht ausreichend zu moderieren und dass er sich weigert, mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Das rief natürlich auch gleich Elon Musk auf den Plan, der darin Beweise für „gefährliche Zeiten“ sieht. Auch Musk sperrt sich gegen eine Moderation seiner Plattform X (ehemals Twitter), was ihm schon jede Menge Ärger und vor allem große finanzielle Verluste eingebracht hat, da ihm viele durchaus wichtige Werbekunden die Verträge gekündigt haben.

Durov und Russland

Weltweit bekannt wurde Durov allerdings durch das „russische Facebook“ Vkontakte, dass ihm allerdings Ärger mit dem Kreml einbrachte, da er sich weigerte die Kontaktdaten von ukrainischen Protestführern herauszugeben. Im Jahr 2014 kaufte die Mail.Ru-Gruppe Vkontakte. Für 1,47 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2018 wurde Telegram in Russland dann verboten, nachdem sich Durov erneut geweigert hatte, Kontaktdaten preiszugeben. Im Jahr 2020 wurde der Messenger in Russland wieder zugelassen und gilt als wichtiges Tool im Ukraine-Krieg.

Das zweischneidige Schwert Telegram

Der Schutz seiner Nutzer ist für Pavel Durov oberstes Gebot – und das ist genau der Haken an der Sache. Denn auf Telegram tummeln sich nicht nur, vorsichtig ausgedrückt, nette Menschen, die nur Gutes im Sinn haben. Der Messenger wird beispielsweise auch rege vom IS genutzt. Es wird mit Waffen und Drogen gehandelt und Kinderpornografie geteilt. Es wird Hass und Hetze verbreitet und es gab auch schon Mordaufrufe gegen Polizisten, Journalisten oder Politiker. Etwas, das viele Verschwörungsanhänger nur zu gerne ausblenden und etwas, das in keinem Fall durch die freie Meinungsäußerung geschützt ist.

Wie geht es mit Toncoin weiter?

Mittlerweile gibt es Informationen, dass Pavel Durov gegen Kaution aus der Haft entlassen wurde und prompt steigt auch der Kurs des TON wieder. Aktuell notiert der Coin bei 5,61 US-Dollar und das 24-Stunden Handelsvolumen ist um 36 % gestiegen. Obwohl Toncoin offiziell schon seit 2020 nicht mehr zu Telegram gehört und eigentlich Open-Source betrieben wird, ist das Projekt anscheinend immer noch eng mit Durov und dem Messenger verbunden. Der TON dient beispielsweise als Zahlungsmittel bei Telegram und Entwickler können beispielsweise ihre dApps bei dem Messenger bewerben. Die Anleger und Investoren werden also vermutlich ganz genau beobachten, wie sich der Fall Pavel Durov weiterentwickelt.

Zuletzt aktualisiert am 28. August 2024

