Krypto News: Diese überraschende Metrik weist auf einen bald kommenden Bullenmarkt hin

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Die letzten Wochen waren von einem äußerst bearishen Trend bestimmt und viele Kryptowährungen mussten Abflüsse verzeichnen oder befanden sich lange in einer Konsolidierungsphase. Wirkliche Kursgewinne konnten nicht erreicht werden und gerade die etablierten Coins hatten Probleme, die Anleger zu überzeugen.

Allerdings deutet jetzt eine überraschende Metrik darauf hin, dass vor allem die Großanleger davon ausgehen, dass ein baldiger Kursanstieg für Bitcoin, Ethereum und Co kommen wird. Wir verraten, was dahintersteckt und wie selbst Kleinanleger davon profitieren können.

Starke Stablecoin-Bewegungen: Ist der Tiefpunkt jetzt erreicht?

Wie das Krypto-Daten-Unternehmen IntoTheBlock auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) jetzt mitgeteilt hat, sind alleine am gestrigen Montag über 300 Millionen US-Dollar in Form von Stablecoins auf die verschiedenen Kryptobörsen übertragen worden. Die meisten Anleger werden dies getan haben, um ihre Stablecoins gegen andere Kryptowährungen zu tauschen, was laut IntoTheBlock ein Zeichen dafür sein dürfte, dass der Tiefpunkt des aktuellen Trends erreicht wurde.

Denn die meisten Investoren spekulieren jetzt darauf, dass der günstigste Preis nun erreicht wurde und baldige Kursgewinne auftreten werden, weshalb anscheinend gestern für viele Anleger der beste Zeitpunkt für den Kauf gewesen ist.

$300 million worth of stablecoins flowed into exchanges yesterday, signaling a potential move by investors to capitalize on the dip. pic.twitter.com/c7CTrqc8oT — IntoTheBlock (@intotheblock) September 10, 2024

Tatsächlich konnten fast alle großen Kryptowährungen davon profitieren, sodass Bitcoin zum Beispiel 3,51 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden zulegen konnte, während Ethereum im selben Zeitraum immerhin 1,25 Prozent an Wachstum verzeichnete. Solana konnte sogar über 4 Prozent an Gewinn erhalten. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass der Start in die neue Woche mit einem bullishen Sentiment beginnt.

Allerdings gilt der September mit einem Blick auf die historischen Daten als einer der schwächsten Monate für den Krypto- und Finanzmarkt. Es bleibt also abzuwarten, ob der kurzfristig positive Trend auch weiterhin anhalten wird oder ob es sich nur um eine Momentaufnahme handelt, die durch spekulative Investitionen entstanden ist.

Weitere Kurskorrekturen könnten erneuten Flash Crash auslösen

Noch gestern lag der Bitcoin Kurs bei einem Wert unter 55.000 US-Dollar, konnte in den letzten Stunden jedoch sogar bis knapp an die Grenze von 58.000 US-Dollar steigen. Sollten diese Kursgewinne jedoch nur von kurzfristiger Natur sein, könnte es zu einem erneuten dramatischen Ereignis kommen: Seit Anfang August erlebte die Krypto-Sphäre bereits zwei Flash Crashes, in denen innerhalb von wenigen Stunden starke Kursverluste verzeichnet wurden. Ein solcher Flash Crash entsteht, wenn der Bitcoin Kurs auf eine bestimmte Schwelle sinkt, die dann automatisch Long-Positionen liquidiert. Dies führt zu einem weiteren Kursabsturz, was weitere Positionen liquidiert, wodurch eine Kettenreaktion entsteht.

$24 million in liquidations are on the line at @binance if #Bitcoin falls to $54,230! pic.twitter.com/kbI2P5sVqj — Ali (@ali_charts) September 9, 2024

Bereits gestern machte der Krypto-Analyst Ali Martinez darauf aufmerksam, dass über die Kryptobörse Binance satte 24 Millionen US-Dollar liquidiert werden könnten, sobald der BTC-Kurs einen Wert von 54.230 US-Dollar unterschreitet. In den letzten Stunden ist der Kurs zwar gestiegen, doch fällt er wieder, könnte dies zu einem weiteren Flash Crash führen – der dann den gesamten Krypto-Markt nach unten ziehen dürfte.

Es ist also Anlegern angeraten, in den kommenden Stunden und Tagen den BTC-Kurs genau zu beobachten und entsprechend zu reagieren.

Zuletzt aktualisiert am 10. September 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale Meme Games - Vereint Memes mit dem olympischen Geist. Olympischer Memecoin für 2024: Vereint Memes mit dem olympischen Geist.

Große Gewinne mit $MGMES: Tritt an für 25% Token-Bonus.

Unbegrenzte Teilnahme: Mehrfachkäufe erhöhen deine Gewinnchancen.

Setze deine Gewinne ein: Verdiene mehr durch Staking von Presale-Belohnungen. 9.8 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.