Krypto News: Wal kauft Meme Coin für 6 Millionen Dollar

Die Lage am Kryptomarkt ist nach wie vor schwierig. Eigentlich haben Experten seit Monaten prognostiziert, dass der Bitcoin-Kurs auf 100.000 Dollar explodieren wird und dadurch auch die meisten Altcoins explodieren werden. In der ersten Jahreshälfte war auch noch zu beobachten, dass es steil bergauf ging, seitdem tut sich nicht mehr viel. Auch Meme Coins sind in der ersten Jahreshälfte explodiert, sodass es heuer mehr Milliarden Dollar Meme Coins denn je gegeben hat. Aber auch da ist die Nachfrage abgeflacht. Zumindest bis jetzt. Ein Krypto Wal macht jetzt von sich reden, weil er 6 Millionen Dollar in einen Meme Coin investiert hat.

Von Walen erhofft man sich immer, dass sie entweder etwas wissen, was andere nicht wissen, oder zumindest bessere Entscheidungen treffen. Schließlich sind sie bereits zu viel Geld gekommen, sodass sie es sich leisten können, Millionen in eine Kryptowährung zu investieren. Daher ist es auch eine beliebte Methode, das Vorgehen dieser Wale zu kopieren und die gleichen Coins zu kaufen wie die Großinvestoren. Der unbekannte Investor, der PEPE nun im großen Stil gekauft hat, erwartet wohl auch eine Rallye.

2 wallets(likely belonging to the same person) withdrew 828.64B $PEPE($6.18M) from #Kraken 8 hours ago.

This whale sold 500B $PEPE 3 days ago at $0.000008 and bought 828.64B $PEPE at the lower price of $0.0000074.

The whale now holds 1.33T $PEPE($9.93M) but still loses $3.3M on… pic.twitter.com/P4AZmYfASY

— Lookonchain (@lookonchain) August 18, 2024