Sie können nicht auf einen Bitcoin- oder Binance-Bullenlauf warten? Dann springen Sie auf den Altcoin, der der Marktstimmung trotzt

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Kryptomarkt erreichte im Juli 2022 seinen Tiefpunkt, und seitdem sind die wichtigsten Kryptowährungen Bitcoin (BTC) und Binance Coin im Aufwind. Allerdings gibt es bei jeder Hausse auch Einbrüche und Talsohlen, wie wir sie seit März erlebt haben, und sowohl die Kursentwicklung von BTC als auch von BNB haben den Markt frustriert zurückgelassen.

Es ist jedoch nicht alles schlecht und düster. Wenn Sie tief in den Markt eintauchen, werden Sie sehen, dass ein neuer Presale-KI-Memory-Coin, Raboo ($RABT), die Kohlen aus dem Feuer holt. Tatsächlich hat der Presale inzwischen mehr als 2,3 Mio. $ eingebracht, aber mit Analystenprognosen von 100x ROI ist es noch deutlich zu früh.

Bitcoin sollte ein Teil des Portfolios eines jeden sein

Ohne Bitcoin gäbe es keinen Kryptomarkt. Und es gibt einfach keine andere Kryptowährung, die in Bezug auf die Markenbekanntheit an BTC heranreicht. Jeder, der ein Anlageportfolio hat, sollte auf jeden Fall einen Teil davon in Bitcoin investieren, auch wenn die größten Renditen im Rückspiegel zu sehen sind.

Mit einem erwarteten Rückgang der Zinssätze in diesem Monat und weiteren Rückgängen in den nächsten 18 Monaten sollte es für Bitcoin wieder aufwärtsgehen. Viele Analysten prognostizieren ein Preisziel von mindestens 150.000 $ für den BTC-Preis auf dem Höhepunkt dieser Hausse, sodass es für diejenigen mit Geduld eine gute Investition ist.

BNB hat zu kämpfen, nachdem die Hausse gestoppt wurde

Binance Coin, oder BNB, wie es jetzt bekannt ist, war mit einem Plus von 125 % eine der besten Wertentwicklungen der letzten 12 Monate. Das zeigt jedoch nicht das ganze Bild, denn der BNB-Kurs erreichte im Juni seinen Höchststand und ist seitdem um über 30 % gefallen.

Zweifelsohne wird sich BNB wieder erholen, schließlich ist es der Utility-Token des größten Krypto-Netzwerks. BNB ist einer der Hauptanwärter auf dem Kryptomarkt, aber kurzfristig fliehen die Anleger aus den etablierten Kryptowährungen auf der Suche nach neueren Token, die sich dem Abwärtstrend widersetzen.

Die KI-Memory-Coin Raboo erobert den Kryptomarkt im Sturm

In jeder Hausse sind es die neuesten Kryptowährungen, die in der Regel die größten Gewinne erzielen, und Raboo sticht sogar während dieser schweren Marktkorrekturen hervor. Dieser innovative KI-gesteuerte Meme-Coin bietet eine verlockende Gelegenheit für Anleger, die Gewinne erzielen wollen, während der Rest des Marktes nach unten geht.

Raboo unterscheidet sich von anderen Meme-Coins, weil er einen tatsächlichen Nutzen hat. Er ermöglicht es den Nutzern, $RABT-Tokens durch engagierte Aktivitäten zu verdienen. Dadurch wird das Raboo-Netzwerk aufgewertet und gleichzeitig sichergestellt, dass der Token einen praktischen Wert hat.

Das Team hinter Raboo besteht aus erfahrenen Fachleuten mit umfangreicher Erfahrung in den Bereichen Blockchain, KI und soziale Medien. Und da sie all diese Elemente in die Meme-Industrie einbringen, bietet es eine spannende Gelegenheit für Investoren.

📢 Raboo Presale Update: Stage 5 is LIVE! We’re thrilled to announce Stage 5 has officially begun! 🚀 A huge thank you to our amazing community for your support! Stay tuned for more exciting updates! 🙏 #Raboo #Presale #Stage5 pic.twitter.com/aHjS7eQiId — RabooToken Official (@Raboo_Official) September 6, 2024

Schlussfolgerung

Wir haben drei sehr unterschiedliche Anlagemöglichkeiten behandelt. Bitcoin muss nicht wirklich vorgestellt werden und sollte in jedem Krypto-Portfolio enthalten sein. BNB ist außerhalb des Kryptomarktes nicht so bekannt, aber da es ein wesentliches Rädchen in der Binance-Plattform ist, sollte es sich irgendwann wieder erholen.

Raboo ist ein neues Konzept. Es reitet auf der Welle der KI und Meme-Coins und übertrifft bereits alle Erwartungen. Der Presale läuft, und wenn er startet, sollte die Hausse in vollem Gange sein, was bedeutet, dass Vorhersagen von 100x ROI wahrscheinlich zerschlagen werden.

Zuletzt aktualisiert am 10. September 2024

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.