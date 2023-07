Milliardenersparnisse für Finanzinstitutionen durch Blockchaintechnologie? Ripple ist sich sicher!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Finanztransaktionen der Zukunft stehen vor einer bahnbrechenden Veränderung, und Blockchain-Technologie scheint dabei eine entscheidende Rolle zu spielen. Laut einem kürzlich veröffentlichten Bericht von Ripple, einem digitalen Zahlungsnetzwerk, und dem US Faster Payments Council (FPC) könnten Finanzinstitute bis zum Jahr 2030 durch den Einsatz von Blockchain-Technologie etwa 10 Milliarden US-Dollar an grenzüberschreitenden Zahlungskosten einsparen.

Potenzial für enorme Kosteneinsparungen durch Blockchain-Technologie

Blockchain-Technologie hat das Potenzial, den Finanzsektor auf revolutionäre Weise zu transformieren und dabei enorme Kosteneinsparungen für Finanzinstitute zu ermöglichen. Eine kürzlich von Ripple, einem digitalen Zahlungsnetzwerk, und dem US Faster Payments Council (FPC) veröffentlichte Studie zeigt auf, wie diese innovative Technologie bis zum Jahr 2030 geschätzte 10 Milliarden US-Dollar an grenzüberschreitenden Zahlungskosten einsparen könnte.

Der Bericht basiert auf einer umfangreichen Umfrage unter 300 Finanzexperten aus 45 verschiedenen Ländern und diversen Branchen, darunter Fintech, Bankwesen, Medien, Konsumtechnologie und Einzelhandel. Die Befragten, von Analysten bis hin zu Direktoren und CEOs, sind sich mit überwältigender Mehrheit (97%) einig, dass Blockchain-Technologie in den kommenden drei Jahren eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung schnellerer Zahlungssysteme spielen wird.

Results show that global payments leaders are dissatisfied with legacy rails for cross-border payments. Learn why 97% believe #blockchain and #crypto will transform the way money moves in our latest whitepaper with @Faster_Payments. https://t.co/qacuAAzZrR pic.twitter.com/ForjM05Wbb — Ripple (@Ripple) July 28, 2023

Die Vision von Kosteneinsparungen durch Blockchain gründet sich auf mehreren Aspekten. Einer der zentralen Punkte ist die direkte, effiziente und sichere Abwicklung von Transaktionen. Da Blockchain auf dezentralen und verteilten Datenbanken basiert, entfällt die Notwendigkeit traditioneller Intermediäre wie Banken oder Zahlungsabwicklungsunternehmen. Dies reduziert nicht nur die damit verbundenen Gebühren, sondern minimiert auch das Risiko von Fehlern und Betrug.

Ein weiterer Faktor ist die schnelle Abwicklung von Zahlungen, besonders im internationalen Kontext. Herkömmliche grenzüberschreitende Transaktionen können oft Tage dauern und mit hohen Gebühren einhergehen, da sie durch mehrere Finanzinstitutionen und Zahlungsnetzwerke gehen. Blockchain hingegen ermöglicht Transaktionen in Echtzeit, da alle Teilnehmer auf einer einzigen, transparenten Plattform agieren, was eine beschleunigte Zahlungsabwicklung gewährleistet und somit Kosten reduziert.

Fast alle Umfrageteilnehmer sind sich einig, dass die Einsparungen nicht nur im internationalen Zahlungsverkehr, sondern auch im Inland erheblich sein können. Über die Hälfte der Befragten ist der Ansicht, dass die Hauptstärke von Kryptowährungen in der Fähigkeit liegt, Kosten zu senken, sowohl bei nationalen als auch internationalen Zahlungen.

Vor diesem Hintergrund prognostiziert Juniper Research, eine renommierte Fintech-Analystenfirma, dass der Einsatz von Blockchain in globalen Transaktionen in den nächsten sechs Jahren eine Kostenersparnis von bis zu 10 Milliarden US-Dollar für Finanzinstitute ermöglichen könnte.

Solch eine Aussicht auf derart massive Kosteneinsparungen weckt das Interesse und die Aufmerksamkeit der Finanzbranche weltweit. Viele Unternehmen erkennen das Potenzial und suchen nach Möglichkeiten, die Blockchain-Technologie in ihre bestehenden Zahlungsinfrastrukturen zu integrieren oder sogar vollständig auf blockchainbasierte Systeme umzusteigen.

Auf dem Weg zur weltweiten Akzeptanz von Krypto-Zahlungen

Mit der zunehmenden Verbreitung von Kryptowährungen wurde eine spannende Entwicklung angestoßen: die weltweite Akzeptanz von Krypto-Zahlungen als alternative Form des Transaktionsverkehrs. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie von Ripple und dem US Faster Payments Council (FPC) sind sich Finanzexperten einig, dass Kryptowährungen in den kommenden Jahren eine bedeutende Rolle im Zahlungsverkehr spielen könnten.

Die Umfrage, die unter 300 Fachleuten aus verschiedenen Ländern und Wirtschaftssektoren wie Fintech, Bankwesen, Medien, Technologie und Einzelhandel durchgeführt wurde, zeigt ein bemerkenswertes Ergebnis: Über die Hälfte der Teilnehmer ist zuversichtlich, dass die Mehrheit der Händler in den nächsten drei Jahren Krypto-Zahlungen akzeptieren wird.

Dieser Trend zur Akzeptanz von Kryptowährungen als Zahlungsmittel steht in engem Zusammenhang mit den Vorteilen, die sie bieten. Einer der Hauptvorteile besteht in der dezentralen Natur von Kryptowährungen, die es ermöglicht, Transaktionen ohne zwischengeschaltete Institutionen wie Banken oder Zahlungsabwicklungsunternehmen abzuwickeln. Dadurch können Zahlungen direkt und effizient zwischen den Parteien erfolgen, was die Transaktionskosten reduziert und gleichzeitig das Vertrauen der Nutzer in die Sicherheit und Integrität des Systems stärkt.

Besonders interessant ist die regionale Differenz in Bezug auf die erwartete Zeit, in der die weltweite Akzeptanz von Krypto-Zahlungen stattfinden wird. Laut der Umfrage zeigen Teilnehmer aus dem Nahen Osten und Afrika die größte Zuversicht, dass die meisten Händler bereits innerhalb des nächsten Jahres Krypto-Zahlungen akzeptieren werden. Hingegen sind Führungskräfte in der Region Asien-Pazifik (APAC) eher zurückhaltend und erwarten eine längere Zeitspanne für eine breite Einführung von Krypto-Zahlungen bei Händlern.

Nichtsdestotrotz wird die steigende Akzeptanz von Kryptowährungen als Zahlungsmittel durch mehrere Faktoren vorangetrieben. Dazu gehört die zunehmende Sichtbarkeit und Bekanntheit von Kryptowährungen aufgrund ihrer wachsenden Anwendungsbereiche und Investitionsmöglichkeiten. Zudem tragen Innovationen im Bereich der Krypto-Zahlungsplattformen dazu bei, die Nutzerfreundlichkeit und Sicherheit zu verbessern, was das Vertrauen der Händler und Verbraucher in diese neuen Zahlungsmethoden stärkt.

Eine kommende Entwicklung von digitalen Zahlungsanwendungen und Wallets, die den reibungslosen Austausch von Kryptowährungen ermöglichen, wird ebenfalls die Akzeptanz von Krypto-Zahlungen vorantreiben. Zudem tragen große Technologieunternehmen und Online-Plattformen dazu bei, indem sie ihren Kunden die Möglichkeit bieten, Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu nutzen.

Es ist jedoch auch wichtig zu bedenken, dass die weltweite Akzeptanz von Krypto-Zahlungen nicht nur von Händlern abhängt, sondern auch von der Akzeptanz und Regulierung durch staatliche Behörden und Zentralbanken. In den letzten Jahren haben einige Länder Schritte unternommen, um den Einsatz von Kryptowährungen zu regulieren und zu fördern, was zu einer wachsenden Legitimität und Vertrauenswürdigkeit dieser digitalen Zahlungsmittel beigetragen hat.

Zunehmendes Interesse an Zentralbank-Digitalwährungen (CBDCs)

In der Finanzwelt gewinnen Zentralbank-Digitalwährungen (CBDCs) zunehmend an Bedeutung und ziehen weltweit das Interesse von Zentralbanken auf sich. CBDCs sind von Zentralbanken ausgegebene digitale Währungen, die als gesetzliches Zahlungsmittel gelten und den herkömmlichen Fiatwährungen ähneln. Eine kürzlich veröffentlichte Studie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) enthüllte die umfassende Forschung und Entwicklung von CBDCs durch eine Vielzahl von Zentralbanken.

Die Studie, die im Juli 2023 veröffentlicht wurde, basiert auf einer Umfrage unter 86 Zentralbanken, die von Oktober bis Dezember 2022 durchgeführt wurde. Die Ergebnisse sind beeindruckend: 93% der befragten Zentralbanken gaben an, dass sie aktiv die Möglichkeiten und Herausforderungen von CBDCs erforschen. Dies zeigt das steigende Interesse der Zentralbanken an dieser neuen Form der digitalen Währung.

CBDCs bieten sie die Möglichkeit, die Effizienz und Schnelligkeit von Zahlungssystemen zu verbessern. Durch die Nutzung der Blockchain-Technologie könnten Transaktionen in Echtzeit erfolgen und die Abwicklung von Zahlungen beschleunigt werden. Dies könnte zu einer effizienteren Geldpolitik führen und gleichzeitig die finanzielle Integration inländischer und internationaler Märkte erleichtern.

Ein weiterer Vorteil von CBDCs ist die Möglichkeit, die finanzielle Inklusion zu fördern. Durch die Bereitstellung einer digitalen Währung könnten Menschen, die keinen Zugang zu traditionellen Bankdienstleistungen haben, einfach und sicher Zahlungen tätigen und empfangen. Dies könnte die finanzielle Teilhabe fördern und den Zugang zu Finanzdienstleistungen für benachteiligte Bevölkerungsgruppen erleichtern.

Darüber hinaus sehen Zentralbanken in CBDCs auch die Chance, die Kontrolle über das Finanzsystem zu behalten und den Verbraucherschutz zu stärken. Im Gegensatz zu Kryptowährungen, die oft von privaten Unternehmen oder dezentralen Netzwerken kontrolliert werden, würden CBDCs von Zentralbanken herausgegeben und reguliert werden. Dies ermöglicht es den Zentralbanken, Geldpolitik zu betreiben, Transaktionen zu überwachen und die Stabilität des Finanzsystems zu gewährleisten.

Die BIS-Studie ergab auch interessante Prognosen für die Zukunft der CBDCs. Bis zum Jahr 2030 könnten bis zu 24 CBDCs im Umlauf sein, darunter bis zu 15 für den Einzelhandel und neun für den Großhandel. Dies verdeutlicht das Potenzial von CBDCs, eine breite Akzeptanz zu erlangen und einen bedeutenden Einfluss auf das globale Finanzsystem zu haben.

