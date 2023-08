Pepe verliert 20 % über Nacht, während PreSale-Coin die 450.000 Dollar Marke knackt

In einem unerwarteten Wendepunkt auf dem Kryptomarkt erlebte Pepe Coin einen dramatischen Wertverlust von 20 % in nur einer Nacht. Während die Investoren versuchen, den Grund für diesen plötzlichen Absturz zu entschlüsseln, macht ein anderer Player auf dem Markt Schlagzeilen: Der PreSale-Coin hat kürzlich die beeindruckende Marke von 450.000 Dollar erreicht. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf diese beiden markanten Entwicklungen.

Multisig-Wallets, also digitale Geldbörsen, die mehrere Signaturen für Transaktionen erfordern, stehen im Kryptospace eigentlich als ein Zeichen für Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit. Sie dienen als Schutzmechanismus, der sicherstellt, dass nicht eine einzelne Person die vollständige Kontrolle über die Assets hat, sondern vielmehr mehrere Beteiligte zustimmen müssen, bevor bedeutende Transaktionen durchgeführt werden können.

Any reason why the PEPE multisig wallet changed the threshold to just 2/8 signatures? Seems weird, this isn't standard right?

Also, seems that some has been sent to exchanges pic.twitter.com/1DVZIOvef8

