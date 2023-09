Solana schießt 5 % in die Höhe, während neuer PreSale Coin 1,5 Millionen Dollar Marke knackt

FTX’s Liquidation und deren potenzieller Einfluss auf Solana

Die jüngste Entscheidung eines US-Gerichts, FTX die Liquidation ihrer Kryptobestände zu erlauben, hat in der Kryptocommunity für Aufsehen gesorgt. Viele befürchteten, dass ein derartiger Schritt, vornehmlich bei großen Beständen wie Solana, zu einem drastischen Preisverfall führen könnte. Solana war vor FTX’s finanziellen Problemen eine Hauptreserve-Währung für die Börse, was ihre potenzielle Verbindung zu der Liquidation weiter unterstreicht.

Allerdings scheint der Markt bereits auf diesen möglichen Ausverkauf vorbereitet zu sein. Die Preise, zu denen Kryptowährungen gegenwärtig gehandelt werden, spiegeln oft zukünftige Erwartungen und mögliche Ereignisse wider. Die schrittweise Liquidation, die FTX mithilfe von Mike Novogratz’s Galaxy Holdings durchführen wird, bietet dabei einen Puffer, da sie über mehrere Jahre verteilt stattfindet. Dies bedeutet, dass, anstatt einer sofortigen Flut von Solana-Token auf den Markt, die Verkäufe stückweise und in einem kontrollierten Tempo erfolgen werden.

Ebenso wichtig zu berücksichtigen ist die Analyse des Krypto-Experten Michael van de Poppe. Er hat das Phänomen “sell the rumor, buy the news” ins Spiel gebracht, ein bekanntes Muster in Finanzmärkten, bei dem Anleger auf Grundlage von Gerüchten verkaufen und dann bei offiziellen Ankündigungen wieder kaufen. In diesem Fall könnte das bedeuten, dass der Markt in Erwartung der Liquidationsentscheidung bereits eine beträchtliche Menge an Solana verkauft hat. Jetzt, da die Liquidation offiziell ist, könnten Anleger wieder einsteigen, was den Preisanstieg von Solana trotz der Liquidationsnachrichten erklären könnte.

Technische Analyse von Solanas aktueller Preisentwicklung

In jüngster Zeit sah sich Solana mit einer Achterbahn der Preisbewegungen konfrontiert. Die Kryptowährung erlebte einen Abwärtstrend, der sie sogar unter die kritische Unterstützung von 20 Dollar brachte. Dies war ein bedeutendes psychologisches Niveau, und sein Durchbruch veranlasste viele Analysten und Investoren, die Charts genauer zu überprüfen.

Nachdem Solana diese kritische Marke unterschritten hatte, fiel der Preis weiter bis in die Nähe des 17,40-Dollar-Bereichs, ein Punkt, an dem er anscheinend eine starke Unterstützung fand. Von dort aus begann die Währung, Anzeichen einer Erholung zu zeigen und sich wieder in Richtung der 19-Dollar-Marke zu bewegen.

Ein wichtiger Indikator in dieser technischen Analyse ist der 100-Stunden-Gleitende Durchschnitt, ein Instrument, das oft verwendet wird, um mittelfristige Trends zu identifizieren. Aktuell notiert Solana unter diesem Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass der Weg nach oben durchaus Widerstände bieten könnte. Die Tatsache, dass es eine bedeutende bärische Trendlinie gibt, die nahe der 18,80-Dollar-Marke Widerstand zeigt, bestätigt diese Theorie.

Jedoch gibt es auch Anzeichen von Optimismus. Wenn Solana den Widerstand der genannten Trendlinie und den 100-Stunden-Gleitenden Durchschnitt überwinden kann, gibt es potenziell Raum für eine Aufwärtsbewegung. Ein Durchbruch über die 20-Dollar-Marke könnte als bestätigendes Signal für weitere Gewinne dienen. Hierbei könnten die nächsten Widerstandspunkte bei 21,20 Dollar und, bei fortgesetzter Dynamik, sogar bei 22 Dollar liegen.

Solanas Potenzial und Visas Forschungsbericht

Solana hat sich nicht nur durch seine Preisentwicklung einen Namen gemacht, sondern auch durch seine fortschrittliche technische Architektur, die es zu einer der vielversprechendsten Blockchain-Plattformen der nächsten Generation macht. Diese Technologie zieht nicht nur individuelle Investoren an, sondern hat auch die Aufmerksamkeit von großen Institutionen wie Visa geweckt.

Einem jüngsten Bericht, den Visa veröffentlicht hat, zufolge werden einige der einzigartigen Merkmale von Solana beleuchtet. Dazu gehören beeindruckende Durchsatzraten, die sich durch die Fähigkeit zur parallelen Verarbeitung ergeben. Diese Hochgeschwindigkeitsverarbeitung ermöglicht es Solana, eine enorme Menge an Transaktionen in kurzer Zeit zu bewältigen, was für viele Anwendungen in der Finanzwelt von Vorteil ist. Außerdem hebt Visa die niedrigen und konsistenten Transaktionskosten hervor, die Solana zu einer kosteneffizienten Wahl für Transaktionen machen.

Ebenfalls ein bemerkenswerter Punkt in Visas Bericht ist die hohe Widerstandsfähigkeit von Solana. Mit einem Netzwerk von zahlreichen Knoten und Multi-Validator-Klienten bietet Solana eine robuste und sichere Umgebung für die Abwicklung von Transaktionen.

Visa geht über bloße Beobachtungen hinaus und hat Pläne, Solana aktiv in seine Geschäftspraktiken zu integrieren. Das Unternehmen hat Interesse daran gezeigt, Stablecoin-Abwicklungen auf der Solana-Plattform zu testen. Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass Visa das Potenzial von Solana erkennt und daran interessiert ist, wie die Plattform die Bedürfnisse und Anforderungen von modernen Finanzoperationen erfüllen kann.

