Vielversprechende Entwicklungen bei Chainlink – dieser neue Coin ist ebenfalls auf Wachstumskurs

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!



Chainlink, ein prominenter Anbieter zuverlässiger Oracle für DeFi-Entwickler, steht möglicherweise vor einem bedeutenden Durchbruch nach mehreren Monaten der Konsolidierung. Chainlink kann auf eine starke Gemeinschaft von Node-Betreibern, Datenverbrauchern und Investoren zurückgreifen. Insbesondere die Kooperation des Chainlink-Teams mit Entwicklern durch das BUILD-Programm hat seine Position im Kryptoraum gefestigt.

Prognosen und Preisentwicklungen von Chainlink

LINK hat sich als ein führender Anbieter von zuverlässigen Oracles für Entwickler im Bereich der dezentralisierten Finanzen (DeFi) etabliert und könnte nach einer Phase der Konsolidierung vor einem signifikanten Aufschwung stehen. Die Projektionen und Erwartungen für Chainlink sind, basierend auf verschiedenen Analysen, überwiegend positiv, und viele Experten sehen in LINK eine solide und verlässliche Investitionsoption.

Altcoin Sherpa, ein bekannter Kryptoanalyst, teilte seine Einsichten zur zukünftigen Performance von Chainlink und prognostizierte, dass es in dem bevorstehenden bullischen Kryptomarktzyklus zu den Top-Performern gehören könnte. Der Analyst betonte die stabile Preisbewegung von LINK, welche zwischen $5.527 und $9.33 in den vergangenen 505 Tagen schwankte und durchschnittlich ein Handelsvolumen von etwa $2.7 Milliarden aufwies. Diese Preisstabilität, so Altcoin Sherpa, macht LINK zu einer zuverlässigen Wahl für langfristige Investments, und er empfahl, die Kryptowährung für mindestens sechs Monate zu halten.

$LINK: Still 1 of the few coins that I would consider just buying a bag of and letting it sit for the next 6 months+, I think this is going to be a very strong one for next cycle. Core infrastructure for a ton of projects w. few competitors. #LINK pic.twitter.com/4MpnM8vuSB — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) September 25, 2023

Trotz kurzfristiger Schwächen, die durch den wöchentlichen Death Cross zwischen den 50- und 200- Moving Average (MA) Indikatoren angedeutet werden, hat die steigende Divergenz im wöchentlichen Relative Strength Index (RSI) die Wahrscheinlichkeit eines unmittelbaren Ausbruchs erhöht. Auffällig ist, dass der Preis von LINK in der vergangenen Woche über dem 50 MA schloss.

Der Coin hat in der Vergangenheit bereits mehrfach versucht, über die obere Grenze der horizontalen Range hinauszugehen, was jedoch zu Kapitulation und erheblicher Liquidation führte. Mit zunehmendem Interesse der Käufer an Chainlink sind Kryptoanalysten jedoch zuversichtlich in Bezug auf seine Performance im nächsten Kryptozyklus.

Technologische Fortschritte und Sicherheitsmerkmale von Chainlink

Die Technologie hinter Chainlink ist ein wesentlicher Bestandteil seines Wertes und seiner Attraktivität für Investoren und Entwickler. Ein entscheidender Aspekt von Chainlink ist das Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), welches sich durch seine Einfachheit, Eleganz und Effizienz von vielen anderen Blockchain-Lösungen abhebt. Anstatt mit einer eigenen Blockchain oder einem eigenen Abwicklungssystem zu kommen, ermöglicht das CCIP eine schlanke und effiziente Übermittlung von Werten oder Token von einer Blockchain zur anderen, begleitet von einer Nachricht, die auf der empfangenden Chain Aktionen initiieren kann. Diese Simplizität und Eleganz macht es zur idealen Lösung für Finanzinstitutionen, da es deren spezifische Bedürfnisse ohne unnötige Komplikationen erfüllt. Sicherheit ist in der Finanzwelt von größter Bedeutung, und Chainlink’s CCIP bietet Garantien auf höchstem Sicherheitsniveau, die von keiner anderen Lösung am Markt erreicht werden. Dieses Maß an Sicherheit ist entscheidend für Institutionen, die Billionen von Dollar bewegen und für ihre Transaktionen höchste Sicherheit gewährleisten müssen. Unterstützung durch große Akteure der Finanzwelt wie Swift, DTCC, ANZ und andere unterstreicht das enorme Potenzial von Chainlinks CCIP. Diese Institutionen bereiten sich darauf vor, Billionen von Dollar über CCIP zu transferieren, was die Bedeutung und den Stellenwert von Chainlink in der Finanzwelt weiter erhöht. Im Hinblick auf technologische Fortschritte und Sicherheit hebt sich Chainlink deutlich von der Konkurrenz ab. Mit dem CCIP bietet Chainlink eine innovative Lösung, die sich durch ihre Einfachheit und Effizienz ideal für die Anforderungen von Finanzinstitutionen eignet. Die hohen Sicherheitsstandards und die Unterstützung von großen Playern im Finanzsektor untermauern die Relevanz und das Vertrauen in Chainlink und dessen Technologie.

Community-Interaktion und Marktpräsenz

Chainlink genießt eine starke Marktpräsenz und eine aktive und engagierte Community, die wesentlich zu seiner robusten Position im Krypto-Ökosystem beiträgt. Der Zustrom und die Aktivität in der Chainlink-Community sind Indikatoren für das wachsende Interesse und Vertrauen in das Projekt. Der Handel und das Interesse an LINK, dem nativen Token von Chainlink, sind ebenfalls steigend, was sich in erhöhten Handelsvolumina und einer positiven Preisentwicklung niederschlägt.

Die Marktbewertung von Chainlink ist ein weiterer wichtiger Aspekt, der seine Stellung im Markt verdeutlicht. Mit einer vollständig verwässerten Bewertung (FDV) von etwa 7,2 Milliarden Dollar und einem durchschnittlichen 24-Stunden-Handelsvolumen von etwa 214 Millionen Dollar, steht Chainlink solide da. Insbesondere der Preisanstieg von LINK in den letzten Handelsperioden unterstreicht das wachsende Vertrauen und die positive Marktstimmung.

🟣 Chainlink ($LINK) and three other altcoins are poised for more surges, according to analytics firm Santiment. $LINK's unique address activity has reached a two-month high, indicating increased network interaction and potential for continued growth. 🟣 Santiment suggests that… pic.twitter.com/d2o9txfNP2 — Diana.ETH (@DianaEth_) September 25, 2023

Santiment berichtete, dass die On-Chain-Daten von Chainlink und anderen Altcoins auf die Möglichkeit weiterer Preisanstiege hindeuten. Ein besonderer Anstieg der Aktivität einzigartiger Wallet-Adressen, die mit dem Netzwerk interagieren, wurde verzeichnet, was auf eine erhöhte Nutzung und Interaktion im Netzwerk hindeutet. Diese Dynamik und Aktivität könnten darauf hindeuten, dass Chainlink in der Lage ist, sich im kommenden Kryptozyklus stark zu positionieren und möglicherweise eine führende Rolle einzunehmen.

Dieser neue Coin ist neben Chainlink ebenfalls auf Wachstumskurs

Bitcoin BSC stellt sich neben anderen schnell wachsenden Kryptowährungen, wie Chainlink, als eine bemerkenswerte und potenziell revolutionäre Krypto-Innovation dar. Der Coin, der durch eine Kombination aus Binance Smart Chain-Technologie, einem innovativen Staking-System und einem attraktiven PreSale-Angebot glänzt, hat viele Anleger und Krypto-Enthusiasten auf sich aufmerksam gemacht.

Das Projekt bietet im Rahmen seines PreSales Tokens zum Preis von $0.99 an, wodurch Erinnerungen an die frühen Tage von Bitcoin im Jahr 2011 geweckt werden. Diese unvergleichliche Investitionsmöglichkeit hat bereits zahlreiche Investoren angezogen und den PreSale auf über 4 Millionen Dollar getrieben. Eine solche Summe deutet darauf hin, dass das Interesse und Vertrauen in Bitcoin BSC erheblich ist und die Erwartungen an zukünftige Wertsteigerungen hoch sind.

Ein wesentlicher Vorteil von Bitcoin BSC liegt in seiner Implementierung auf der Binance Smart Chain. Diese Plattform ist für ihre Effizienz und geringen Transaktionskosten bekannt und ermöglicht es Bitcoin BSC, ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit zu bieten. Die Nutzer profitieren von schnellen und kostengünstigen Transaktionen, was insbesondere im Vergleich zu den oft teuren und langsamen Transaktionen anderer Blockchain-Plattformen von Vorteil ist.

Jetzt $BTCBSC kaufen

Darüber hinaus ermöglicht Bitcoin BSC seinen Anlegern durch ein ausgeklügeltes Staking-System, ein passives Einkommen zu generieren. Die Anleger können ihre Coins „staken“, um regelmäßige Belohnungen zu erhalten, was eine zusätzliche Einnahmequelle neben möglichen Kursgewinnen darstellt.

Wall Street Memes - Bester Meme Coin Presale Gemeinschaft von 1 Million Followern

NFT-Projekterfahrung

300.000 Dollar am Starttag eingesammelt

Der ultimative Symbol Meme Coin für Web3 10 /10 Zum Presale Meme Kombat - Neue Gaming Plattform Live im Presale Neuer Stake to Earn Meme-Coin im Presale

Staken, Meme Kombat Battles gewinnen, Prämien erhalten

Unterstützt durch das sichere Netzwerk von Ethereum 10 /10 Zum Presale TG.Casino - Neuer Krypto Presale Token Über 100.000 US-Dollar aus Web3-Kreisen geraised

Das weltweit erste Telegram Casino jetzt im Krypto Presale

Sofortige Web3-Einzahlungen und -Auszahlungen 10 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.