XRP im Downtrend während alternativer Coin im PreSale 1.000.000 Dollar überschreitet

Während der zweiten Julihälfte fand der XRP-Preis an einer aufwärts gerichteten Trendlinie, die nahe bei 0,67 $ lag, Halt. Die Verkäufer konnten jedoch aufgrund einer wachsenden Abwärtstendenz im Krypto-Markt die Oberhand gewinnen und brachen durch diese Unterstützung, was mit einem großen Handelsvolumen einherging. Diese Durchbrechung intensivierte den Drang zum Verkaufen und löste eine Abwärtsspirale aus, die sich in sechs konsekutiven roten Kerzen manifestierte. Jetzt besteht die Ungewissheit, ob die XRP-Verkäufer den im Juli erzielten Gewinn wieder auslöschen werden.

Die fallende Bewegung des XRP-Kurses bei ansteigendem Volumen zeigt, dass der Verkaufsdruck von den Marktteilnehmern aufrechterhalten wird. In diesem Zusammenhang fungiert die Schwelle von 0,56 $ als wichtige Stützzone für die Käufer.

Am 3. August erlebte der XRP-Preis einen markanten Abfall von der Trendlinie, die die Käufer in der späteren Juli-Hälfte stützte. Von diesem Einbruchspunkt (0,679 $) fiel die Kryptowährung fast 10 % auf den derzeitigen Stand von 0,617 $. Dieser Fall umfasste auch eine Unterschritung der 61,8 %-Fibonacci-Retracement-Marke.

Sollte der Verkaufsdruck anhalten, könnte der XRP-Preis erneut um mehrere Prozent sinken, um die nächste wichtige Unterstützungsstelle von 0,56 $ zu erreichen, welche mit dem 78,6 %-FIB-Niveau korrespondiert. Das Aufgeben dieser Unterstützungslinie könnte den Push, der am 13. Juli sichtbar war, vollständig rückgängig machen.

Trotz der bearishen Signale deutet die tägliche Chart-Projektion einer langen und kontinuierlichen Korrektur darauf hin, dass Käufer in den Markt zu einem ermäßigten Preis eintreten. Die langsame Ansammlung an bullischem Momentum könnte eine Gegenbewegung innerhalb des sinkenden Trends bewirken.

Der bekannte Kryptowährungshändler und -analyst Michael van de Poppe gab gestern via Twitter bekannt, dass Ripple (XRP) in seinem wöchentlichen Chart einen interessanten Bereich betritt. Laut seinem Post könnte der Preis des Überweisungstokens bald einen langfristigen Einstiegspunkt für den nächsten Zyklus bieten. In einem späteren Tweet riet der Analyst den Händlern, sich darauf vorzubereiten, in den kommenden Wochen den Dip zu kaufen.

Van de Poppe führte den Preisrückgang von XRP im letzten Monat auf langfristige Halter zurück, die die Gelegenheit nutzten, ihre Bestände nach dem “schweren Impuls” zu verkaufen, den XRP erlebt hatte. Der Analyst betonte zudem, dass ein Mangel an Interesse an den Kryptowährungsmärkten zu steileren Preiskorrekturen führt als in Bullenzyklen beobachtet.

