Axie Infinity – die Zukunft des Play-to-Earn oder Gaming Albtraum?

Die Blockchaintechnologie eröffnet im Web3 viele neue Möglichkeiten. Sie ermöglicht dApps, Smart Contracts und hat selbst das Gaming mit Play-to-Earn auf eine komplett neue Stufe gehoben.

Allerdings sind gerade diese Spiele in der Web2 Welt verpönt, sei es aufgrund einer mangelhaften Spielmechanik, einer Grafik des Grauens oder weil sie im Ruf stehen, reine Abzocke zu sein. Doch so schlecht wie ihr Ruf sind die Play-to-Earn Games bei weitem nicht. Die Grafiken wurden verbessert, ebenso wie die Spielmechaniken. Viele Games haben mittlerweile auch eine Free-to-Play Version. Axie Infinity hat beim Play-to-Earn Gaming durchaus eine Pionier-Rolle eingenommen. Dabei war das Spiel gar nicht das erste P2E Game. Das waren die Cryptokitties.

Der Anfang des Play to Earn Gamings: Cryptokitties

Cryptokitties wurde im November 2017 von Axiom Zen (später Dapper Labs) entwickelt und läuft auf der Ethereum-Plattform. In dem Game können Spieler digitale Katzen sammeln, züchten und handeln. Jede Katze ist ein einzigartiger, nicht fungibler Token (NFT), das heißt, die digitale gehört ihrem Besitzer wirklich und dank der Blockchain können die Eigentumsverhältnisse auch nachgewiesen werden.

Cryptokitties war eines der ersten Spiele, das das Konzept des Besitzes von digitalen Vermögenswerten über die Blockchain populär machte. Spieler konnten durch die Zucht und den Verkauf von seltenen Kätzchen durchaus gutes Geld verdienen, was das Play-to-Earn-Modell effektiv einführte. Das teuerste Cryptokitty wurde im Jahr 2018 für rund 600 ETH verkauft. Das entsprach zum damaligen Zeitpunkt etwa 170.000 US-Dollar.

2021 – das Jahr der AllTime Highs und dem Siegeszug von Axie Infinity

Das Jahr 2021 war vor allem von der Corona Pandemie und den weltweiten Lockdowns geprägt. Es war aber auch das Jahr, in dem einige Kryptos ein AllTime High erreichten. Im Jahr 2021 erreichten mehrere Kryptowährungen ihre Allzeithochs (All-Time Highs, ATHs). Hier sind einige der prominentesten Kryptowährungen und ihre Höchststände im Jahr 2021:

Bitcoin (BTC), ca. 68.789 USD im November 2021

(BTC), ca. 68.789 USD im November 2021 Ethereum (ETH), ca. 4.891 USD, ebenfalls im November 2021

(ETH), ca. 4.891 USD, ebenfalls im November 2021 Binance Coin (BNB), ca. 690 USD im Mai 2021

(BNB), ca. 690 USD im Mai 2021 Cardano (ADA), ca 3,10 USD im September 2021

(ADA), ca 3,10 USD im September 2021 Solana (SOL), ca. 260 USD, im November 2021

(SOL), ca. 260 USD, im November 2021 XRP (Ripple), ca 1,96 USD im April 2021

(Ripple), ca 1,96 USD im April 2021 Polkadot (DOT), ca. 55 USD im November 2021

(DOT), ca. 55 USD im November 2021 Dogecoin (DOGE), ca 0,74 USD im Mai 2021

(DOGE), ca 0,74 USD im Mai 2021 Avalanche (AVAX), ca. 146 USD im November 2021

(AVAX), ca. 146 USD im November 2021 Terra (LUNA), ca. 103 US im Dezember 2021 (Ja, Terra Luna hat mal ganz oben mitgespielt.

Das Jahr 2021 war auch das Jahr, in dem Axie Infinity richtig durchstartete. Im Oktober hatte das Spiel 2 Millionen aktive Nutzer, vor allem in Südostasien. Allerdings kamen mit dem großen Erfolg auch große Kritik. Unter anderem wurde Axie Infinity vorgeworfen, ein klassisches Ponzi Scheme zu sein und die Armut der Menschen auszunutzen. Dazu aber später mehr.

Axie Infinity: Spielmechanik, InGame Währung und Governance Token

Axie Infinity hat mehrere Spielmechaniken, bei denen vor allen Dingen eine an einen anderes Spiel mit Monstern erinnert: Pokémon. Die Hauptfiguren bei Axie Infinity sind die Axies, knuffige Fischmonster, die Kämpfen gegeneinander antreten können. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder PvE (Player vs. Environment), hier kämpfen die Spieler gegen computergesteuerte Gegner, um Belohnungen zu verdienen oder PvP (Player vs. Player) wo die Spieler in Arena-Kämpfen gegeneinander antreten. Dabei werden strategische Fähigkeiten und die richtige Kombination von Axies genutzt, um zu gewinnen und Belohnungen in Form von SLP und anderen Ressourcen zu erhalten.

Train for the fight ahead ⚔️ pic.twitter.com/4mVHCvEnb7 — Axie Infinity (@AxieInfinity) July 20, 2024

Außerdem hat man die Möglichkeit Axies zu sammeln und zu züchten. Die Axies sind NFT die auf der Ethereum Blockchain gespeichert sind. Jedes Axie hat einzigartige Eigenschaften und Fähigkeiten, die durch ihre Gene bestimmt werden. Die Axies können auch gezüchtet werden, um neue Axies zu erschaffen. Überdies haben die Gamer die Möglichkeit in Lunacia, der Welt von Axie Infinity, Land zu kaufen. Hier können sie Ressourcen abbauen, Items herstellen und zusätzliche SLP verdienen. Das gekaufte Land kann auch verbessert und personalisiert werden. Zudem gibt es noch tägliche Quests, wo man zusätzliche Belohnungen unter anderem in Form von SLP (Smooth Love Potion) verdienen kann. Der SLP ist die InGame Währung von Axie Infinity, die man beispielsweise zum Züchten braucht. Der Token kann allerdings in andere Kryptowährungen beziehungsweise FIAT Geld getauscht werden. Die Hauptwährung ist allerdings der AXS (Axie Infinity Shard). Dieser Coin dient unter anderem auch als Governance Token der Plattform. Die Gamer haben allerdings noch eine weitere Möglichkeit um Geld zu verdienen: den Marktplatz.

Spieler können Axies, Land und andere In-Game-Items auf dem Marktplatz kaufen und verkaufen. Das teuerste Axie wurde 2021 für 300 ETH verkauft. Das entsprach damals etwa 1,5 Millionen US-Dollar. Dieses Axie gehört zu den sehr seltenen “Mystic Axies”, die einzigartige Merkmale und Fähigkeiten besitzen, die bei anderen Axies nicht zu finden sind. Das 1,5 Millionen Dollar Axie ist bekannt als „Angel“. Mystic Axies haben spezielle Körperteile, die nur in einer begrenzten Anzahl während der frühen Entwicklungsphase des Spiels erhältlich waren.

Der große Axie Infinity Hack

Doch auf den großen Hype folgte der große Absturz. Im März 2022 wurde das Game gehackt. Bei diesem Angriff wurden ungefähr 620 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen gestohlen. Der Angriff betraf das Ronin Network, eine Sidechain von Ethereum, die von Axie Infinity genutzt wird. Die Hacker kompromittierten mehrere Validator-Knoten, was ihnen ermöglichte, große Summen an ETH und USDC abzuheben. Möglich war das durch ein gefälschtes Jobangebot. Hinter dem Angriff steckt aller Wahrscheinlichkeit nach die berüchtigte nordkoreanische Hackergruppe Lazarus. Im Jahr 2023 beschlagnahmten norwegische Behörden rund 5,9 Millionen US-Dollar, die aus dem Hack stammten.

Ponzi Schema Vorwürfe

Axie Infinity wird von Kritikern als Ponzi-Schema bezeichnet, denn das Spiel generiert Einnahmen, indem neue Spieler Geld investieren, um Axies zu kaufen und zu spielen. Das war vor allem 2021 ziemlich teuer. Ein „Standard“ Axie kostete damals rund 30 US-Dollar. Mittlerweile sind die Preise allerdings um ein vielfaches gesunken. Ein erheblicher Teil der Gewinne der bestehenden Spieler stammt von den Investitionen neuer Spieler. Der Erfolg und die Rentabilität des Spiels hängen stark davon ab, dass ständig neue Spieler hinzukommen. Wenn das Wachstum der neuen Spieler stagniert oder abnimmt, könnten die Belohnungen und Einkommensmöglichkeiten für bestehende Spieler ebenfalls sinken, was die Stabilität des gesamten Systems gefährden könnte. Es gibt zudem Bedenken hinsichtlich der langfristigen Nachhaltigkeit des Modells. Kritiker argumentieren, dass die derzeitigen Belohnungsstrukturen und Mechanismen nicht nachhaltig sind, da sie stark auf das kontinuierliche Wachstum angewiesen sind.

Axie Infinity heute

Durch den gelungenen Hackerangriff verlor die Gaming Plattform, verständlicherweise, erstmal das Vertrauen ihrer Nutzer. Mittlerweile hat sich Axie wieder zurückgekämpft, ist aber von den alten Erfolgen meilenweit entfernt. Stand 2024 hat Axie Infinity etwa 92.435 monatlich aktive Nutzer und ungefähr 3.082 täglich aktive Spieler. Der AXS notiert derzeit bei rund 6 US-Dollar (AllTime High November 2021 rund 165 US-Dollar) und der SLP bei 0,003162 US-Dollar (AllTime High November 2021 0,4191 US-Dollar).

PlayDoge – Play-to-Earn mit einer großen Portion 90er Flair

PlayDoge ist ein neues Play-to-Earn-Meme-Coin-Projekt, das eine gehörige Portion 90er-Jahre-Flair in die Krypto-Welt bringt. Denn das Gameplay wurde vom elektronischen Spielehit Tamagotchi inspiriert, mit dem Unterschied, dass fleißige virtuelle Haustierbesitzer, die sich gut um ihren Pixel-Doge kümmern, $PLAY Token verdienen. Diese können dann entweder im Spiel ausgegeben oder gegen andere Kryptowährungen eingetauscht werden. Außerdem soll es Minigames im passenden 2D-Sidescroller Nostalgielook geben, mit denen man ebenfalls Play Token verdienen kann.

Der $PLAY Token kann im Moment noch im PreSale gekauft werden. Ein Coin kostet momentan 0,00521 US-Dollar und dem Projekt ist es gelungen, mit seinem Vorverkauf über 5,8 Millionen US-Dollar einzusammeln. Das kann durchaus als positives Zeichen gewertet werden.

Wer in den PreSale einsteigen will, muss lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Bezahlen kann man mit ETH, BNB, USDT oder mit einer Kreditkarte mit FIAT-Geld.

Jetzt PlayDoge kaufen

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2024

