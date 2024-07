BALD – der OG Base Meme-Coin steigt um 9 % während Base Dawgz 2,5 Millionen US-Dollar einsammelt

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Die meisten, die Base Chain und Meme-Coins hören verbinden die Blockchain automatisch mit BRETT. Dieser Meme Coin ist vermutlich eines der erfolgreichsten Projekte auf Base und BRETT ist mittlerweile das inoffizielle Maskottchen der Blockchain. Der Token war aber nicht der allererste Meme-Coin der auf Base gelauncht wurde. Das war nämlich BALD, der im Juli 2023 das Licht der Kryptowelt erblickte. Kurz darauf folgte mit DEGEN ein ähnlich erfolgreicher Coin. BALD steht allerdings im Verdacht, ein Scam zu sein, dazu aber weiter unten mehr.

Fast forward ins Jahr 2024 ist der BALD auf Wochensicht um 9 % gestiegen und notiert aktuell bei 0,02819 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 28 Millionen US-Dollar. DEGEN ist auf Wochensicht übrigens um 13 % gestiegen und der Kurs liegt derzeit bei 0,00677 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 96 Millionen US-Dollar. Base Platzhirsch BRETT liegt aktuell bei 0,1455 US-Dollar und ist damit auf Wochensicht um 28 % gestiegen. Die Marktkapitalisierung liegt bei 1,4 Milliarden US-Dollar.

Der BALD Token – der mit Coin mit Glatze und das Pump and Dump Schema

Aber zurück zum OG Base Meme Coin BALD. Der Token ist eher in die Kategorie klassischer Meme-Coin einzuordnen. Wie viele Meme-Tokens hat BALD keine substanzielle technologische oder wirtschaftliche Grundlage, die den Preis rechtfertigen würde, abgesehen von spekulativem Interesse

Eine Utility sucht man eher vergeblich – ebenso wie eine Webseite. Auch auf dem X Account des Tokens ist es eher ruhig, der letzte Tweet wurde im August 2023 abgesetzt.

moved my own liquidity from sushi to uniswap to get rid of protocol fees. — Bald (@BaldBaseBald) August 27, 2023

Kurz nach seinem Listing explodierte der BALD Coin erwartungsgemäß, innerhalb der ersten 14 Stunden stieg der Coin um 289.000 %. Doch dann fingen die Probleme an. Rund 1.034 ETH waren vom Deploymenter-Konto des Tokens aus dem Liquiditätspool geholt worden und der Token stürzte wieder ab. Es gab sogar Spekulationen, dass Sam Bankman-Fried dahinter stecken könnte. Im März 2024 erreichte der Coin dann sein AllTime High von 0,05675 US-Dollar. Am 30. März lag der Kurs dann allerdings schon wieder nur bei 0,04035 US-Dollar. Ein Merkmal eines Pump & Dump ist beispielsweise, dass der Hype um den Coin künstlich in die Höhe getrieben wird. Das führt dazu, dass viele Investoren einsteigen, alleine aus FOMO. Das treibt wiederum treibt den Kurs in die Höhe. Die Initiatoren des Schemas verkaufen plötzlich ihre großen Bestände zu den höheren Preisen. Dies führt zu einem drastischen Preisverfall, da es ein Überangebot gibt. Alles Merkmale, die durchaus auf BALD zutreffen könnten. Das soll an dieser Stelle natürlich nicht heißen, dass alle Meme-Coin Projekte, die keine oder nur eine sehr überschaubare Utility haben, automatisch Pump & Dump sind. PEPE ist beispielsweise seit seinem Launch enorm erfolgreich, ebenso wie BRETT.

Base Dawgz – der neue Multichain Meme-Coin

Mit Base Dawgz hat jetzt ein neues Meme-Coin Projekt das Licht der Kryptowelt erblickt, dass BRETT den Thron als Nummer 1 Base-Meme-Coin streitig machen will. Mit seinem laufenden PreSale ist es dem Projekt gelungen bisher rund 2,5 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln. Die Base Chain ist zwar das Zuhause von Base Dawgz, allerdings hat der Token eine Multichain Funktion. Der Dawgz kann also nahtlos zwischen Base, Solana, Ethereum, Avalanche und BSC gehandelt werden.

Das Base Dawgz Staking

Base Dawgz kann außerdem gestaked werden. Seit dem offiziellen Start des Stakings am 4. Juli hat sich das Feature zu einem Magneten entwickelt. Derzeit bietet das Staking im Base Dawgz-Pool 1.301 % APY. Damit bekommt das Meme-Coin Projekt eine weitere Utility. 20 % der Tokenomics sind für das Staking geblockt.

Die Community steht bei Base Dawgz übrigens im Mittelpunkt. Besonders fleißige Mitglieder werden belohnt. Dafür muss man lediglich den X-Account mit der Webseite verbinden und Inhalte und Memes teilen. Jeder erstellte beziehungsweise geteilte Inhalt bringt Punkte, die dann nach dem Ende des PreSales in $DAWGZ getauscht werden können.

Ist Base Dawgz ein seriöses Meme-Coin Project?

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei Base Dawgz nicht nur um den nächsten Pump and Dump. Der Vertragscode des Projekts wurde beispielsweise von Solid Proof auditiert. Zudem gibt es eine Webseite, einen Telegram Canal und einen Twitter Account. Auf der Webseite gibt es auch eine detaillierte Roadmap, was ebenfalls ein Hinweis auf ein seriöses Projekt sein kann.

Um in den Vorverkauf einzusteigen und um $DAWGZ zu staken, muss man die Website von Base Dawgz besuchen und eine Wallet verbinden. Anschließend wählt man sein bevorzugtes Netzwerk aus: Base, Ethereum, Solana, Avalanche oder BSC.

Gekauft werden können die Token mit Base (ETH, USDC), ETH (ETH/USDT), SOL, BSC (BNB/USDT) oder AVAX.

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2024

