Base Dawgz Presale endet – vor DEX-Start noch als Early Bird Investor einsteigen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Base Dawgz (DAWGZ) beendete am Donnerstag seinen Token-ICO. Dem Projekt geland es in etwas mehr als zwei Monaten rund 3,2 Millionen US-Dollar einzusammeln.

Am 4. September um 17 Uhr MEZ soll DAWGZ, der native Token des Projekts, an einer dezentralen Börse (DEX) debütieren. Bevor DAWGZ dem breiten Krypto-Publikum zur Verfügung steht, haben Early Bird Investoren eine letzte Gelegenheit, den Token zum Presale Preis von 0,008582 US-Dollar zu kaufen. Unentschlossene Investoren sollten sich also beeilen. Mit einer beeindruckenden Vorverkaufsfinanzierung und dem Potenzial, sich als Pendant zu Shiba Inu (SHIB) im Base-Netzwerk zu positionieren, ist DAWGZ bereit, nach dem Börsengang zu explodieren.

The $DAWGZ presale has ended! You are still able to buy the token at listing price if you so wish. Please stay tuned for more info. DEX launch date: 4 September 2024, 5pm CET 🪂 pic.twitter.com/B9gFx6Yju6 — Base Dawgz (@BaseDawgz) August 28, 2024

Die Base-Blockchain braucht mehr Hundecoins in den Top 10

Seit seiner Einführung wurde eine beachtliche Anzahl von Meme-Coins auf dem Base-Netzwerk eingeführt. Mit einem Marktwert von 1,1 Milliarden Dollar wird das Ethereum L2 Meme Coin-Ökosystem von einem einzigen Token dominiert: Brett ($BRETT). Dieser Token allein verfügt über einen beeindruckenden Anteil von 74 % der gesamten Marktkapitalisierung im Wert von 813 Millionen Dollar. In krassem Gegensatz dazu machen die neun Meme-Coins, die nach ihm kommen, zusammen nur etwa ein Viertel des Wertes von Brett aus, insgesamt 201 Millionen Dollar. Eine bemerkenswerte Lücke in der Meme-Coin-Liste des Base-Netzwerks ist jedoch das Fehlen eines prominenten Token mit einem Hundemotiv – die ein wesentlicher Bestandteil der Meme-Coins sind, die man bei anderen Chains findet . In den Top Ten der Meme Coins von Base gibt es nur einen einzigen Coin mit Hundethema: Besenji (BESENJI), mit einer bescheidenen Marktkapitalisierung von 19,9 Millionen Dollar. Dieser ist momentan noch weit davon entfernt, den ikonischen Status von Shiba Inu (SHIB) zu erreichen, dem beliebtesten Hundemaskottchen der Kryptowelt.

Im Vergleich dazu sind die beiden Top-Meme-Coins von Solana Token mit Hundethemen wie DogWifHat ($WIF) und Bonk ($BONK), die ihr Territorium unter den Top Ten aller Meme-Coins bereits abgesteckt haben. Damit Base effektiv mit Solana als „Brutstätte“ für Meme-Coin-Innovationen konkurrieren kann, ist es unerlässlich, dass die Chain über ein eigenes Shiba-Inu-Pendant verfügt, das von der Community voll unterstützt wird. Hier kommt Base Dawgz ins Spiel, ein vielversprechender, von Shiba Inu inspirierter Token, der bereits eine beträchtliche Menge an Kapital und eine solide Anhängerschaft in der Community aufgebaut hat und bereit ist, einen Spitzenplatz in der Liste der Base Meme-Coins einzunehmen.

Jetzt Base Dawgz kaufen

Base Dawgz, der Meme-Coin mit Multi Chain

Mit dem Aufkommen von Meme Coin Launchpads wie pump.fun, SunPump und base.fun ist es einfacher denn je, einen Token im Shiba Inu-Stil zu erstellen, der es in die Top Ten auf Base schaffen könnte. Base Dawgz zeichnet sich jedoch durch Möglichkeiten aus, die weit über das Base-Netzwerk hinausgehen. Durch die Integration in die Wormhole- und Portal Bridge-Technologie verfügt DAWGZ über eine Multichain-Funktionalität, die es ermöglicht, den Coin über Base, Ethereum, Solana, Avalanche und Binance Smart Chain (BSC) zu handeln. Diese große Reichweite verschafft DAWGZ Zugang zu massiver Liquidität, ein wesentlicher Vorteil gegenüber Token, die auf eine einzige Chain beschränkt sind. Tatsächlich fehlt BRETT trotz seiner Dominanz auf Base diese Multichain-Fähigkeit, wodurch DAWGZ der erste Token auf Base ist, der diese technologische Innovation bietet. Dieser bahnbrechende Ansatz blieb nicht unbemerkt. Seit Beginn des Vorverkaufs hat DAWGZ viel Aufmerksamkeit in den Medien erhalten, wobei Plattformen wie ReadWrite und InsideBitcoins ihn als „Coin mit 100-fachem Potenzial“ ankündigten. CryptoNews untersuchte dieses Potenzial in einem ausführlichen YouTube-Beitrag, der die große Begeisterung für DAWGZ unterstreicht.

Jetzt noch DAWGZ zum Einführungspreis sichern

Wie bereits erwähnt, bleiben mit dem DEX-Debüt von DAWGZ am 4. September nur noch fünf Tage, um sich den Token zum Einführungspreis zu sichern. Angesichts seiner vielversprechenden Position als erster Token mit einem Shiba Inu-Thema auf der Basis könnte dies der niedrigste Preis sein, zu dem man DAWGZ jemals kaufen kann. Der Base Dawgz Smart Contract wurde einer gründlichen Prüfung durch Solid Proof unterzogen, bei der keine wesentlichen Probleme festgestellt wurden.

Um DAWGZ zu kaufen, besuchen Sie einfach die Base Dawgz-Website und verbinden Sie Ihre Wallet. Sie können aus mehreren Netzwerken wählen, darunter Base, Ethereum, Solana, Avalanche oder Binance Smart Chain (BSC). Gezahlt werden kann mit: Base (ETH, USDC), Ethereum (ETH/USDT), Solana (SOL), BSC (BNB/USDT), oder Avalanche (AVAX). Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Nachrichten und Entwicklungen, während der DEX-Start näher rückt, indem Sie der Base Dawgz-Community auf X und Telegram beitreten.

Jetzt Base Dawgz kaufen

Zuletzt aktualisiert am 30. August 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale Base Dawgz - Basis Meme Coin mit Multi Chain Kaufmöglichkeiten Multi-Chain-Kaufoptionen: Kaufen Sie $DAWGZ nahtlos über mehrere Blockchain-Netzwerke hinweg

Kombiniert die Popularität von Base mit der Attraktivität von Dog Meme Coins, die den Kryptomarkt dominieren

Punkte aus dem Teilen von Base-Dawgz-Inhalten können nach Abschluss des Vorverkaufs gegen $DAWGZ-Tokens eingelöst werden 9.5 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.