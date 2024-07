Bitcoin-Blockchain funktioniert reibungslos, während CrowdStrike-Update Banken weltweit lahmlegt

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Viele bereiten sich seit Jahren auf einen Blackout vor und predigen seit der Erfindung der ersten Computer, dass uns die Technik irgendwann einen Strich durch die Rechnung machen wird. Spätestens mit dem Hype um Künstliche Intelligenz kommt das Thema wieder auf, ob die Welt im Chaos versinkt, wenn Computer oder Roboter übernehmen. Was lange nach Science Fiction geklungen hat, wurde gestern und heute teilweise demonstriert. Die Weltherrschaft haben die Computer zwar nicht an sich gerissen, dafür aber gestreikt. Die Auswirkungen waren und sind teilweise noch weltweit spürbar. Ein fehlerhaftes CrowdStrike Update hat Computer auf der ganzen Welt lahmgelegt und für Chaos bei den betroffenen Unternehmen gesorgt. Neben Flughäfen und Krankenhäusern waren auch Banken betroffen. Die Bitcoin-Blockchain konnte dagegen durch ihre Dezentralität glänzen.

Blue Screen nach CrowdStrike-Update

Der eine oder andere dürfte sich schon mal darüber gefreut haben, wenn ein Netzwerk- oder Stromausfall im Unternehmen dafür gesorgt hat, dass man seine Pause verlängern oder vielleicht eine Tasse Kaffee mehr als sonst genießen konnte. Wenn nach 30 Minuten dann die Entwarnung kommt und die IT-Abteilung die Probleme beheben konnte, waren die Auswirkungen vermutlich auch überschaubar.

Anders sieht das dagegen bei vielen Flughäfen, Krankenhäusern, TV-Sendern, Banken und vielen weiteren Unternehmen aus. Ausgerechnet ein Update der Sicherheitsfirma CrowdStrike hat dafür gesorgt, dass Server nur noch Blue Screens gezeigt haben und nichts mehr ging. Dabei sollte CrowdStrike die Cyber Security eigentlich erhöhen.

🚨GLOBAL IT OUTAGE – Caused by cybersecurity firm CrowdStrike

– Faulty update crashes Windows

– Affecting companies and organizations

– PCs show 'Blue Screen of Death'

– Banks, airlines, media also impacted

– Many PCs require individual fixes pic.twitter.com/vfyXTQxQFm — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) July 19, 2024

Das fehlerhafte Update führt bei Windows Rechnern zur “Blue Screen of Death”, wobei nur mehr ein blaues Bild angezeigt wird und nichts mehr geht. Inzwischen hat man bei CrowdStrike zwar eine Anleitung veröffentlicht, wie man das Update rückgängig macht, der Aufwand ist aber natürlich enorm, da man sich vorstellen kann, dass auf Flughäfen, Banken, Krankenhäusern und Co. nicht nur ein Rechner betroffen ist.

Bitcoin-Blockchain glänzt

Natürlich handelt es sich hier um eine Ausnahmesituation und es kommt nicht alle Tage vor, dass Banken und zahlreiche andere Unternehmen durch ein fehlerhaftes Update ausfallen, sodass die Welt im Chaos versinkt. Dennoch zeigt der aktuelle Fall einmal mehr auf, dass ein Großteil unseres Alltags von einer Handvoll Unternehmen gesteuert wird.

CrowdStrike ist ein Unternehmen, das offenbar für die Sicherheit vieler anderer Unternehmen weltweit zuständig ist, sodass ein Problem bei CrowdStrike zu globalen Problemen führen kann. Ähnlich verhält es sich natürlich, wenn es zu Problemen bei Apple, Meta, Google oder Samsung kommen würde. In dieser Zeit glänzt Bitcoin durch seine eigentliche Innovation: Die Dezentralität. Bitcoin ist eine Peer-to-Peer-Währung, die ohne zentralen Mittelsmann wie eine Bank auskommt, sodass auch kein zentraler Server abstürzen kann, der verhindern würde, dass eine Bitcoin-Zahlung funktioniert.

gm gm Today Banks, global payments systems, and the London stock exchange are all having outages because of a cybersecurity outage at CrowdStrike. Single point of failure Tik Tok next block, #Bitcoin keeps working. Protected by a global army of #Bitcoin miners.… pic.twitter.com/aCzZsOo1rn — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) July 19, 2024

Für Bitcoin ist nicht eine zentrale Partei verantwortlich und wenn ein Miner Probleme mit seiner Software hätte, hätte das keine Auswirkungen auf die Bitcoin-Blockchain, da die restlichen Miner weltweit das Netzwerk am Laufen halten würden. Ein Vorteil, der heute mehr denn je geschätzt wird, wie sich auch in der Kursentwicklung zeigt. Allein in den letzten 24 Stunden ist der Bitcoin-Kurs um über 4 % auf 66.000 Dollar gestiegen.

Es wird ohnehin schon erwartet, dass der Bitcoin-Kurs in diesem Jahr noch auf über 100.000 Dollar steigen kann. Weltweites Chaos durch fehlerhafte Updates und Banken, die daraufhin lahmgelegt werden, könnten das Bewusstsein der Menschen für das, was Bitcoin kann, noch zusätzlich verstärken und auch dafür sorgen, dass der Kurs noch deutlich höher steigt. Durch die starke Performance von Bitcoin profitiert natürlich auch der restliche Kryptomarkt, wobei auch die meisten Altcoins heute deutlich im Plus liegen. Vor allem beim neuen Base Dawgz ($DAWGZ) explodiert derzeit die Nachfrage.

Jetzt mehr über Base Dawgz erfahren.

Base Dawgz ($DAWGZ) profitiert von Bitcoin-Rallye

Während die Vorteile von Bitcoin immer mehr Menschen bewusst werden und auch der Kurs der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung dadurch steigt, legen auch die meisten Altcoins ordentlich zu. Vor allem neue Kryptowährungen, die noch ganz am Anfang stehen, bringen in diesem bullishen Umfeld enormes Gewinnpotenzial mit sich. Bei Base Dawgz ($DAWGZ) kennen Anleger derzeit kein Halten mehr und kaufen den neuen Meme Coin schon während des ICOs für über 2,5 Millionen Dollar.



(Base Dawgz Initial Coin Offering – Quelle: Base Dawgz Website)

Die Tatsache, dass schon während des Vorverkaufs $DAWGZ-Token im Wert von über 2,5 Millionen Dollar verkauft wurden, führt Analysten zu der Annahme, dass der Coin nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell durch die Decke gehen könnte. Schon während des Presales wird der Tokenpreis alle 7 Tage um 5 % erhöht, was frühen Käufern schon einen Buchgewinn bis zum Launch einbringt. Hält die bullishe Stimmung am Markt, die sich derzeit auch vermehrt auf Meme Coins ausbreitet, weiter an, könnte der $DAWGZ-Kurs nach dem Handelsstart an den Börsen schnell um das 5- bis 10-fache steigen.

Jetzt $DAWGZ im Presale kaufen.







Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Meme Games - Vereint Memes mit dem olympischen Geist. Olympischer Memecoin für 2024: Vereint Memes mit dem olympischen Geist.

Große Gewinne mit $MGMES: Tritt an für 25% Token-Bonus.

Unbegrenzte Teilnahme: Mehrfachkäufe erhöhen deine Gewinnchancen.

Setze deine Gewinne ein: Verdiene mehr durch Staking von Presale-Belohnungen. 9.8 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9.5 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.