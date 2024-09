Bitcoin Kurs Prognose: Crashs & Korrekturen! Krypto-Guru verrät: Wann wird der Bitcoin wieder pumpen?

Ein renommierter On-Chain-Analyst erklärt, wann Bitcoin seiner Prognose nach wieder Potenzial für intensive Aufwärtsbewegungen besitzt.

Die Kurse bleiben stabil, doch die Nerven sind im Keller: Nach dem Halving ist Bitcoin (BTC) zwar der Form halber auf ein neues Allzeithoch gestiegen – seitdem langweilt die Kryptowährung Nummer 1 allerdings mit schwacher Preisaktion.

-4,11 Prozent hat das digitale Asset innerhalb der letzten vier Wochen an Wert eingebüßt. Seit rund sieben Tagen beschleunigt sich die Abwärtsbewegung zusätzlich, schlägt mit -6,03 Prozent zu Buche. Woran liegt’s? Am Sommerloch, an einer saisonal bedingten Kursflaute? An einer veränderten Marktstruktur? Am fehlenden Kleinanleger?

Darüber zerbrechen sich zahlreiche Analysten und Branchenbeobachter derzeit die Köpfe. Der Tenor ist: In den Monaten August und September tut sich grundsätzlich nicht viel bei Digitalwährungen wie Bitcoin, Ethereum, Solana und Co. Ethereum (ETH) beispielsweise hat in den zurückliegenden vier Wochen fast 16 Prozent seines Wertes eingebüßt. Grund zur Sorge?

Die vergangenen Jahre auf den Kryptomärkten zeigen: Insbesondere im letzten, vierten Quartal trampeln die Krypto-Bullen – und heben die Preise der Coins auf völlig neue Ebenen. Das liegt neben der makroökonomischen Situation (aktuell: US-Wahlen im November) auch an psychologischen Faktoren – Anleger blicken optimistisch in die Zukunft, was tendenziell mehr Kapital in risikoreichere Assets wie Kryptowöhrungen fließen lässt.

Hinzu kommt der Halving-Effekt, der sich 2024 verwirklicht. Damit gemeint ist: In Jahren, in denen ein Bitcoin-Halving stattfindet, ist die Wahrscheinlichkeit einer Rallye im vierten Quartal deutlich höher als sonst. Historische Kurs-Verläufe signalisieren: Die Wahrscheinlichkeit eines Bull-Runs im Jahr des Halvings liegt bei 73 Prozent. Steuert Bitcoin also zielgerichtet auf ein neues Allzeithoch zu?

Ähnlich optimistisch äußert sich beispielsweise Top-On-Chain-Analyst Willy Woo in einer neuen Prognose. Der Verkaufsdruck der letzten Monate, etwa durch Verkäufe des Bundeskriminalamts, werde „langsam absorbiert“, so Woo. Er sieht insgesamt gute Zeichen beim Bitcoin Kurs Verlauf, schreibt seinen mehr als 1,1 Millionen Followern:

Overall, in terms of supply, things have moved from bearish towards neutral. pic.twitter.com/Ej2X9bJq5w

The influx of BTC (Germany, MtGox, DoJ) is slowly being absorbed.

Woo ist einer der beliebtesten und meistzitierten Bitcoin-Analysten der Branche – und macht aus seiner Begeisterung für die Kryptowährung Nummer 1 keinen Hehl. Der Neuseeländer kommentiert überzeugt: Bitcoin wird 1 Million US-Dollar und mehr erreichen – es braucht allerdings einige Jahre Zeit.

Doch er hat auch eine kurzfristige Prognose parat. Seine Einschätzung: Noch fehlt es den Bitcoin-Bullen an Nachdruck, um dauerhaft über den Widerstand bei 65.000 US-Dollar zu steigen und sich in Richtung neues Allzeithoch zu bewegen. Das bedeutet:

IMO, another month of sideways. Then let’s take a look again in October. https://t.co/TDCweb9T40

Oder, anders formuliert: Woos Prognose zufolge bleibt der September bearish. Erst ab Q4/2024 gelingt es dem Bitcoin-Kurs, das bearishe Momentum der letzten Monate abzuschütteln und eine nennenswerte Aufwärtsdynamik zu entwickeln.

Das bedeutet: Anleger bekommen noch einige Wochen Kaufgelegenheiten, bevor die Kurse potenziell explodieren. Wichtig: Ab Mittwoch rechnen Trader mit verstärkter Volatilität – Rücksetzer unter 60.000 US-Dollar bieten sich hier für den Einstieg oder Nachkäufe an. Bitcoin kaufen mit Paypal ist beispielsweise eine komfortable Möglichkeit, in Bitcoin zu investieren.

It’s a big week!

It’s time for unemployment data!

The projections are lower than the previous month: 4.2% (last month’s data was 4.3%).

A big miss is going to move markets significantly.

Expecting volatility for #Bitcoin to start from Wednesday.

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 2, 2024