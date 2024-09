Bitcoin Kurs Prognose: „Technisch im Abwärtstrend“! Scheitert BTC an der Bullrun-Grenze zu $65.200?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Eine neue Prognose mehrerer Top-Analysten lässt die jüngsten Kurssprünge bei Bitcoin (BTC) in einem ganz anderen Licht erscheinen: Demnach befindet sich der BTC Kurs der technischen Analyse zufolge weiterhin in einem Abwärtstrend. Kritischer Bereich: die 65.200-US-Dollar-Marke. Die muss Bitcoin überwinden, um die nächste Rallye auszulösen. Doch wird das gelingen – oder scheitert Bitcoin an der Bullrun-Grenze?

Wo steht Bitcoin Ende 2024?

Das ersehnte vierte Quartal steht vor der Tür – doch bislang lässt Bitcoin den nötigen Nachdruck vermissen, um den Kurs deutlich in bullishe Bereiche zu katapultieren. Innerhalb der letzten sieben Tage konnte BTC mit +8,31 Prozent zwar ordentlich zulegen – ob die Kryptowährung das Momentum kurzfristig allerdings weiter ausbauen kann, steht in den Sternen.

+0,30 Prozent ist der digitale Vermögenswert seit gestern gestiegen – immerhin: Die Flugbewegung zeigt kurzfristig nach oben. Das Problem dabei: Die Charts zeigen mittelfristig nach unten. Darauf verweisen Top-Analysten der renommierten Krypto-Börse Bitfinex in einer neuen Bitcoin Prognose.

Der technischen Analyse zufolge befindet sich Bitcoin nämlich unmissverständlich auf dem Weg nach unten. Seit März steigt Bitcoin nicht mehr höher – selbst wenn er pumpt, liegen die erreichten Hochs unter den zuvor erreichten Bestmarken. Trader sprechen in dem Fall von „niedrigeren Hochs“. Die Analysten von Bitfinex ergänzen: Bitcoin befinde sich jetzt in Reichweite des Höchststands vom 25. August. Der liegt bei 65.200 US-Dollar.

„Analysten von Bitfinex sind der Meinung, dass Bitcoin $65.2K überschreiten muss, um den Abwärtstrend zu durchbrechen. Faktoren wie die jüngste Zinssenkung der US-Notenbank und die Ankündigung des chinesischen Konjunkturprogramms unterstützen einen bullishen Ausblick. Spotmarkt-Käufe verlangsamen sich, achtet auf Konsolidierung.“

📈 Analysts at Bitfinex suggest #Bitcoin needs to surpass $65.2K to break downtrend. Factors like recent Fed rate cut and China’s stimulus announcement support a bullish outlook. Spot market buying slowing, watch for consolidation. #CryptoNews 💰 — Ultra | MSU🍄 Player | Crypto Updater (@pure_ai_chain_) September 24, 2024

Wichtig hierbei: Wie dargelegt entspricht Bitcoins aktuelle Preisaktion der Prognose zufolge der technischen Definition eines Abwärtstrends. Denn: Seit dem letzten Allzeithoch von 73.750 US-Dollar ist es BTC immer noch nicht gelungen, vor der Bodenbildung ein Hoch zu überschreiten.

Prognose: Wird Bitcoin demnächst steigen?

Das bedeutet: Sollten die Bitcoin-Bullen nicht bald trampeln und den Coin über die kritische 65.200-US-Dollar-Marke schieben, könnte sich eine neue Korrektur anschließen, bei der die jüngsten Fortschritte bei der Kursentwicklung wieder zunichtegemacht werden. Die Branchenbeobachter von CoinNess Global ergänzen:

„Eine Verlangsamung der Käufe auf dem Spotmarkt, die sich in einer Abflachung des kumulativen Volumendeltas widerspiegelt, könnte darauf hindeuten, dass sich die Preise auf dem derzeitigen Niveau konsolidieren könnten, bevor sie weiter ansteigen […]“

Analysis: Potential trend reversal if BTC breaks above $65.2K Bitcoin (BTC) has surged 16% since falling below $54,000 earlier this month, but analysts at Bitfinex Exchange caution that a bullish reversal remains unconfirmed, according to CoinDesk. They stressed that BTC must… pic.twitter.com/qbyZxEb4kK — CoinNess Global (@CoinnessGL) September 24, 2024

Zusammengefasst lässt sich festhalten: Bitcoin tradet mit gegenwärtig 63.300 US-Dollar lediglich wenige Prozent unter dem kritischen Bereich. Die Käufe sind gegenwärtig zwar weniger geworden – dafür hat die Kryptowährung einige andere bullishe Faktoren, die für sie arbeiten. Darunter neben den Zinssenkungen in China auch jene der US-Notenbank sowie die im vierten Quartal historisch positive Preisaktion. Wer einsteigen möchte: Ein Investment ist beispielsweise möglich per Paypal. Bitcoin kaufen mit Paypal ist eine von vielen Kleinanlegern gern genutzte Option.

China Panics: Cuts Multiple Rates And Reserve Ratio Requirements, Goes All-In To Prop Up Stocks https://t.co/Gc7JY51U37 — zerohedge (@zerohedge) September 24, 2024

Zuletzt aktualisiert am 24. September 2024

