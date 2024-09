Bitcoin Kurs Prognose: „Tickende Zeitbombe“, 96,4% Absturz-Risiko! Top-Analyst sieht neuen Crash – noch diese Woche

Ein beliebter Krypto-Trader mit hoher Erfolgsquote warnt bei Bitcoin (BTC) vor einem neuen Crash – noch diese Woche. Muss der BTC Kurs erst abstürzen, bevor er sich zu neuen Höchstständen aufschwingen kann?

Es sah gerade noch so gut aus: +2,56 Prozent konnte der Bitcoin Kurs innerhalb der letzten sieben Tage zulegen – der Vorstoß über 60.000 US-Dollar ließ hoffen. Wirklich verwandeln konnten die Bullen den Ball aber nicht: Innerhalb der letzten 48 Stunden sieht sich Bitcoin (BTC) wieder unter Druck, musste sogar den $60k-Bereich verlorengeben. Die erwarteten Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve werfen ihren Schatten voraus, wie auch Bloomberg kommentiert.

Aktuell tradet die Kryptowährung Nummer 1 nach einem Rücksetzer um 0,41 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden bei 58.750 US-Dollar. Trader wissen: Die Kryptowährung Nummer 1 hat nur eine begrenze Anzahl an Versuchen, sich über die Widerstände zu bewegen. Scheitert BTC, droht ein neuer Rücksetzer auf alte Tiefststände. Davor warnt aktuell beispielsweise der beliebte Top-100-Trader PermabearXBT.

Der Analyst an seine mehr als 22.000 Follower auf X:

Er bezweifle „AUSSERORDENTLICH“, dass der Bitcoin Kurs vorab auf 65.000 US-Dollar steigen kann, das sei unwahrscheinlich.

once we take this high out, all it needs to do is lose that 59k and we will see new lows, I EXTREMELY doubt we go for the 65k fvg before that seems unreasonable to me

Seine Prognose: Bitcoin könnte in den nächsten 48 Stunden zwar nochmal pumpen und sich auf bis zu 62.000 US-Dollar bewegen. Ab dem 19. stellt der Analyst jedoch eine intensive Korrektur in Aussicht, bei der Bitcoin auf neue Tiefststände taumelt. Sein Preisziel: 50.000 US-Dollar!

Dazu erinnert er an seine Prognosen aus der Vergangenheit, ergänzt: Seine Vorhersagen würden in 96,4 Prozent aller Fälle zutreffen. Das, so der Chart-Experte, sei „alles, was ich sagen werde“. Der nächste Kurs-Ausbruch nach oben würde die Leute dann wieder verwirren und optimistisch werden lassen, so seine Einschätzung:

the next sweep of the high that is coming will make everyone bullish again

interesting how bearish and quiet hater have become at this move down suddenly and they will be loud again soon

— PermabearXBT | TEAM $WOO | (@permabearXBT) September 16, 2024