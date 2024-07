Bitcoin News: Das Land Sachsen und die 50.000 Bitcoins

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Dass Deutschland zumindest kurzfristig zum Bitcoin Wal wird, damit haben wahrscheinlich die wenigsten gerechnet. Tatsächlich befanden sich bis vor kurzem noch rund 50.000 Bitcoin im Besitz der deutschen Behörden, genauer gesagt des LKA Sachsen. Doch mittlerweile sind die Bitcoin verkauft, womit es zumindest zu kurzen Kursirritationen kam, wobei die Auswirkung der begonnen Mt. Gox Rückzahlungen vermutlich größer war.

Aktuell notiert der Bitcoin allerdings wieder bei rund 66.000 US-Dollar und ist damit auf Wochensicht um rund 14 % gestiegen. Auch bei den anderen Kryptos geht es nach einer längeren Durststrecke wieder aufwärts. Ethereum stieg auf Wochensicht um rund 11 % und liegt derzeit bei über 3.400 US-Dollar. Der Fear and Greed Index steht mit 57 auch wieder deutlich näher an Greed als an Fear.

Rückblick: Movie2k.to und die Bitcoin

Aber wie kam es jetzt, dass Deutschland kurzfristig zum Kryptowal wurde? Nun, eine ziemlich entscheidende Rolle spielt dabei die Webseite Movie2k.to auf der man bis 2013 sich die neuesten Blockbuster und Serien anschauen konnte. Die Plattform galt bis zu ihrer Abschaltung als eines der meistbesuchten Streamingportale im deutschen Raum. Das Problem an der Sache – die Plattform war hochgradig illegal.

Im Jahr 2019 wurden dann zwei mutmaßliche Betreiber der Seite festgenommen – übrigens nicht zu verwechseln mit den Betreibern der Seite Movie4k.to, von denen einer der Betreiber weiterhin auf der Flucht ist. Ebenfalls festgenommen wurde ein Immobilienmakler, der beschuldigt wird, das Geld aus dem Erlös der Seite für die Besitzer in Immobilien angelegt zu haben. Der Vorwurf gegen ihn lautet auf Geldwäsche. Zwei der Beschuldigten haben im Zuge des Verfahrens rund 50.000 Bitcoins an die Behörde übertragen – freiwillig. Die BTC stammen ebenfalls aus den Erlösen des illegalen Streamingportals.

Warum das LKA Sachsen die Bitcoin verkaufen musste – und was mit dem Erlös geschieht

Einer der größten Bitcoin Wale sind die USA – die geschätzt etwa 210.000 Bitcoin halten. Große Mengen davon stammen aus der Beschlagnahmung des illegalen Marktplatzes Silkroad. El Salvador besitzt etwa 2.300 Bitcoin. Bei Bulgarien rätselt man noch, ob das Land wirklich im Besitz von 200.000 Bitcoin ist oder nicht.

Warum also hat Deutschland jetzt seine Bitcoin Bestände verkauft? Das liegt daran, dass eine Strafverfolgungsbehörde nicht wie ein Kryptotrader agieren kann und darf. Grund dafür ist die deutsche Strafprozessordnung, die sagt, dass Vermögenswerte, bei denen ein Wertverlust von 10 % oder höher drohen kann, zeitnah veräußert werden müssen (§ 111k StPO – Verwertung). Bei der großen Volatilität von Kryptowährungen ist das ein durchaus realistisches Szenario. Allerdings verkaufte die Behörde die Bitcoin, die auch „der Sachsenschatz“ genannt wurden, nicht auf einen Schlag. Vielmehr wurden in einem Zeitraum von etwa vier Wochen die BTC auf den Markt geworfen. Beauftragt wurde damit ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Bankhaus aus Frankfurt am Main. Der Erlös beläuft sich auf rund 2,6 Milliarden Euro.

Allerdings hat der Staat auf das Geld (noch) keinen Zugriff, da das Geld, wie es so schön heißt, noch nicht rechtskräftig eingezogen wurde. Dafür muss erst der komplette Prozess um Movie2k.to beendet und das Urteil rechtskräftig sein. Bis dahin handelt es sich lediglich um eine „verwahrte Hinterlegung“.

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2024

