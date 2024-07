Bitcoin oder 99Bitcoins: Wo lohnt sich der Einstieg jetzt?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Bitcoin-Kurs steckt in einer Seitwärtsbewegung fest und das wirkt sich auf den gesamten Kryptomarkt aus. Während es noch im ersten Quartal zu einer scheinbar nicht enden wollenden Rallye gekommen ist, fallen die Kurse seitdem eher. Experten erwarten, dass der Bullrun früher oder später weitergehen wird und Bitcoin im Laufe des Jahres noch die 100.000 Dollar Marke knackt. Bis dahin stellen sich viele Anleger die Frage, ob es auch gewinnbringendere Alternativen gibt. Auch die Frage, ob sich der Einstieg bei 99Bitcoins mehr lohnen könnte, steht im Raum. Ein Blick auf die aktuellen Entwicklungen bringt zumindest etwas Licht ins Dunkel.

Bitcoin-Kurs könnte noch weiter fallen

Der Bitcoin-Kurs hat in den letzten Monaten schon deutlich nachgegeben. Vom Allzeithoch, welches bei fast 74.000 Dollar liegt, ist der Kurs mit aktuell rund 58.000 Dollar weit entfernt. Die Korrektur kam auch nicht ganz ohne Grund. Das deutsche Bundeskriminalamt und die insolvente Kryptobörse Mt. Gox haben zusammen Coins im Wert von über 10 Milliarden Dollar, die auf den Markt kommen. Der Abverkauf der 50.000 Bitcoin im Wert von über 3 Milliarden Dollar durch das deutsche BKA ist inzwischen abgeschlossen.

BREAKING: The German Government is now out of Bitcoin. The German Government just sent 3846.05 BTC ($223.81M) to Flow Traders and 139Po (likely institutional deposit/OTC service). The German Government has 0 BTC ($0.00M) remaining. pic.twitter.com/R2vfylR1b2 — Arkham (@ArkhamIntel) July 12, 2024

24 Tage hat es gedauert, die 50.000 Bitcoin zu verkaufen. Der Verkaufsdruck war aber bei weitem nicht so hoch wie der, der durch die insolvente Kryptobörse Mt. Gox aufkommen könnte. Diese besitzt Kryptowährungen im Wert von über 8 Millionen Dollar, die nun auch auf den Markt kommen und schon der Transfer der ersten 2,7 Milliarden Dollar hat kürzlich für einen Kursrutsch bei Bitcoin und Co. gesorgt. Da Gläubiger 10 Jahre auf ihre Coins warten mussten, ist es wahrscheinlich, dass der Großteil seine Gewinne dann realisieren und die Coins verkaufen wird. Dieses Ereignis könnte der Fortsetzung des Bullruns also noch im Weg stehen, weshalb auch immer mehr Investoren auf 99Bitcoins ausweichen.

Ist 99Bitcoins die bessere Wahl?

Bei der Frage, welcher Coin die “bessere” Wahl ist, muss man natürlich mehrere Aspekte beachten. Grundsätzlich gilt es zu klären, was man unter “besser” versteht. 99Bitcoins ($99BTC) wird Bitcoin sicher nicht als größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung ablösen, aber das ist auch nicht nötig, um mit dem Coin eventuell höhere Renditen als mit Bitcoin zu erzielen. 99Bitcoins ist eine Plattform, auf der sich Nutzer schon seit Jahren über den Kryptomarkt informieren können, was dazu geführt hat, dass der Youtube-Kanal von 99Bitcoins inzwischen über 700.000 Abonnenten hat und auch der Newsletter wurde über 2 Millionen Mal abonniert. Nun bringen die Betreiber mit $99BTC eine eigene Kryptowährung auf den Markt, die enormes Potenzial hat.

Nicht nur die Bekanntheit von 99Bitcoins spricht dafür, dass $99BTC derzeit die bessere Wahl sein könnte. Während der Bitcoin-Kurs einigen Analysten zufolge durch Mt. Gox noch unter die 50.000 Dollar Marke fallen könnte, ist $99BTC noch im ICO erhältlich, wobei der Preis bis zum Handelsstart an den Börsen noch erhöht wird, sodass frühe Käufer einen Buchgewinn mitnehmen können, während der restliche Markt korrigiert. Die Tatsache, dass schon im ICO Token im Wert von 2,4 Millionen Dollar verkauft wurden, stimmt Analysten bullish.

99Bitcoins liefert mehrere Funktionen

Tokenbesitzer können bei $99BTC aber nicht nur auf eine potenzielle Wertsteigerung hoffen. Der neue Coin verfügt auch über eine Staking-Funktion, bei der die jährliche Rendite davon abhängt, wie viele Token sich im Staking Pool befinden. Dadurch ist die Rendite am Anfang besonders hoch, da der Coin noch neu ist und es noch nicht so viele Staker gibt. Derzeit liegt die APY noch bei 700 % und auch wenn dieser Wert noch sinkt, kann er sich auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln.



(99Bitcoins Staking Übersicht – Quelle: 99Bitcoins Website)

Eine Staking-Rendite, die ein passives Einkommen ermöglicht, ist aber nicht alles, worauf sich Tokenbesitzer freuen können. Wer im Besitz von $99BTC ist, erhält außerdem Zugang zu exklusiven Inhalten der Lernplattform und zu Trading-Signalen und kann sich so vielleicht einen Vorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern sichern. Alles in allem scheinen die Chancen also gut zu stehen, dass $99BTC seinen Wert nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen vervielfachen könnte, während eine weitere Korrektur bei Bitcoin nicht ausgeschlossen werden kann. In bullishen Prognosen sprechen Analysten von einem möglichen Anstieg um das 10-fache für $99BTC.

Jetzt $99BTC im Presale kaufen.







Zuletzt aktualisiert am 13. Juli 2024

