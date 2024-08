Crypto All Stars: Neuer Meme-Coin sammelt 330.000 US-Dollar in nur 48 Stunden

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der neue Meme-Coin Crypto All-Stars ($STARS) hat innerhalb der ersten 48 Stunden nach dem Start des Vorverkaufs über 330.000 Dollar eingenommen.

Der neue Token startet eine Meme-Coin-Party, bei der Inhaber der Top-Meme-Coins wie Dogecoin ($DOGE), PepeCoin ($PEPECOIN) oder Shiba Inu ($SHIB) mit dem nativen Token $STARS massive Belohnungen erhalten können. Das Projekt bietet eine neue Möglichkeit für Meme-Coin-Wale und Minnows, ein passives Einkommen aus ihren Beständen zu generieren. Investoren können ihre Meme-Coins staken und eine atemberaubende jährliche prozentuale Rendite (APY) von 5.424% erzielen.

Aber das ist noch nicht alles – Investoren können bis zu dreimal mehr verdienen, indem sie einfach nur $STARS-Token halten. Der Token kann direkt auf der Website von Crypto All-Stars erworben werden. Der Preis beträgt derzeit 0,00138 US-Dollar pro $STARS-Token. Die erste Phase endet in weniger als 24 Stunden. Danach wird der Vorverkaufspreis für die nächste Phase auf 0,0013855 US-Dollar steigen.

Die optimale Strategie für Investitionen in Meme-Coins: Staking

Die Meme-Coins haben dieses Jahr einen wilden Ritt hinter sich. In der ersten Jahreshälfte haben die „Scherz-Währungen“ Bitcoin ($BTC) bei den Gewinnen überholt. Token wie Floki ($FLOKI) und Shiba Inu ($SHIB) waren die Top-Performer mit Gewinnen von 418% bzw. 67% im Vergleich zu den 48,4% von Bitcoin. Ein weiterer bemerkenswerter Performer war $PEPECOIN mit einem Anstieg von

384,68 %, während der größte Gewinner Brett ($BRETT) einen Anstieg von 746,27 % verzeichnete. Die ersten beiden Monate der zweiten Jahreshälfte waren allerdings weniger günstig für Meme-Coins. Das wird in der MarketVector™ Meme Coin Index Grafik deutlich, welche die sechs wichtigsten Meme Coins verfolgt. Das Diagramm zeigt einen starken Anstieg von Mitte Februar bis in die ersten sechs Monate, gefolgt von einem Abschwung ab Mitte Juni.

Wie geht es mit den Meme-Coins weiter? Ehemalige Analysten von Goldman Sachs vermuten, dass der diesjährige Anstieg erst der Anfang eines profitablen Zyklus sein könnte. Die Bitcoin-Wale haben BTC noch nicht aufgegeben. Im Gegenteil, sie haben ihre Bestände während des jüngsten Abschwungs aufgestockt, was ein positives Zeichen für die gesamte Branche ist. Da der genaue Zeitpunkt des nächsten Bullenmarktes in den Sternen steht, kann das Staking von Meme-Coins eine strategische Investition sein, besser als die Token ungenutzt in der Wallet liegen zu lassen. Staking bietet die Möglichkeit, passives Einkommen zu generieren und den Wert der Investition zu steigern, während sich der Markt erholt. Mit Crypto All-Stars verwandeln sich Meme-Coins von einfachen Icons für Spaß und Humor in Möglichkeiten für massive Gewinne.

Hier geht es zu Crypto All-Stars

Weltweit erste einheitliche Plattform für Staking: Crypto All-Stars startet MemeVault

Crypto All-Stars ist das erste Projekt, das mit MemeVault eine einheitliche Staking-Plattform einführt. MemeVault ist ein Staking-Protokoll, das es Investoren ermöglicht, eine Menge $STARS zu verdienen, indem sie beliebte Meme-Coins wie $DOGE und $PEPE staken. Aber das ist noch nicht alles – $BRETT, $SHIB und $FLOKI sind ebenfalls zur Crypto All-Stars Party eingeladen. Die Top 11 der Meme-Coins können auf der Plattform gegen Belohnungen gestaked werden. Hier ist die aktuelle Liste:

Aber wer denkt, die Gästeliste sei damit komplett, der irrt. Weitere Meme-Coins werden bald hinzukommen, denn die Party hat gerade erst begonnen. Der MemeVault wurde entwickelt, um nahtlos Multi-Token und Multi-Chain-Meme-Coins in einem einzigen System zu verwalten. Investoren können ihre Gewinne maximieren, indem sie $STARS-Token halten. So können sie bis zu dreimal höhere Renditen erzielen als bei herkömmlichen Staking. Dieses Setup bietet die Möglichkeit, ein beträchtliches passives Einkommen aus Token zu generieren, die derzeit “gehodelt” werden.

Im Mittelpunkt von Crypto All-Stars steht das Staking, das langfristiges Halten fördert und sich positiv auf den Preis von $STARS auswirkt, indem es das zirkulierende Angebot reduziert. Rund 137 Millionen $STARS befinden sich derzeit im MemeVault, was mehr als die Hälfte des gesamten Raising Capitals ausmacht. Dieser Fokus auf das Staking in Kombination mit dem in nur zwei Tagen eingeworbenen Kapital ist der Grund, warum der beliebte YouTube-Influencer Jacob Crypto Bury glaubt, dass Crypto All-Stars das Potenzial hat, seinen Wert zu verzehnfachen.

Wie man am Vorverkauf von Crypto All-Stars teilnimmt

Der gesamte Bestand an $STARS beläuft sich auf 42 Milliarden Token, von denen 20 % für den Vorverkauf reserviert sind, was etwa 8 Milliarden $STARS entspricht. Weitere 25 % sind für Staking-Belohnungen reserviert, was etwa 10,5 Milliarden $STARS entspricht, und weitere 25 % sind für die Erweiterung des MemeVault-Ökosystems geblockt. Um am Vorverkauf teilzunehmen, besuchen Sie die Website des Projekts, verbinden Sie Ihr Wallet (z.B. Best Wallet) und sichern Sie Ihre Token mit ETH, USDT oder BNB. Zahlungen per Kreditkarte werden ebenfalls über das sichere und benutzerfreundliche Widget akzeptiert. Crypto All-Stars wurde von Coinsult einer strengen Prüfung unterzogen, bei der keine kritischen Probleme mit dem Smart Contract des Tokens festgestellt wurden. Bleiben Sie auf dem Laufenden und verbinden Sie sich mit der Community auf Telegram oder X. Machen Sie mit, staken Sie Ihre Meme-Token und kaufen Sie jetzt $STARS.

Hier geht es zu Crypto All-Stars

Zuletzt aktualisiert am 13. August 2024

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.