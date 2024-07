Dogecoin Prognose 2024: Steigerung um 131 % erwartet, PlayDoge erzielt 5,8 Millionen Dollar im Vorverkauf

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

PlayDoge ($PLAY) hat mit seinem PreSale mehr als 5,8 Millionen Dollar an Raising Capital eingesammelt und könnte diese Woche die 6-Millionen-Dollar-Marke knacken.

PlayDoge nutzt die wieder erwachte Begeisterung für Meme-Münzen, insbesondere für solche mit Shiba-Inu-Charme wie Dogecoin ($DOGE) – für den 2024 ein Wachstum von 131 % prognostiziert wird – und wirft seinen eigenen virtuellen Shiba Inu in die Waagschale. Das Handyspiel von PlayDoge, das in Kürze auf den Markt kommen wird, ermöglicht es den Spielern, mit einem Shiba Inu-im Pixel Look zu interagieren. Denn das Spiel ist vom Tamagotchi, also dem Klassiker der 90er Jahre inspiriert. Neben dem Spielspaß können sich die Spieler auch Belohnungen in Form von $PLAY Token verdienen. Bereits vor dem Start des Spiels können sich Investoren $PLAY zum Vorverkaufspreis von 0,00522 US-Dollar pro Token sichern, bevor der Preis auf 0,00523 US-Dollar steigt, denn in weniger als zwei Tagen schließt PlayDoge eine weitere Vorverkaufsphase ab. Mit einem festen Gesamtangebot von 9,4 Milliarden PLAY-Token liegt der aktuelle Preis immer noch deutlich unter dem anderer Meme-Coins, die keinen Nutzen bieten, aber doppelt so viel kosten wie PlayDoge. Investoren, die von diesem Vorteil profitieren möchten, sollten schnell handeln, um sich ihre Token zu sichern. Mit dem erwarteten Zufluss von Investitionskapital in den kommenden Tagen könnte PlayDoge sein gesetztes Pre-Sale-Ziel schnell erreichen.

Dogecoin soll 2024 0,3 US-Dollar erreichen – PlayDoge könnte folgen

Der diesjährige Superzyklus der Meme-Coins wurde weitgehend von Hunde-Token dominiert, wobei $DOGE und Shiba Inu ($SHIB) das Feld anführten. Die Marktkapitalisierung von $DOGE stieg von 12 Milliarden Dollar auf 32,82 Milliarden Dollar, während $SHIB seit Jahresbeginn von 6,1 Milliarden Dollar auf 26,89 Milliarden Dollar anstieg. Diese Platzhirsche ebneten den Weg für Newcomer wie DogWifHat mit einem unglaublichen Anstieg von 1.324 % und Floki ($FLOKI) mit einem Anstieg von 436 %. Trotzdem ist Dogecoin immer noch ein Schatten seines früheren 2021-Ichs, als der Kurs auf sein Allzeithoch von 0,73 Dollar stieg. Mit der erneuten Aufmerksamkeit, die die Memecoins in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 auf sich ziehen werden, werden viele Händler ihre Aufmerksamkeit wieder auf den ersten Hundecoin richten. Ein Faktor, der zum Anstieg von Dogecoin beiträgt, sind die ersten Gerüchte, dass Elon Musk $DOGE als Zahlungsmethode auf X integrieren wird, während sein Team die Social-Media-Plattform weiterentwickelt.

Ein weiterer Faktor ist die Entwicklung von Tools zur Integration von Dogecoin-Zahlungen in Business-Technologie-Stacks, die es Kunden ermöglichen, in $DOGE zu bezahlen. Aus diesem Grund wird prognostiziert, dass $DOGE im Jahr 2024 0,30 Dollar erreichen könnte – mit einem potenziellen Höchststand von über 0,4 US-Dollar.

Wenn sich das bullische Szenario bewahrheitet, könnten die neuen Token die Meme-Coins über die Grenzen der üblichen Standards hinaus treiben und bald auf der Welle eines zweiten Meme-Coin-Superzyklus reiten, der von Dogecoin angeführt wird.

Ein solches neues Gesicht ist PlayDoge, der weit mehr bietet als nur der nächste Shiba-Inu-Token in der Wallet eines Investors zu sein – er ist das Tor zu einem endlosen Vergnügen in einem Spiel, das süchtig macht und nostalgische Erinnerungen weckt. Die Bedeutung von PlayDoge im Krypto-Bereich geht jedoch über den Meme-Coin-Bereich hinaus. PlayDoge versucht auch, ein hartnäckiges Problem anzugehen, das viele Play-to-Earn (P2E)-Spiele plagt.

PlayDoge: Das beste Play-to-Earn-Spiel, minus die Probleme von Axie Infinity

PlayDoge hat einen neuen Ansatz, um ein Problem zu lösen, mit dem andere P2E Games kämpfen. Ein bekanntes Muster bei den meisten Play-to-Earn-Spielen ist, dass die Token zunächst im Wert steigen, dann aber mit einem Überangebot konfrontiert werden, da die Händler sie nur horten, um sie in echte Dollar umzutauschen.

Dieses Phänomen erinnert an die Anfänge von Axie Infinity, als Geschichten von Leuten kursierten, die ihre Jobs aufgaben und das Spiel als Geschäft betrieben, bei dem wohlhabende Leute Spieler sponserten, die in ihrem Namen spielten.

Die gute Nachricht für Axie Infinity ist, dass sich die Dynamik verschoben hat und die neuen Spieler den Spaß über den Profit stellen – was auch der Grund dafür ist, dass es das Spiel bis zum heutigen Tag gibt. Grundsätzlich sollte bei Spielen der Spaß im Vordergrund stehen. Es geht nicht nur darum, Token zu verdienen, um sie in der realen Welt einzulösen. Das Spiel selbst sollte so attraktiv sein, dass die Spieler die gewonnenen Token im Spiel selbst ausgeben. Genau diese Philosophie verkörpert PlayDoge. Inspiriert von der interaktiven Natur des Tamagotchi bietet PlayDoge ein fesselndes Erlebnis, das an die beliebten Spiele der 1990er Jahre erinnert, die auch heute noch Kultcharakter haben.

Die Spieler verdienen $PLAY-Token, wenn sie sich um ihre virtuellen Shiba Inu kümmern und sich um ihre Bedürfnisse wie Training, Fütterung und angemessene Ruhezeiten kümmern. Diese Token können im Spiel für verschiedene Zwecke verwendet werden, vom Spielen von Minispielen bis hin zur Pflege der virtuellen Haustiere. Aus diesem Grund bezeichnet der YouTuber The Crypto Mark PlayDoge als das beste Spiel, mit dem man Geld verdienen kann, und prognostiziert für den $PLAY-Token ein Wachstum um den Faktor 100.

Der Erfolg eines jeden Meme-Coins beruht auf der Gemeinschaft – und auf dem Staking

PlayDoge weiß um die Bedeutung seiner Community und lebt das ganz nach dem Vorbild von Dogecoin und Shiba Inu aus.

Die Social-Media-Präsenz ist voll von unterhaltsamen und witzigen Inhalten, und die wachsende Community wird eingeladen, ihre Kreativität zu beweisen. Dafür gibt es natürlich auch Rewards. Um teilzunehmen, folgen Sie bitte den unten stehenden Schritten:

Darüber hinaus bietet PlayDoge hohe Belohnungen für das Staking. Derzeit liegt sie bei 84 % APY. Die ersten Investoren haben bereits ein starkes Engagement für das Projekt gezeigt, indem sie 228 Millionen $PLAY-Token in den Staking-Vertrag eingezahlt haben – eine Investition von insgesamt 1,1 Millionen $. Dies entspricht fast 20 % der eingeworbenen Mittel. Diese Faktoren erhöhen die Attraktivität von PlayDoge für Investoren beträchtlich. Hinzu kommt, dass PlayDoge auf der Smart Chain von BNB basiert und somit auf dem Radar der weltweit größten zentralen Börse Binance für eine mögliche Notierung auftauchen könnte.

Wenn dies der Fall sein sollte, könnte die erhöhte Liquidität von Tradern und Investoren den Preis von $PLAY in die Höhe treiben. Sichern Sie sich Ihre $PLAY-Token, indem Sie Ihr Wallet mit der PlayDoge-Website verbinden und Token mit BNB, USDT, ETH oder einer Bankkarte kaufen.

Der Smart Contract von PlayDoge wurde von SolidProof einer umfassenden Prüfung unterzogen. So können sich potenzielle Investoren auf die Sicherheit des Projekts verlassen. Bleiben Sie über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden, indem Sie der Community auf X und Telegram beitreten. PlayDoge verbessert nicht nur die Welt der Meme-Coins – er verändert auch P2E. Seien Sie Teil dieser Veränderung und kaufen Sie jetzt $PLAY.

Zuletzt aktualisiert am 25. Juli 2024

