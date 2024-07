Ernüchternde erste Woche: Warum die Spot Ethereum ETFs trotzdem kein Flop sind

Nach der Markteinführung der Spot Bitcoin ETFs und dem Bitcoin Halving waren die Ethereum ETFs wohl das bullishste Ereignis in diesem Jahr. Zumindest haben sich Anleger das erhofft. Schon bei Bitcoin hat sich gezeigt, dass durch börsengehandelte Fonds Milliarden von Dollar in den Markt gespült werden können und dasselbe hat man sich nun auch für Ethereum gewünscht. Am Dienstag sind die Ethereum ETFs in den USA auf den Markt gekommen. Die Auswirkungen auf den Kurs waren bisher aber bescheiden. Bedeutet das, dass die Ethereum ETFs ein Flop sind?

Man könnte meinen, wenn alle Ethereum ETFs gleichzeitig zugelassen werden, dass es in der ersten Woche nur Kapitalzuflüsse geben kann, weil es ja noch nichts zu verkaufen gibt, wenn noch niemand investiert hat. Das würde auch stimmen, wenn da nicht Grayscale wäre. Genau wie bei Bitcoin hat Grayscale auch bei Ethereum schon vor der Zulassung seines ETFs einen Ethereum Trust auf dem Markt gehabt, über den Anleger in die Kryptowährung investieren konnten.

Dieser wurde mit dem Handelsstart der ETFs in einen solchen umgewandelt, sodass Anleger nun die Möglichkeit hatten, ihre Anteile sofort zu verkaufen. Diese Möglichkeit wurde auch bereits von vielen Investoren genutzt. Allein in den ersten 4 Handelstagen hat Grayscale im Auftrag seiner Kunden ETH im Wert von über 1,5 Milliarden Dollar verkauft.

The first week of #Ethereum spot ETFs ended with a net total of $341.8M in outflows.

In a mere 4 days, @Grayscale has had the most $ETH ETF trading volume with $1.5B in outflows.

On the flip side, @BlackRock has done nothing but accumulate and finishes the week with $442M in… pic.twitter.com/B5xZOjS4Zk

— CryptosRus (@CryptosR_Us) July 27, 2024