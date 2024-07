Erwartungen Ã¼bertroffen: So stark war der erste Handelstag der Ethereum ETFs

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Seit Monaten warten Anleger darauf, dass die Spot Ethereum ETFs in den USA in den Handel kommen. Nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC die börsengehandelten Fonds überraschend genehmigt hat, ist der ETH-Kurs um 20 % gestiegen. Die Euphorie der Investoren war kaum noch zu bremsen, da sich viele einen ähnlichen Effekt wie bei Bitcoin nach der Markteinführung der Bitcoin-ETFs erhoffen. Heute zeigt sich, dass sich das Warten gelohnt haben könnte. In Bezug auf das Handelsvolumen übertreffen die Fonds alle Erwartungen.

Über eine Milliarde Dollar am 1. Tag

Zwar sagt das Handelsvolumen nichts über die Netto-Kapitalzuflüsse aus, die unterm Strich übrig bleiben und tatsächlich in Ethereum investiert werden, es verschafft aber einen ersten Eindruck darüber, wie hoch das Interesse an ETH überhaupt ist. Schon in den ersten Stunden wurden die ETFs für über 300 Millionen Dollar gehandelt. Nach der Halbzeit war bereits die 600 Millionen Dollar Marke geknackt.

HALFTIME: Nearly $600m so far, putting them on pace to hit $1b and change by EOD which would be about exactly 20% of the $4.6b that bitcoin ETFs did on Day One, which would nail our prediction. Re flows: that data comes tonight and tmrw night, but if we assume $ETHE volume is… pic.twitter.com/6DhQ1ylDhl — Eric Balchunas (@EricBalchunas) July 23, 2024

Nach Börsenschluss liegt das Handelsvolumen nun bei über einer Milliarde Dollar. Damit wurden die Erwartungen des Bloomberg-Analysten Eric Balchunas sogar noch leicht übertroffen. Er hat für den ersten Tag ein Volumen von einer Milliarde Dollar vorhergesagt. Diese Marke wurde aber schon eine Stunde vor Handelsschluss erreicht. Die genauen Zahlen dürften morgen vorliegen.

JUST IN – Ethereum ETF trading volume hits $1 billion! pic.twitter.com/drWOUoWUG7 — Altcoin Daily (@AltcoinDailyio) July 23, 2024

Andere Analysten sind zu dem Entschluss gekommen, dass die Ethereum-Fonds in etwa ein Drittel des Kapitals der Bitcoin-Fonds anziehen werden. Um das zu bestätigen oder zu widerlegen, reicht der erste Handelstag allerdings noch nicht aus. Hierfür braucht es einen längeren Betrachtungszeitraum.

Kurs unverändert

Was sich zunächst extrem bullish anhört, hat sich auf den ETH-Kurs erstmal nicht ausgewirkt. Ethereum notiert nach wie vor knapp unter der 3.500 Dollar Marke und damit nicht unbedingt höher als gestern. Das Handelsvolumen besteht auch nicht nur aus Kapitalzuflüssen, da von Grayscales ETF wieder Kapital abgezogen wurde, wie man das schon bei der Einführung der Bitcoin-ETFs beobachten konnte. Langfristig dürften sich die Fonds aber dennoch positiv auf den Kurs auswirken.



(ETH Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden – Quelle: Coinmarketcap)

Die Marktkapitalisierung von Ethereum beträgt in etwa ein Drittel der von Bitcoin. Das bedeutet, dass die Nachfrage nach den ETH-Fonds noch etwas steigen müsste, um einen ähnlichen Effekt auf den Ether-Kurs zu haben, wie es bei den Bitcoin-Fonds und BTC der Fall war. Auch wenn die Auswirkungen nicht ganz so stark sein sollten wie nach der Markteinführung der Bitcoion-Fonds erwarten Analysten, dass Ethereum schon in den nächsten 2 – 3 Monaten auf 5.000 Dollar steigen könnte. Kommt es dazu, dürften auch zahlreiche Token, die auf Ethereum basieren, zu den Gewinnern gehören. Auch der neue WienerAI ($WAI) könnte von der Situation profitieren.

Zuletzt aktualisiert am 23. Juli 2024

