Ethereum ETFs kommen in 3 Tagen: So bullish sind die Kursziele der Experten

2024 ist ein gutes Jahr, um in den Kryptomarkt zu investieren. Zumindest hat es selten so viele bullishe Ereignisse gegeben, die innerhalb eines Jahres zusammenfallen. Das Bitcoin-Halving, welches alle vier Jahre durchgeführt wird, wurde heuer bereits im April durchgeführt und im Januar wurden bereits Spot Bitcoin ETFs in den USA zugelassen, die Milliarden von Dollar in den Markt gespült haben. Nun stehen mit Ethereum ETFs bereits die nächsten Krypto-Fonds kurz vor der Markteinführung in den Vereinigten Staaten. Experten sind daher extrem bullish für ETH gestimmt.

Handelsstart am 23. Juli

Lange hat es nun Gerüchte gegeben, ob und wann die Ethereum ETFs in den USA zugelassen werden. Dass die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC grünes Licht gegeben hat, ist inzwischen schon länger bekannt, der Handelsstart der börsengehandelten Fonds wurde aber bereits mehrfach verschoben. Am 23. Juli soll es nun aber tatsächlich so weit sein, sodass mit ETH die zweite Kryptowährung nach Bitcoin endgültig an der Wall Street Akzeptanz findet.

Confirmation! July 23rd the party begins, atleast 5 #Ethereum ETFs are going to go live for trading. The bull market is here. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 19, 2024

Schon die Spot Bitcoin ETFs haben sich extrem bullish auf den gesamten Kryptomarkt ausgewirkt und auch wenn der Effekt durch die Ether-Fonds nicht ganz so stark sein wird, erwarten sich Analysten auch hier einen Kapitalzufluss in Milliardenhöhe. Krypto-Wale haben bereits begonnen, ETH im großen Stil von den Börsen abzuziehen und erwarten massive Kurssteigerungen.

With spot #EthereumETFs launching soon in the US, all eyes are on $ETH’s price. An #Ethereum whale just withdrew 16,449 $ETH (worth ~$50.3M) from Binance, as Ethereum’s price rebounded past $3,000. What impact will this have on the wider #Crypto market? #99Bitcoins #ETH pic.twitter.com/fLqZnTW874 — 99Bitcoins (@99BitcoinsHQ) July 19, 2024

Allerdings hat die Entwicklung rund um die Spot Bitcoin ETFs auch gezeigt, dass der Effekt nicht unmittelbar nach der Markteinführung eintreten muss. Nach dem Handelsstart der Bitcoin-Fonds hat es erst eine Korrektur gegeben, bevor es für BTC bergauf ging.

Neues Allzeithoch erwartet

Die Ethereum ETFs könnten vor allem institutionelle Anleger ins Spiel bringen, die Milliarden von Dollar in ETH investieren könnten. Bisher war die Rallye eher von Privatanlegern angetrieben, wobei die ETFs nun schnell für ein neues Allzeithoch sorgen könnten. Das bisherige Allzeithoch von 4.891 Dollar könnte ETH laut Analysten schon in wenigen Wochen erreichen.

Assuming we see the #ETH #ETF next Tuesday then I suspect we will see the same price action we saw with the #BTC ETF.

The price will likely correct on the day of the ETF launch and then pump shortly after

Ideally im targeting the previous #Ethereum ATH in coming weeks or months pic.twitter.com/bgkjCbBDmE — Matthew Dixon – CEO Evai (@mdtrade) July 19, 2024

Es wird angenommen, dass die Ethereum-Fonds in etwa ein Drittel des Kapitals anziehen werden, wie es bei den Bitcoin ETFs zu beobachten war. Da die Marktkapitalisierung von Ethereum auch in etwa ein Drittel von der von Bitcoin ausmacht, würde das auch reichen, um den Kurs ähnlich stark zu beeinflussen. Der Bitcoin-Kurs ist in den 2 Monaten nach der ETF-Einführung um fast 60 % gestiegen. Eine ähnliche Entwicklung würde ein Kursziel von über 5.500 Dollar bis Ende September für Ethereum bedeuten.

$ETH 𝐄𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞𝐮𝐦 𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭 𝐜𝐚𝐩 𝐡𝐚𝐬 𝐬𝐮𝐫𝐠𝐞𝐝 𝐩𝐚𝐬𝐭 $𝟒𝟎𝟎𝐁! With the potential approval of the ETH ETF this week, we could see massive inflows driving Ethereum over a $1 trillion market cap. ETH $10K loading! 🚀💥 Are you ready for Ethereum’s next big… pic.twitter.com/7p6MbAA1Us — WEB3 Market Insight 🇦🇺 (@iftikharpost) July 15, 2024

Während das Erreichen eines neuen Allzeithochs für Ethereum fast schon als sicher gilt, gehen einige Analysten von weitaus bullisheren Kurszielen aus. Auch die 10.000 Dollar Marke wird für ETH immer wieder genannt. Dafür müssen aber auch die restlichen Rahmenbedingungen stimmen. Sollte Trump die Wahl im November gewinnen und der Bitcoin-Kurs auf 100.000 Dollar steigen, ist ein Kursziel von 10.000 Dollar für ETH durchaus denkbar. Von diesen Entwicklungen dürften auch viele Token profitieren, die auf Ethereum basieren, wobei Anleger derzeit vermehrt auf den neuen WienerAI ($WAI) setzen.

WienerAI kurz vor der Markteinführung

WienerAI ($WAI) ist ein neuer Coin, der auf der Ethereum Blockchain basiert und mit Memes und KI zwei der gefragtesten Bereiche am Kryptomarkt in einem Projekt vereint. Mit Hunde-Memes spricht WienerAI vor allem Meme Coin Trader an, mit einem eigenen Trading Bot haben die Entwickler bereits die erste KI-Funktion vorgestellt. Der Mix aus diesen beiden Bereichen könnte sich als äußerst explosiv erweisen. Derzeit sind die $WAI-Token noch im ICO erhältlich und schon in dieser frühen Phase haben Investoren Token im Wert von über 7 Millionen Dollar gekauft.

Wer die Gelegenheit noch nutzen möchte, während des Initial Coin Offerings in WienerAI zu investieren, sollte sich beeilen, da der Vorverkauf in 11 Tagen endet und die $WAI-Token anschließend an den Kryptobörsen gehandelt werden, wo sich der Kurs laut einigen Analysten schnell vervielfachen könnte, vor allem wenn sich der Trading Bot durchsetzt und die Bekanntheit von WienerAI ($WAI) sprunghaft ansteigt.

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2024

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.