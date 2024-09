Ethereum Kurs Prognose: Ist ein Allzeithoch noch in diesem Jahr möglich?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Der Kryptomarkt hat in diesem Jahr schon für viele Überraschungen gesorgt. Manche waren positiv, wie das Erreichen eines neuen Bitcoin-Allzeithochs oder die Zulassung der Spot Ethereum ETFs in den USA. Andere waren negativ, wie die Tatsache, dass der XRP-Kurs trotz des Urteils im Rechtsstreit mit der SEC nicht explodiert ist. Auch die Kursentwicklung von Ethereum (ETH) nach der Zulassung der ETFs war eine negative Überraschung. Der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung ist seitdem immer weiter gefallen. Nun zeichnet sich allerdings eine Trendwende ab und Anleger stellen sich die Frage, ob ETH doch noch in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreichen könnte.

Ethereum erholt sich

Die Nachricht, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC Spot Ethereum ETFs in den USA zugelassen hat, ist wie eine Bombe am Markt eingeschlagen. Eigentlich hat man sich davon erhofft, dass der ETH-Kurs durch die börsengehandelten Fonds genauso explodiert wie der Bitcoin-Kurs nach den Bitcoin-Fonds. Allerdings hat man dabei außer Acht gelassen, dass die Fundamentaldaten nicht unbedingt für weiter steigende Kurse am Kryptomarkt gesprochen haben. Nun kommt es allerdings zu einer Wende.



(ETH/BTC Chart – Quelle: Tradingview)

Obwohl der Ethereum-Kurs in einer Zeit gefallen ist, in der es auch für Bitcoin und den restlichen Kryptomarkt bergab ging, hat sich am ETH/BTC Chart gezeigt, dass Ether im Vergleich zu Bitcoin immer mehr Wert verloren hat. Dabei ist Ethereum Bitcoin gegenüber auf ein Tief gefallen, das es zuletzt vor 3,5 Jahren zu sehen gegeben hat.

Nun zeigt sich aber auch während der Erholung am gesamten Markt, dass Ethereum wieder aufholt. Der Ether-Kurs ist zum Beispiel in den letzten Tagen um 6,78 % gestiegen, während es bei Bitcoin 5,64 % waren. Damit zeigt sich auch am ETH/BTC Chart wieder ein etwas besseres Bild, auch wenn hier noch viel Luft nach oben ist.

Wie wahrscheinlich ist ein Allzeithoch in diesem Jahr?

Die Frage, ob Ethereum in diesem Jahr noch ein neues Allzeithoch erreichen kann, lässt sich natürlich nicht mit Sicherheit beantworten und hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Sicher ist aber, dass Analysten davon ausgehen, dass der Bitcoin-Kurs noch in diesem Jahr auf 100.000 US-Dollar steigen könnte und unter diesen Voraussetzungen ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass ETH auf 5.000 US-Dollar steigt und damit ein neues Allzeithoch erreicht.

Daten aus der Vergangenheit zeigen, dass das letzte Quartal meist das gewinnbringendste am Kryptomarkt ist und auch diesmal stehen die Chancen dafür wieder gut. Die Inflation nähert sich in den USA dem Zielwert, die Fed dürfte die Zinsen also noch das eine oder andere Mal in diesem Jahr senken und wenn Donald Trump die US-Präsidentschaftswahl im November gewinnen sollte, dürfte das zu einem Bullrun am gesamten Kryptomarkt führen, der höchstwahrscheinlich auch Ethereum auf ein neues Allzeithoch treiben würde, sodass es sich durchaus lohnen könnte, zum aktuellen Kurs Ethereum zu kaufen.

Zuletzt aktualisiert am 21. September 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Memebet Token - 70 % des Gesamtangebots sind für den Vorverkauf und Prämien vorgesehen Memecoin-Wetten: Setze $MEMEBET im Casino ein und erhalte Boni

Community-Presale: 70% der Token für Presale & Belohnungen

Airdrops: Gewinne durch Wetten auf den Leaderboards

Keine KYC: Anonymes Spielen im Telegram-Casino 9.9 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.