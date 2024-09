Ethereum News: BlackRocks ETF sammelt eine Milliarde US-Dollar! Wird das reichen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Der Kryptomarkt erholt sich von den letzten Monaten, die von erhöhter Volatilität und Korrekturen bei den meisten großen Kryptowährungen geprägt waren. Während der Bitcoin-Kurs von seinem Allzeithoch, welches im März bei 73.750 US-Dollar erreicht wurde, auf rund 50.000 US-Dollar eingebrochen ist, hat es Ethereum ($ETH) noch deutlich härter getroffen. Heute haben sich die beiden Größen des Kryptomarktes längst wieder erholt. Für Ethereum sieht es trotzdem nicht annähernd so gut aus wie für Bitcoin. Obwohl erst vor 2 Monaten Spot Ethereum ETFs in den USA zugelassen wurden. Wird BlackRock $ETH doch noch beflügeln?

Über eine Milliarde US-Dollar in BalckRocks Ethereum ETF

Wer sich für Kryptowährungen interessiert, ist wohl kaum an den Meldungen rund um die Spot Bitcoin ETFs herumgekommen. Anfang des Jahres wurden die börsengehandelten Fonds in den USA zugelassen und seitdem wurden Milliarden von Dollar in Bitcoin investiert, was auch zu einem neuen Allzeithoch geführt hat. Am 23. Juli sind dann auch Spot Ethereum ETFs auf den Markt gekommen. Der Erfolg ist bis heute aber überschaubar.

Zum einen war die Marktphase, in der die Ethereum ETFs auf den Markt gekommen sind, schwierig, zum anderen hat Grayscale mit massiven Ether-Abverkäufen für mehr Kapitalabflüsse gesorgt, als die restlichen Emittenten auffangen konnten. Nun zeichnet sich aber langsam eine Trendwende ab. In dieser Woche sind auch in die Ethereum-Fonds Millionen investiert wurden und der ETF von BlackRock ist der erste, der nun die Marke von einer Milliarde US-Dollar AUM (Assets under Management – verwaltetes Vermögen) geknackt hat.

BlackRock's spot Ethereum ETF surpasses $1 billion in value for the first time https://t.co/kW1tFiTjgS — The Block (@TheBlock__) September 28, 2024

Das ist natürlich beeindruckend, da sich langsam zeigt, dass auch institutionelle Anleger an Ethereum interessiert sind, im Vergleich zu den Bitcoin ETFs ist der Erfolg aber dennoch überschaubar. Die Bitcoin-Fonds hatten teilweise an einem Tag Kapitalzuflüsse von einer Milliarde US-Dollar und nach 2 Monaten hatte der iShares Bitcoin Trust von BlackRock bereits über 15 Milliarden US-Dollar AUM erreicht.

Wird das reichen, um Ethereum zu beflügeln?

Die Tatsache, dass bereits eine Milliarde US-Dollar in den Ethereum ETF von BlackRock investiert wurde, ist zwar beeindruckend, wird aber dennoch nicht reichen, um den hohen Erwartungen der Anleger gerecht zu werden. Viele haben sich durch die Ethereum-Fonds einen ähnlichen Effekt auf den Kurs erhofft wie bei Bitcoin durch die Bitcoin-Fonds. Dazu wird es nicht kommen.

Sogar am heutigen Sonntag, an dem deutlich weniger mit Kryptowährungen gehandelt wird als unter der Woche, liegt das $ETH-Handelsvolumen laut Daten von Coinmarketcap bei über 10 Milliarden US-Dollar. Wenn man eine Milliarde US-Dollar, die in 2 Monaten in den ETF geflossen sind, auf einzelne Tage aufrechnet, wären das bei ca. 40 Handelstagen seit der ETF-Einführung 25 Millionen US-Dollar, die pro Handelstag in Ethereum investiert wurden. Selbst ohne die Abverkäufe von Grayscale, die deutlich höher sind, würde das keinen massiven Einfluss auf den $ETH-Kurs haben.

Die Ethereum ETFs alleine werden den Ether-Kurs also wahrscheinlich nicht auf ein neues Allzeithoch treiben. Vielmehr wird es eine Kette von Ereignissen sein, die dazu führen wird, dass auch $ETH in den nächsten 12 Monaten ein neues Allzeithoch erreichen könnte. Ein Investment in Ethereum könnte sich also auch auszahlen, wenn die börsengehandelten Fonds den hohen Erwartungen der Anleger nicht gerecht werden.

Zuletzt aktualisiert am 29. September 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Memebet Token - 70 % des Gesamtangebots sind für den Vorverkauf und Prämien vorgesehen Memecoin-Wetten: Setze $MEMEBET im Casino ein und erhalte Boni

Community-Presale: 70% der Token für Presale & Belohnungen

Airdrops: Gewinne durch Wetten auf den Leaderboards

Keine KYC: Anonymes Spielen im Telegram-Casino 9.9 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.