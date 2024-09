Hoch gestiegen und tief gefallen: Der Megahype Promi Meme-Coins

Sie waren wie ein Sommerhit und genauso schnell wieder verschwunden: Die Promi Meme-Coins oder Celeb Meme-Coins, die im Sommer die Trending Charts und dann die (Negativ-) Schlagzeilen fluteten.

Caitlyn Jenner launchte im Juni 2024 ihren JENNER Token auf Ethereum und bewarb diesen fleißig auf X (ehemals Twitter). Dementsprechend schoss der Kurs in die Höhe und schon Mitte Juni 2024 erreichte der Coin sein Allzeithoch von 0,007142 US-Dollar. Von dem ist rund drei Monate später allerdings nicht mehr allzu viel übrig. Der Coin crashte um knapp 97 Prozent und notiert derzeit bei 0,0002052 US-Dollar, was gerade einmal 16 Prozent über dem Allzeittief ist. Auch auf dem X-Account des Coins ist es verdächtig still geworden. Hier bewirbt Jenner aktuell einen Politifi Token ihres favorisierten Präsidentschaftskandidaten. Ähnlich sieht es auch bei anderen Celeb-Coins aus. Fast alle wurden kurz gehyped, die Kurse explodierten und stürzten anschließend ins Bodenlose. Bei den meisten wird es sich vermutlich um reine Pump and Dump Projekte gehandelt haben.

Lediglich Iggy Azalea ist die berühmte Ausnahme. Sie bewirbt ihren MOTHER Token immer noch fleißig auf ihrem X-Account. Allerdings ist auch der MOTHER rund 85 Prozent seit seinem Allzeithoch gefallen. Dafür aber knapp 671 Prozent seit seinem Allzeittief gestiegen. Zudem outet sich Azalea auf ihrem Account als Solana Fan. Übrigens versuchte Sahil Arora (zu seiner Person weiter unten mehr) einen Token Namens „Iggy“ zu launchen, doch Azalea warf kurzerhand mit Mother ihren eigenen Token auf den Markt.

Es gab noch einen Promi, der wollte die Ausnahme sein: der amerikanische Sänger und Tänzer Jason Derulo. Zunächst wäre er von Sahil Arora (der in Verdacht steht zahlreiche Scams auf den Markt geworfen zu haben) dazu gedrängt worden, den JASON zu bewerben. Doch irgendwann sei er selbst Feuer und Flamme für „seinen“ Token gewesen. Er wolle „Liquidität aufbauen“ und sich „langfristig in diesem Bereich engagieren“. Das sagte er zumindest in einem Tweet im Juli 2024.

I am committed to this space long term. I want to see everyone win in our community, and I want to grow not just our family but all of crypto.

It is not easy. I know a lot of you are bleeding for this project just like we are. Trust me, we are really in this together. But…

— Jason Derulo (@jasonderulo) July 26, 2024