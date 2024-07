Krypto Geheimtipp: Meme Games erzielt über 180k in weniger als 3 Tagen – jetzt kaufen?

Meme Games ($MGMES) hat in einer beeindruckenden Auftaktwoche sage und schreibe 180.000 US-Dollar eingenommen – und das in nur 3 Tagen nach dem Vorverkaufsstart. Die Frage drängt sich auf: Ist hier ein neues Trend-Phänomen am Krypto-Horizont?

Meme Coins sind wie der auffällige Cousin auf einer Familienfeier. Sie ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und dominieren oft das Rampenlicht. Jetzt tritt Meme Games ins Rampenlicht und könnte die Antwort auf die Frage sein, welcher Coin als nächstes große Wellen schlagen wird. Sie haben noch nicht von Meme Games gehört? Keine Sorge – das Projekt ist wirklich noch ganz frisch, hat aber bereits jetzt schon zahlreiche Investoren angezogen. Aber schauen wir uns Meme Games einmal genauer an.

Stellen Sie sich vor, die Olympischen Spiele treffen auf die vielfaltige Welt der Memes. Meme Games bringt genau das auf die Bühne. Anstatt klassischer Disziplinen wie 100-Meter-Lauf oder Hochsprung treten hier die großen Namen der Meme Coin-Szene gegeneinander an: DOGE, der altgediente Original-Meme-Coin, PEPE, der wandelbare Chameleon-Meme, WIF, der neue Trendsetter, BRETT, der allzeit hungrige Eroberer, und TURBO, der Blitzschnelle. Es ist, als hätten sich die Helden der Internet-Meme-Welt zu einem digitalen Wettkampf versammelt.

Die wahren Champions sind jedoch die Nutzer, die diese Coins unterstützen. Wer bei den Spielen mitmacht, hat die Chance, den begehrten ERC-20-Token $MGMES zu ergattern. Um sich die Tokens zu sichern, muss man schnell sein. Momentan gibt es die Tokens im Vorverkauf für 0,009 US-Dollar pro Stück. Doch aufgepasst – der Preis wird in weniger als 24 Stunden auf 0,00905 US-Dollar steigen. Wer auf den Zug aufspringen möchte, sollte keine Zeit verlieren!

Ein weiterer spannender Meilenstein steht bereits in den Startlöchern: Die Listung auf dezentralen Börsen (DEX) ist für den 10. September angesetzt. Experten sind sich einig, dass der Preis von $MGMES dann kräftig anziehen wird. Wer jetzt frühzeitig investiert, könnte sich über ein echtes Schnäppchen freuen.

Meme Games verbindet den Spaß an Memes mit dem adrenalinhaltigen Wettkampf der Olympischen Spiele und bietet eine erfrischend neue Gelegenheit in der Kryptowelt. Hier können Investoren und Teilnehmer gleichermaßen mitfiebern und möglicherweise von der Preisentwicklung des $MGMES-Tokens profitieren. Wer also an den Olympics nicht teilnehmen kann, kann jetzt seine Chance ergreifen.

In Rekordzeit hat $MGMES für Aufsehen gesorgt. Wer auf der Suche nach dem nächsten großen Meme Coin ist, sollte dieses Projekt im Auge behalten. Es könnte der nächste große Hit in der Meme-Welt sein.

Meme Coins sind wieder da! In den letzten sieben Tagen haben Dogecoin ($DOGE), Pepe ($PEPE), DogWifHat ($WIF), Brett ($BRETT) und Turbo ($TURBO) beeindruckende Kursanstiege hingelegt: 12,49%, 33,6%, 52,23%, 16,77% und 23%. Da kann einem schon schwindelig werden.

Aber das könnte nur der Anfang sein. Kürzlich wurden fünf Ethereum ($ETH) ETFs genehmigt, und das könnte der zweitwertvollsten Kryptowährung den nötigen Schub geben, um die 4.000-Dollar-Marke wieder zu erreichen oder sogar ein neues Allzeithoch zu knacken. Wenn Ethereum richtig durchstartet, dann wird’s richtig spannend. Auch der bekannte Krypto Analyst Michaël van de Poppe bestätigte kürzlich.

Confirmation!

July 23rd the party begins, atleast 5 #Ethereum ETFs are going to go live for trading.

The bull market is here.

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 19, 2024