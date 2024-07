Krypto News: Es hagelt Kritik! Ist Ethereum’s Zukunft wegen XRP-Anstieg unsicher?

Inmitten des derzeitigen Bullenlaufs knistert und knarrt es ganz schön. Denn es hagelt Kritik – und das gegen Vitalik Buterin, dem Erfinder von Ethereum. Warum? XRP übertraf im letzten Monat und auch in den vergangenen 7 Tagen den Anstieg im Vergleich mit Ethereum. Und nun wird Buterin kritisiert – weil Ethereum im Gegensatz zu XRP im letzten Monat ziemlich stagnierte. Klingt albern, ist es aber nicht. Aber was genau steckt dahinter? Und sollte man nun in Ethereum oder XRP investieren? Oder vielleicht in ganz andere Projekte?

Ethereum und XRP haben sich in den vergangenen Jahren als führende Kryptowährungen am Kryptowährungsmarkt etabliert. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist seit geraumer Zeit nicht mehr wegzudenken. Es ist aber nichts Neues, dass beide Projekte unterschiedliche Wege bestreiten, umso überraschender kam die Kritik an Vitalik Buterin. In einem solchen Fall könnte man wirklich davon sagen, dass hier Äpfel mit Birnen verglichen werden.

XRP verzeichnete einen sagenhaften Kursanstieg von rund 40 % und liegt aktuell bei etwa 0,619 US-Dollar.

Dieser Anstieg zog natürlich die Aufmerksamkeit von Anlegern auf sich, die schnelle und lukrative Renditen suchen. Vor allem, weil XRP im Gegensatz zu Ethereum spotbillig ist.

Ethereum ist dagegen umstritten. Der Kurs schwankt derzeit um die Marke von 3469 US-Dollar. Im vergangenen Monat musste Ethereum einen leichten Rückgang von 1,65 % hinnehmen, was Besorgnis bei einigen Beobachtern auslöste.

Vitalik Buterin, Mitbegründer von Ethereum, geriet genau deswegen ins Kreuzfeuer der Kritik. Man wirft ihm vor, dass das Entwicklungstempo der Plattform nicht den Erwartungen entspricht. Aber diese Kritik kommt nicht einfach nur von Investoren, sondern Krypto-Analysten wie beispielsweise Crypto Bitlord.

I’m sorry but @VitalikButerin isn’t doing enough for $ETH

He’s taking first class flights and worrying about a mask when he should be scaling etherium

In that time $XRP is up 20% while $ETH has barely moved

The sad thing is he knows it. Grifting each day away at conferences

— Crypto Bitlord (@crypto_bitlord7) July 13, 2024