Krypto News: Fight Out migriert $FGHT Token von ETH zu Polygon

Um sich auf den Start seines MMA-Fantasy-Kampfspiels im Play-to-Earn (P2E)-Format vorzubereiten, migriert Fight Out sein $FGHT-Token von Ethereum zu Polygon. Dieses spannende Ereignis verspricht, die Spielerfahrung erheblich zu verbessern.

Das bevorstehende Kampfspiel, das bald für mobile Geräte verfügbar sein wird, bietet eine Gameplay-Umgebung, die stark an “Street Fighter” erinnert, aber eben in einem P2E-Kontext. Diese Änderung ist besonders wichtig, da die Migration der $FGHT-Token die Gasgebühren für die Spieler des sehnsüchtig erwarteten Spiels drastisch senken wird.

Fight Out hat sich bereits einen Namen in der Web3-Gaming-Szene gemacht. Die Fight Out Fantasy App, die im Apple App Store und bei Google Play erhältlich ist, ermöglicht es den Nutzern, auf die Ergebnisse bevorstehender Events zu wetten, um Punkte zu sammeln. Ein bemerkenswertes Ereignis steht schon vor der Tür: der UFC-Kampf zwischen Amanda Lemos und Virma Jandiroba am 20. Juli.

In der neuen Fantasy App können Spieler auf verschiedene Szenarien wetten, wie zum Beispiel, wer gewinnt, in welcher Runde und durch welche Aufgabe. Jede Woche gibt es eine neue Rangliste, die zeigt, wer die meisten Punkte gesammelt hat. Diese Punkte tragen zur Entwicklung des Fight IQ bei, einer Kennzahl, die sowohl in das P2E- als auch in das Move-to-Earn (M2E)-Ökosystem von Fight Out einfließt.

Jetzt bereitet sich Fight Out auf den Start seines zweiten großen Bestandteils des Ökosystems vor: das MMA/Fighting-Style-Spiel, das den Spielern noch mehr spannende Möglichkeiten bieten wird.

Die Migration des $FGHT-Tokens von Ethereum zu Polygon bedeutet, dass der Token künftig besser für Gaming-Anwendungen geeignet ist. Dieser Prozess beinhaltet ein Airdrop von äquivalenten $FGHT-Tokens auf Polygon an die aktuellen Ethereum-Token-Inhaber. Ein Snapshot der $FGHT-Inhaber auf der Ethereum-Blockchain wird am 22. Juli um 14:00 UTC gemacht. Am darauffolgenden Tag, dem 23. Juli um 14:00 UTC, erfolgt dann der Airdrop und die Pool-Migration.

Hier sind die wichtigsten Details des Airdrops für die aktuellen Inhaber: Alle derzeitigen $FGHT-Token-Inhaber auf Ethereum erhalten eine äquivalente Menge an $FGHT-Tokens auf Polygon. Nutzer, die ihre $FGHT-Tokens aus dem Presale noch nicht beansprucht haben, erhalten ihre Tokens via Airdrop. Nutzer mit gestakten $FGHT-Token auf Ethereum werden ihre Tokens in einem neuen Staking-Vertrag auf Polygon gespiegelt sehen.

Wallet-Adressen: Da sowohl Ethereum als auch Polygon EVM-Netzwerke sind, bleiben die Wallet-Adressen für ETH $FGHT und Polygon $FGHT dieselben. Dies unterscheidet sich von der Token-Adresse, die sich ändern wird. Nutzer müssen lediglich ihre Wallet-Chain umschalten und die neue Polygon $FGHT-Token-Adresse importieren, um ihre neuen Tokens auf Polygon sehen zu können.

Liquiditätspool: Der Liquiditätspool (LP) für den ETH $FGHT-Token wird aufgelöst. Mit diesen Mitteln wird ein neuer LP für den Polygon $FGHT-Token erstellt.

Laut dem Team wird das Veröffentlichungsdatum des Kampfspiels bald bekannt gegeben.

Fight Out konnte in seiner Presale-Phase, die Anfang April 2023 endete, fast 6,2 Millionen US-Dollar einsammeln. Seitdem arbeitet das Team unermüdlich daran, seine Roadmap umzusetzen. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Plans ist das Move-to-Earn-Element, das detailliert auf der Roadmap beschrieben ist.

